Sài Gòn Nhức Nhối...

Trần KhảiSài Gòn đang ở đâu trên bản đồ thế giới? Thơ mộng? Tội phạm? Đèn đỏ? Tham nhũng?... Nan đề là, đổi tên thành tên ông Hồ, từ đó mất biết bao nhiêu vẻ đẹp...Báo Tuổi Trẻ ghi nhận lời phê bình từ Giáo sư David Ogden Dapice từ Đại học Harvard cho rằng muốn xây dựng một thành phố thông minh "Smart City" cần một phương pháp quản trị tốt từ chính quyền.Giáo sư David Ogden Dapice nhắc đến thứ hạng "không vui" khi TP.SG được xếp thứ 96 trong tổng số 120 thành phố có chất lượng sống trên thế giới trong một khảo sát gần đây.Các yếu tố để đánh giá trong bảng xếp hạng này, theo giáo sư Dapice, gồm khả năng thu hút vốn, thu hút nhân tài, chính sách hỗ trợ..."Chúng ta đang muốn TP.HCM phát triển, trở thành thỏi nam châm để hút các mục tiêu mong muốn nhưng nguồn lực để đầu tư của thành phố lại đang bị phân tán, dùng để tái phân bổ lại cho các địa phương khác", giáo sư phân tích.Ông dự báo nếu tiếp tục tình hình hiện nay, TP.SG vẫn sẽ nằm trong nhóm cuối về xếp hạng trong số 120 thành phố đáng sống trên thế giới, và vẫn thuộc nhóm đó cho tới... năm 2025.Phải chờ tới năm 2025 mới khá hơn?Bản tin VnExpress kể rằng nghiên cứu cho thấy nhà trọ TP SG chứa nhiều độc tố gây bệnhNội độc tố bụi nhà tại TP HCM gấp sáu lần châu Âu; nhà trọ và nhà ổ chuột chứa nhiều tác nhân gây bệnh.Nhóm nghiên cứu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các trường đại học Vương quốc Bỉ ngày 20/10 công bố kết quả ô nhiễm trong nhà liên quan đến kiểu nhà ở tại TP SG. Khảo sát thực hiện trên 100 ngôi nhà thuộc năm kiểu gồm chung cư, nhà ống, nhà trọ, nhà ổ chuột, nhà nông thôn. Nhà trọ là các dãy phòng xây cho thuê phổ biến tại thành phố.Bác sĩ Trần Ngọc Thanh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết các nhóm nhà được đánh giá về thông khí, cấu trúc, hoạt động trong nhà, các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm, các hợp chất bay hơi, phân tử bụi nhỏ, các chất gây dị ứng, đặc biệt là nội độc tố ở ba phòng khách, ngủ, nhà bếp. Các yếu tố liên quan như vật nuôi, nấu củi, máy lạnh, số người trong nhà... cũng được tính tới.Chất lượng sống của Sài Gòn? Công an cũng lắc đầu...Báo Công An Nhân Dân kê rằng vào sáng 19/10/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP.SG vẫn đang tích cực điều tra truy xét vụ nam thanh niên xông vào nhà đâm một cô gái 9 nhát để cướp tài sản.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 17/10, chị Hồ Thị Kim Liên (27 tuổi, quê Tiền Giang) đang ngồi trong nhà ở ấp 4 xã binh Lộc B, huyện Bình Chánh thì có một nam thanh niên đi xe gắn máy chưa rõ lai lịch xông đến.Khi chị chưa kịp hiểu chuyện gì thì người này bất ngờ xách hung khí đâm nạn nhân 9 nhát vào người rồi cướp đi một điện thoại và một nhẫn vàng tẩu thoát.Vậy đó, các quan chức Sài Gòn tự hào là tham nhũng không hề bị phát hiện vụ nào trong 9 tháng đầu năm 2017.Báo Pháp Luật ghi nhận: TP.SG chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào... và TP.SG cũng chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà và nộp lại quà.UBND TP.HCM vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2017 và đưa ra kết quả vô tội như thế.Trong khi đó, bản tin VOV ghi lời mơ ước của Sài Gòn là mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ phát triển thành phố thông minh.Hiện Hoa Kỳ là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 10 tại TP SG với hơn 350 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 640 triệu USD.VOV viết:“Chiều tối 18/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp Đoàn Đại biểu Uỷ ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, do ông Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu.Tại cuộc tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân Đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều dự án đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ… Ở góc độ địa phương, TP HCM mong muốn Hoa Kỳ sẽ hợp tác hỗ trợ, đầu tư vào các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và phát triển đô thị thông minh.”Đô thị thông minh?Vậy mà không nghĩ ra?Muốn có đô thị thông minh, đơn giản nhất là cần chế độ đa nguyên đa đảng... Còn cứ độc đảng độ quyền là cứ u tối mãi thôi...