Liên đoàn May dệt Đài Loan (TTF) tiên đoán nhu cầu toàn cầu hàng may dệt Đài Loan tăng thương vụ 5% năm nay, một phần nhờ Thế Vận Tokyo. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất cảng may dệt Đài Loan tới 7.55 tỷ USD, tăng 1.5% so cùng kỳ năm trước.