Họ Tập: Hăm Đài, Doạ Mỹ

Trần KhảiVậy là Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói thẳng... Không giấu giếm gì.Thứ nhất, TQ cấm Đài Loan tuyên bố độc lập. Điều này cũng có nghĩa là, không một vùng đất nào -- dù là Hồng Kông, Ma Cau, Tây Tạng, Tân Cương... -- được phép nghĩ tới độc lập. Còn Đài Loan thì hăm dọa thẳng thừng trong bài diễn văn hôm Thứ Tư rồi.Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện chính trị lớn nhất của TQ. Trên nguyên tắc, trong vòng một tuần tới, đại hội sẽ tranh luận và thảo luận, cũng như đưa ra các giải pháp.Hơn 2,000 đại biểu về Bắc Kinh để tham dự sự kiện 5 năm một lần này.Tập Cận Bình đã đọc diễn văn khai mạc với ngôn ngữ tự tôn tự đại, tự ca ngợi không giấu giếm.Tập Cận Bình nói rằng tới năm 2035, Trung Quốc sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, đi đầu trong cải tiến kỹ thuật và tới giữa thế kỷ này sẽ trở thành nước dẫn đầu thế giới.Dĩ nhiên, ai cũng đoán rằng Tập Cận Bình sẽ tiếp tục làm chủ tịch TQ thêm một nhiệm kỳ nữa.Dĩ nhiên, đàn em CSVN tức khắc gửi điện chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc.Điện văn CSVN bày tỏ lòng biết ơn đàn anh, theo VTV:“Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có quan hệ gắn bó mật thiết, đoàn kết, tương trợ, kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc của nhân dân hai nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn đó của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.Trước sau như một, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và sẵn sàng cùng các đồng chí không ngừng nỗ lực, củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước theo phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"...”Nghĩa là, nhắc lại phương châm 4 tốt và 16 chữ vàng... bất kể một thời bị đánh bầm mặt.Đáng lý ra, điện văn CSVN phải xóa đi tất cả những chữ “nhân dân” vì không có “nhân dân” nào có tiếng nói trong 2 đảng CS naỳ hết.Trong bài diễn văn của Tập, Tập hứa là sẽ tăng quyền lực cho TQ trên sân khấu quốc tế.Tập nói rằng sẽ tôn trọng các nước khác nhưng một số ngôn ngữ Tập lại hung hăng.Dĩ nhiên, Tập hăm dọa Đài Loan trước nhất: “Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ đảng chính trị nào, ở bất kỳ thời gian nào hay trong bất kỳ hình thức nào, được tách rời bất kỳ phần lãnh thô nào của TQ ra khỏi TQ.” ("We will never allow anyone, any organization, or any political party, at any time or in any form, to separate any part of Chinese territory from China.")Thế rôi Tập Cận Bình bày tỏ hoan hỷ rằng Tập đang thấy Hoa Kỳ rút lui khỏi vai trò lãnh đạo quốc tế.Thực tế, Tâp nói cũng đúng. Cứ nhìn Biển Đông là thấy: TQ đã xây nhiều đảo nhân tạo.Trong khi đó, Mỹ lùi liên tục: Donald Trump trước khi nhậm chức Tổng Thống Mỹ đã cam kết sẽ kết tội TQ là thao túng tiên tệ... Và chính thức hôm Thứ Tư 17/10/2017, Hoa Kỳ từ chối gọi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ, và sẽ chỉ giữ Trung Quốc trong “danh sách theo dõi.”Khoảng 2 tuần nữa, TT Trump sẽ tới Bắc Kinh họp với Tập Cận Bình, phần lớn sẽ bàn về áp lực Bắc Hàn, và rồi nói về thương mại, hai ưu tiên luôn luôn được Trump nói.Còn chuyện Biển Đông... có lẽ, Trump sẽ nói khi bay tới Đà Nẵng họp APEC. Cũng hy vọng.Bản tin RFI ghi nhận rằng Hoa Lục sẽ hoàn tất kế hoạch canh tân quân đội vào năm 2035 và sẽ áp đảo toàn cầu vào năm 2050. Trên đây là tuyên bố của lãnh đạo Hoa lục Tập Cận Bình trong diễn văn khai mạc đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/10/2017 tại Bắc Kinh được báo chí châu Á đặc biệt lưu tâm.Khai mạc đại hội đảng Cộng sản lần thứ 19 sau năm năm củng cố quyền lực với bàn tay thép, chủ tịch Trung Quốc tuyên bố một cách tự tin: Giải phóng quân Trung Quốc sẽ được cải cách thường trực để phục vụ nhu cầu quốc gia. Cả ba binh chủng hải lục không quân phải có khả năng hành quân phối hợp để «chiến thắng trên mọi chiến trường, quy ước cũng như mới».Trong diễn văn, Tập Cận Bình nhấn mạnh đến nhu cầu «hiện đại hóa hải quân phù hợp với nhu cầu an ninh và phát triển» của Trung Quốc, tăng tốc tiến hành các đại công trình từ cải tiến khoa học, công nghệ hợp nhất quân sự với dân sự ở tầm cỡ chiến lược».RFI ghi lời Tập rằng khi:“Phác họa một tương lai rực rở, người lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc hứa hẹn vào năm 2050, sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ bao trùm thế giới, đánh thắng mọi cuộc chiến tranh trên khắp địa cầu.Bình luận về tham vọng của chủ tịch kiêm tổng tư lệnh tối cao quân đội Trung Quốc, báo mạng The Straitstimes của Singapore lưu ý là trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự tại Biển Đông, xây dựng căn cứ quân sự trên các hải đảo, tranh chấp chủ quyền với một số nước Đông Nam Á và làm gia tăng nguy cơ xung đột vũ trang.”Đáng lo vậy.Đài Loan nói gì? Bản tin nhà nước Đài Bắc nói qua thông tấn RTI nội dung: Phản hồi nội dung phát biểu của Tập Cận Bình, Tổng thống Đài Loan nhấn mạnh không đối kháng không khuất phục.Nghĩa là gì? Không gây hấn, không đầu hàng...Bản tin nhà nước Đài Loan viết rằng vào ngày 18-10 Tổng thống Thái Anh Văn đáp lại cho biết, trong mối quan hệ hai bờ eo biển, lập trường của Đài Loan trong việc dốc sức vì hòa bình của khu vực, duy trì chính sách hai bờ eo biển ổn định trước sau luôn rõ ràng và nhất quán. Trong thời gian vừa qua, dựa trên dân ý của đông đảo dân chúng và sự đồng thuận chung trong nước, chính phủ Đài Loan đã dốc sức duy trì mối quan hệ hòa bình ổn định giữa hai bờ eo biển, cũng thể hiện thiện chí đối với bên kia bờ eo biển, hy vọng thông qua sự tương tác tích cực giữa hai bên, dần dần hóa giải sự đối lập và bất đồng, đối với điều này, cộng đồng quốc tế cũng hiểu rất rõ, cũng thấy được sự nỗ lực của Đài Loan.Bản tin này thêm từ Quốc hội Đài Loan: “Vào ngày 18-10, Ủy ban Trung Quốc của Viện Hành chính Đài Loan cũng bày tỏ rất lấy làm tiếc và chỉ ra, chính sách đối với Đài Loan của Trung Cộng vẫn tiếp tục duy trì phương châm chính sách nhất quán của họ, cố ý làm nổi bật thái độ căn bản về phòng ngừa ngăn chặn đối với Đài Loan trong tương lai.”Nghĩa là gì? Chớ hòng dùng bạo lực với Đài Loan, các quan chức xứ Đài nhắn với Tập như thế.