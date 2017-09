Lớp Thiền, Khí Công Tự Trị Bệnh Mừng 4 Năm Thành Lập

Trong buổi mừng sinh nhật lớp Thiền và Khí Công.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017, Lớp Thiền, Khí Công tự trị bệnh do Nhà văn, Võ Sư Chu Tất Tiến sáng lập và hướng dẫn phương pháp trị bệnh Kỷ niệm 4 năm thành lập.Khoảng 250 quan khách, thân hữu và thành Lớp Thiền, Khí Công tự trị bệnh Tham dự.Trước giờ khai mạc các môn sinh mặc đồng phục áo ngắn tay mầu xanh lam đứng ngay tại cửa đón tiếp từng vị khách đến tham dự và dẫn đưa vào từng bàn đã có số sẵn.Điều hợp chương trình do MC. Ca Sĩ Ngọc Quỳnh.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Tiếp theo MC Ngọc Quỳnh mời Võ Sư Chu Tất Tiến, Chưởng Môn Chuyển Tâm Công lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, thân hữu, các thành viên và gia đình. Sau đó ông kể về hai câu chuyện: “Chuyện thứ nhất: Cách đây gần 5 tháng, một người Mỹ trắng, trẻ trung, chừng dưới 50 tuổi, là chủ một công ty có trị giá gần tỷ đồng đã tìm đến với ông vì người Mỹ này đã bị suy tim nặng và đã có tên trong danh sách cần thay tim. Võ Sư Tiến đã hướng dẫn cho ông ta chừng 1 tiếng đồng hồ cách thở và đi bộ, thì khoảng 3 tháng sau, ông Mỹ này đã gọi điện thoại cám ơn Võ Sư đã cứu sống ông ta, vì tim ông ta đã đập trở lại bình thường, và không có dấu hiệu gì suy tim cả. Ông ta đã hủy tên trong danh sách chờ thay tim. Chuyện thứ hai: chính nhạc mẫu của Võ Sư, cách đây 10 năm, khi cụ 84 tuổi, bác sĩ chẩn đoán bệnh tim cho biết là sự sống của bà cụ không thể qua khỏi 3 tháng vì tim cụ đã quá yếu. Võ Sư Tiến đã hướng dẫn bà cụ cách đi bộ và hít thở thì cụ đã sống thêm 10 năm nữa, và mới qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. Vì thế mà Võ Sư Chu Tất Tiến đã tổ chức lớp Thiền và Khí Công phục vụ cộng đồng này được 14 năm rồi, và ngày hôm nay là sinh nhật thứ 4 của 1 trong các lớp khí công do Võ sư Tiến huấn luyện. Ngay sau đó, ông đã giới thiệu lớp Khí Công của ông ra trình diễn màn múa Võ Quạt mà ông đặt tên là “Chuyển Tâm Phiến.” Lớp Khí công đã ra trình diện khán giả và biểu diễn những động tác đánh võ bằng quạt đồng loạt trông rất đẹp mắt. Tiếng quạt xòe ra cùng là lúc làm vang động hội trường và được những tràng pháo tay tán thưởng thật lớn.Sau màn Võ Quạt, Võ Sư Chu Tất Tiến đã tiếp tục cuộc nói chuyện bằng cách hướng dẫn cách thở để chống lại bệnh tim, bệnh suy nhược thần kinh, ông đã đi bộ vòng quanh sàn biểu diễn với sự phối hợp “hít, thở, hít thở”. Ông đã biểu diễn môt thế hít thở như sau: đứng thẳng, hai bàn tay mở ra để trước bụng, lòng bàn tay hướng lên trời, từ từ hít vào rồi cũng chầm chậm đưa tay lên cao, đồng thời lật ngửa hai lòng bàn tay lên trời. Khi lên cao đến hết cỡ, thì ngưng lại, nín hơi chừng 5 giây, rồi từ từ buông tay ra hai bên và thở ra. Thế này giúp chống lại bệnh tim và bệnh xuất huyết não. Để trị bệnh căng thẳng và cũng để tăng cường công lực, ông đã biểu diễn thế “Nhị Thức Dịch Cân Kinh,” nghĩa là Dịch Cân Kinh hai động tác như sau: đứng thẳng, từ từ đưa hai tay lên trời, rũ bàn tay xuống, nhón gót lên, khi hai bàn tay đã tới chỗ cao nhất thì chầm chậm bỏ gót xuống, ngồi xuống và thở ra cũng thật chậm. Các động tác này được lặp lại chừng 20 lần mỗi sáng thì sức khỏe tăng lên rất nhiều. Sau một thời gian, tăng lên chừng 30, rồi 40 lần thì có thể tránh được bệnh căng thẳng, hồi hộp, và mất ngủ.Sau khi Võ Sư Chu Tất Tiến chấm dứt biểu diễn, ông mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Thị Trưởng cũng là Võ Sư Karate Đệ Tứ Đẳng lên chia xẻ. Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã công nhận những điều mà Võ Sư Chu Tất Tiến vừa trình bầy rất khoa học và hợp lý vì bản thân ông cũng là một võ sư từng tập võ hơn 2 thập niên. Thị Trưởng Trí cũng chia xẻ về những kinh nghiệm khi tập võ Karate với Đại Võ Sư Từ Võ Hạnh, là cách đánh võ bây giờ cũng dựa vào hơi thở. Sau đó, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, nhân danh thành phố Westminster trao tặng bằng Tưởng Lục cho Võ Sư Chu Tất Tiến, ghi nhận những đóng góp vô vụ lợi của ông cho cộng đồng từ 14 năm nay..Sau đó lớp Khí công với áo đỏ lại ra trình diễn màn vũ nhạc “Line Dancing”, một phương pháp khiêu vũ theo nhóm, rất nhịp nhàng, đem lại sự nhanh nhẹn, và dĩ nhiên sức khỏe cho tuổi trung niên cũng như cao niên. Line Dancing dễ tập, tuổi nào cũng tập được, người tập sẽ bị cuốn hút vào điệu nhạc, khiến đem lại sự thoải mái tinh thần, giúp cho thần kinh thư dãn và sẽ bớt quên sót của căn bệnh Alzheimer.Ngay sau khi màn “Line Dancing” chấm dứt với những tràng vỗ tay vang dội, một chương trình nhạc thật đặc sắc đã mở đầu với một giọng ca Tenor, Opera rất chuyên nghiệp, lừng lẫy môt thời của danh ca Bùi Thiện. Rồi tiếng hát nhẹ nhàng nhưng cao vút của Ngọc Tâm Hương, đã mở đầu cho tiếng hát Opera khác của Thanh Nguyên, một giọng ca đang được yêu quý của miền Nam. Tiếp theo sau là ca sĩ Tuấn Khải, từng hát trước 1975, rất nồng nàn và phong độ. Rồi giọng ca trầm ấm của Bác Sĩ Vương Đức Hậu, người y sĩ có tâm hồn văn nghệ rất cao, đã làm tăng thêm sự thể hiện ấm áp của các bài song ca do các ca sĩ Ngọc Quỳnh và Lâm Dung, Phương Thảo và Phương Mai trình diễn. Tiếp theo là các giọng ca của thế hệ thứ hai: Ngọc Thảo và Oscar, hai tiếng hát chứa đầy sự ngọt ngào và điêu luyện. Chương trình văn nghệ lại còn được phong phú hơn với giọng ca của chính người tổ chức buổi sinh hoạt đo là Võ Sư Chu Tất Tiến. Tuy còn bị cảm ho, ông đã hát với hết tâm hồn mình. Phong cách trình diễn để tâm hồn vào bài hát của ông đã được toàn thể cử tọa khen ngợi nhiệt liệt.Chương trình sinh hoạt kỷ niệm sinh nhật của lớp Thiền và Khí Công chấm dứt trong sự luyến tiếc của mọi ngươi tham dự. Hầu như mọi người tham dự đều nói: “cần biểu diễn thêm nhiều nữa! Chương trình văn nghệ phong phú quá!”. Bà con đều mong là trong một tương lai gần, lớp Khí Công này sẽ trở lại sân khấu để giúp cho bà con có cơ hội tự bảo vệ sức khỏe mình trong không khí của một buổi văn nghệ đặc sắc.