Trận Lửa Bắc Cali: 3 Tu Viện Thoát Lửa

SAN FRANCISCO, Calif.-- Vẫn có những điều kỳ lạ xảy ra trong cõi đời đầy biến động này: nhiều tu viện trong khu vực lửa cháy ở Bắc California mấy tuần qua đã thoát nạn lửa cháy.Bây giờ, khi lửa dập tắt xong, trở về xem lại, có ít nhất 3 tu viện thoát hỏa hoạn.Trong khi đó, trận lửa cháy 3 quận Bắc Cali đã thiêu rụi 8,400 căn nhà, làm chết 42 người.Tạp chí Tricyle kể rằng có 2 tu viện Phật giáo trong khu vực lửa chaý Bắc Cali không bị thiệt hại nhiều vì lửa.Tại tu viện Abhayagiri Buddhist Monastery trong khu vực rừng Redwood Valley, Bắc California, các vị sư đã di tản ngày 10/10/2017 khi lửa lan tới gần trong đêm.Tu viện các vị sư Hoa Kỳ này tu theo truyền thông Lâm Truyền Thái Lan nhận lệnh chính quyền phải tản cư: các sư lên xe chạy lên tạm cư trong chùa Vạn Phật Thành (The City of Ten Thousand Buddhas) ở thị trấn Ukiah.Một uần sau khi di tản, các sư về lại: lửa cháy mép khu tu viện.Sáng Thứ Năm, Trụ Trì Tu Viện Abhayagiri là Sư Ajahn Pasanno, thuyết pháp: “Trở lại bình thường, nhưng không quá bình thưoòng. Chúng ta may mắn dị thường là chúng ta trở lại và thấy tu viện thoát nạn lửa.”Dù vậy, tu viện Abhayagiri Buddhist Monastery bây giờ vẫn chưa mở cửa đón khách thập phương.Tu viện thứ nhì bình an là của các sư tu theo Phật giáo Tây Tạng, ngôi chùa có tên Chagdud Gonpa Rigdzin Ling ở phía Bắc Redwood Valley, cũng nhận lệnh di tản cuôi tháng 8/2017 vì trận hỏa hoạn Helena-Fork Fire.Trả lời phỏng vân của Tricycle, viên chức trong tu viện này Chagdud Gonpa kể rằng lửa cũng cháy mấy ngọn đồi gần đó, hàng chục tu sĩ trong tu vịện nhận lệnh di tản, một tuần sau mới trở về: tu viện bình an, nhưng các ngôi nhà dân trên đường dẫn tới tu viện bị chaý ra tro.Trong khi đó, báo Santa Cruz Sentinel hôm 17/10/2017 kể rằng: một tu viện Thiên Chúa Chính Thống Giáo cũng thoát nạn lửa.Mẹ Bề Trên dòng nữ tu ở đây tên là Tabitha Rivera cùng 10 nữ tu phải di tản khi trận lửa tới gân thị trấn Calistoga.Tu viện này có tên Holy Assumption Eastern Orthodox.Rivera, 70 tuổi, kê rằng khi trở vê xem, thấy tu viện bình an, mới quỳ xuống, hôn mặt đất, bày tỏ lòng cảm ơn là trận lửa không gây thiệt hại gì.