Pepsi Lợi Tức Tăng 8%

Công ty nước uống và thực phẩm PepsiCo, Inc. công bố lợi tức quý ba tăng, trên mức ước tính của thị trường. Trong quý thứ 3, lợi tức tăng 8% đê tới 2.14 tỷ đôla so với cùng kỳ năm ngoái là 1.99 tỷ đôla. Mức thu quý 3 tăng 1.3% để tới 16.24 tỷ đôla, so năm ngoái là 16.03 tỷ đôla.