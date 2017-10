McDonald’s USA Đem Lại Chương Trình Snaplications Để Tuyển Nhân Viên Mùa Lễ

OAK BROOK, Ill., (Ngày 11 tháng 10, 2017) – McDonald’s hôm nay đã thông báo sẽ mang trở lại chương trình tuyển lựa nhân viên theo cách thức mới – Snaplications. Đối với những người tìm việc làm trong lứa tuổi “thiên niên kỷ” (Millennial), đây là một tin vui vì theo một thống kê mới nhất của McDonald’s do Wakefield Research thực hiện, 67 phần trăm những người trong lứa tuổi Millennial sẽ muốn tìm việc làm trong mùa lễ này.Biết rõ rằng hơn một nữa số nhân viên tại các tiệm ăn do công ty làm chủ đều dưới tuổi 24, McDonald’s tận dụng app Snapchat như là một phương tiện tuyển lựa nhân viên để tiếp cận những người đang muốn tìm kiếm việc làm, ngay trên chiếc điện thoại của họ. ‘Snaplications,’ là một từ được dùng bởi McDonald’s để nói đến phương tiện đầu tiên trong thị trường Hoa Kỳ cho phép những đối tượng tiềm việc làm nhận được thông tin quảng cáo với cơ hội bắt đầu điền đơn xin việc tại McDonald’s qua app Snapchat. Snaplications sẽ hoạt động đến ngày 28 tháng 11.“Chúng tôi đã thấy sự hưởng ứng rất cao đối với chương trình Snaplications trong mùa hè vừa qua, và chúng tôi rất phấn khởi để một lần nữa đem lại chương trình này cho những người trẻ đang muốn tìm công việc làm.” Ông Juan Marcos, trưởng phòng nhân sự của McDonald’s USA đã nói. “McDonald’s và các tiệm ăn độc lập mong muốn là nơi cung cấp việc làm đầu tiên tốt nhất Hoa Kỳ với thời khóa biểu thuận tiện, các kỹ năng chuyên nghiệp, và chương trình giáo dục. Một phần của nỗ lực đó bao gồm tạo điều kiện dễ dàng và thích thú để các đối tượng tiềm việc làm trở thành nhân viên tại các tiệm ăn.Trong khi chỉ có 3 phần trăm những người tuyển dụng nhân viên tại Hoa Kỳ sử dụng app Snapchat, cách tận dụng Snapchat của McDonald’s đã cho thấy kết quả đáng kể trong thời gian tuyển dụng nhân viên trong mùa hè vừa qua. Số lượng đơn xin việc làm đến công ty đã gia tăng 35 phần trăm và số lượng người vào thăm trang mạng việc làm đã tăng 30 phần trăm nhờ vào nỗ lực của chương trình Snaplications kết hợp với sự quảng bá rộng rãi.Trong khi nhiều người sẽ dùng số tiền kiếm được qua công việc làm trong mùa lễ để mua sắm quà cho họ hoặc người khác, cũng có nhiều người muốn học hỏi thêm kỹ năng mới để có thể sử dụng trong những công việc làm khác, theo thăm dò của McDonald’s – như là kỹ năng giao tiếp (37 phần trăm), kỹ năng kiên nhẫn và phục vụ khách hàng (31 phần trăm), quản lý thời gian (23 phần trăm) và cách làm toán nhanh (10 phần trăm).“Những kỹ năng đa dụng này là một phần không thể thiếu tại các tiệm ăn McDonald’s và hữu ích đối với sự thành công của nhân viên, bất kể là họ tiếp tục với công ty hoặc tìm kiếm việc làm ở những nơi khác,” Ông Marcos cho biết thêm.McDonald’s và các tiệm ăn được làm chủ độc lập mong muốn cung cấp một môi trường làm việc hữu ích đối với sự thành công của nhân viên tại công ty McDonald’s hay những nơi khác…. với những chương trình giáo dục như Archways to Opportunity®, giúp cho những nhân viên hội đủ điều kiện tại các tiệm ăn có tham gia vào chương trình được cơ hội nhận bằng tốt nghiệp trung học, nhận tiền trợ giúp học phí cho các lớp đại học, tham gia các lớp tư vấn học vấn, và theo học Anh văn như ngôn ngữ thứ hai.Muốn tham gia ngay? Những ai đang muốn tìm việc có thể vào trang nhà McDonalds.com/careers để biết thêm chi tiết và nộp đơn, hoặc đến tiệm ăn McDonald’s tại địa phương.Sơ Lược về McDonald's USACông ty McDonald’s USA, LLC, cung cấp thực đơn với nhiều sự lựa chọn và được chế biến với những nguyên liệu có phẩm chất và phục vụ đến trên 25 triệu khách hàng mỗi ngày. Gần 90 phần trăm trong số 14,000 nhà hàng McDonald’s tại Hoa Kỳ được làm chủ và điều hành bởi những thương gia nam nữ, là những người chủ nhân độc lập, và họ có những điều kiện, chính sách làm việc riêng, bao gồm mức lương và phúc lợi cho những nhân viên làm việc trong tiệm ăn của họ. McDonald’s không kiểm soát những quy định chính sách việc làm của các tiệm ăn được làm chủ độc lập và không phải là chủ nhân của các nhân việc làm việc tại các tiệm ăn độc lập. Những phúc lợi được kể trên chỉ có tại các tiệm ăn do công ty McDonald’s làm chủ và những tiệm ăn độc lập có tham gia vào chương trình. Khách hàng nay có thể truy cập online miễn phí tại gần 11,500 nhà hàng McDonald’s tại Hoa Kỳ có thiết bị Wi-Fi và có tham gia vào chương trình. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào thăm trang nhà www.mcdonalds.com, hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter @McDonalds và Facebook www.facebook.com/McDonaldsUS/.