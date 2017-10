Đại Hội CS: Đại Hại Dân

Vi AnhCộng sản là độc tài đảng trị toàn diện, trên phương diện lý thuyết lẫn thực hành, trong dĩ vãng, hiện tại và tương lai. Đó chân lý người Pháp gọi là «vérité de La Palice», một sự thật đương nhiên, không cần dẫn chứng, mọi phản biện ngược lại là trò cười cho thiên hạ. Nên người dân trong chế độ CS Trung Quốc gọi tắt là Trung Cộng từ lâu hay mới đây sau gần một thế kỷ bị CS kềm kẹp, thống trị đã quá rành: Đại hội Đảng CS là “đại hại” cho người dân. Chỉ có những đại cán CS, đại gia ăn theo CS lo con bò trắng răng, đoán già đoán non, bình luận bình loạn, hy vọng thất vọng CS sẽ sửa đổi, cải cách thôi.Tiêu biểu, Đại hội Đảng CSTQ 19 khai mạc vào 9 giờ sáng 18/10 và dự trù kéo dài 1 tuần làm khổ dân chúng TQ thấy rõ ở thủ đô Bắc Kinh. CS đặt Bắc Kinh trong tình trạng báo động cao, siết chặt an ninh như biến Bắc Kinh gần như nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hàng chục nghìn tình nguyện viên tuần tra trên các đường phố. Dao, pháo bông, các loại hóa chất bị đình chỉ mua bán, hạt giống và thuốc cũng bị cấm vận chuyển đến Bắc Kinh. Từ đầu tuần, cảnh sát vũ trang tăng cường tuần tra tại Quảng trường Thiên An Môn. Tại cửa ra vào của các ga tàu điện ngầm, nhân viên an ninh được bố trí canh gác. Các doanh nghiệp, một số nhà hàng, phòng tập thể dục, hộp đêm và quán karaoke buộc phải đóng cửa để bảo đảm an ninh. Dịch vụ đặt phòng Airbnb cũng bị hủy các đơn đặt chỗ ở trung tâm Bắc Kinh.Dân chúng bị tra tấn bởi truyền thông của Đảng Nhà Nước TC, tô lục chuốc hồng chế độ và tôn vinh lãnh tụ Tập cận Bình “vĩ đại, sáng suốt” và Đảng CS quang vinh. Nâng bi, nâng cấp Tâp cận Bình thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa, với toàn quyền Chủ Tịch Đảng, kiêm Chủ Tịch Nước, kiêm Chủ tịch Quân uỷ trung ương, kiêm Tổng Tư lịnh Quân đội, quyền thế hơn Mao Trạch Đông nữa, hơn hoàng đế Trung Hoa ngày xưa nữa, và TQ “xã hội chủ nghĩa hiện đại bản sắc Trung Hoa” là bá chủ thế giới.Trước khoảng 2.300 đại biểu đại diện cho 89 triệu đảng viên trên cả nước, không có một đại diện cho người dân TQ nào, với bài diễn văn khai mạc dài ba tiếng rưỡi đồng hồ, Tập Cận Bình kêu gọi nhiều và mạnh nhứt là bảo vệ, tăng cường Đảng CS, mà Ông ấy là người đứng đầu. Ông tuyên hứa «một kỷ nguyên mới» cho TQ, đó là «một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại», không sao chép các mô hình của nước ngoài.Nhưng bức tranh nào cũng có bề trái. Bề trái của đại hội Đảng CS là đại hoạ, đại hại mà Đảng Nhà Nước CS gây ra cho dân phải chịu. Một lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ tại Trung Quốc, từ chối nêu tên, cho Reuters biết: "Tôi chẳng thấy mở cửa thị trường gì cả. Tất cả chỉ là kỷ luật và kiểm soát.” Một nhà ngoại giao cao cấp Tây phương tại Bắc Kinh nói với Reuters rằng ngày càng lộ rõ ưu tiên hàng đầu của ông Tập vẫn là tăng cường tính ưu việt của Đảng Cộng sản và sự ổn định xã hội.Chưa hết, còn một đại hại Đảng Nhà Nước CS gây ra mà dân phải trả. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IFM, từ đây đến năm 2022, nợ Trung Quốc sẽ tăng từ 235% (năm 2016) đến 290% GDP, khiến quốc gia này «hết sức dễ tổn thương». Đây là một số nợ không lồ do Đảng Nhà Nước, trung ương và địa phương gây ra mà người dân phải trả.Không phải chỉ những doanh nhân, nhà đầu tư làm ăn ở TQ sai lầm về CSTQ. Sau ba thập niên, người ta bắt đầu thấy rõ những chánh trị gia, những nhà làm chánh sách của Tây Phương đã lầm khi tin rằng giúp cho Trung Cộng phát triển kinh tế, tầng lớp trung lưu sẽ phát triển, chánh trị sẽ biến đổi. Điều đó sẽ đưa TC phát triển dân chủ theo kiểu Tây Phương. Hy vọng đó đã thành thất vọng. CS nói chung, lớn nhỏ như CS Trung Quốc, VN, Bắc Hàn, Cuba còn sót lại sau Chiến tranh Lạnh trước sau như một, mở rộng kinh tế nhưng quyết khoá chặt chánh trị sau ba thập niên “làm kinh tế” với Tây Phuơng. Tây Phương ảo tưởng, chớ không phải TC lập lờ hay ngụy trang. Tây Phương sai lầm vì theo chánh trị thực dụng, coi quyền lợi kinh tế cao hơn những giá trị tinh thần và chánh trị.Chính Tây Phương, nhứt là Mỹ và Liên Âu đã mừng rỡ, mở cửa và viện trợ hào phóng và yểm trợ tích cực cho TC trở thành siêu cường kinh tế. Và tự nhiên TC mạnh vì gạo, bạo vì tiền, dựa vào kinh tế, dùng kinh tế tài chánh để áp lực hay chiêu dụ các nước để phát triển uy lực chánh trị của TC. Dựa vào nền kỹ thuật, vốn, và ý niệm kinh tế thị trường cuả Tây Phương, TC trổi dậy, vươn lên như một siêu cường kinh tế mới.Nhưng TC thực chất và thực tế không cải tiến một bước chánh trị nào. TC, Việt Cộng, CS Bắc Hàn, Cu ba CS trước sau như một vẫn độc tài đảng trị toàn diện, kiểm soát nhân dân một cách triệt để và nghiệt ngã. Lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC đưa quân vào càn quét phong trào dân chủ vừa chớm nở ở Thiên an môn năm 1989.TC đang củng cố nền tảng độc tài đảng trị toàn diện đời thứ năm trước đại hội đảng thứ 18. TC cử các «hoàng tử đỏ», tức là “con cháu các cụ” lãnh đạo cốt cán của CS, để chuẩn bị thay thế cho thế hệ thứ tư để cầm cán đảng quyền, quân quyền và quyền hành chánh – tức tòan quyền thống trị đất nước và nhân dân - của Đảng CS ở TQ. Thế hệ thứ nhất khai nguyên chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện ở Trung Hoa là Mao Trạch Đông, thế hệ thứ hai là Đặng Tiểu Bình, thứ ba là Giang Trạch Dân và thứ tư là bộ đội Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo. Thế hệ thứ năm với Tập Cận Bình, trong đại hội Đảng thứ 19, Ông Bình trở thành Hitler ở Á châu, Hoàng đế ở TQ.CS vẫn là CS, là độc tài đảng trị toàn diện, nếu không đâu phải là CS. Đoán già, đoán non, bình luận bình loạn, hy vọng mong mỏi CS cải cách, cải tổ là chuyện hoang đường, mơ giữa ban ngày thôi./.(VA)