VN Xuất Siêu Với Mỹ Lên Tới 24.1 Tỉ MK

VN xuất cảng sang Mỹ nhiều hơn nhập cảng từ Mỹ nên xuất siêu của VN với Mỹ lên tới 24.1 tỉ đô la trong tháng 9 năm 2017, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết như sau:“Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 9 đạt 3,62 tỉ đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2017 sang thị trường này lên xấp xỉ 31 tỉ đô la, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.“Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết số liệu thống kê vừa nêu vào ngày 16 tháng 10.“Các mặt hàng xuất khẩu mạnh vào thị trường Mỹ trong 9 tháng qua bao gồm hàng dệt may, giày dép, mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.“Tổng cục Hải quan Việt Nam còn cho biết cán cân thương mại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 thặng dư 24,1 tỉ đô la trong thương mại hàng hóa với Mỹ.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu hàng Việt Nam nhiều nhất và cũng là thị trường Việt Nam đạt thặng dư thương mại lớn nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ chỉ chiếm tỉ lệ 2% trong tổng số kim ngạch nhập khẩu của thị trường khổng lồ này.”