Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa Tiếp Xúc Cư Dân Nhằm Cảnh Báo Những Trường Hợp Gian Lận Thẻ Medicare Mới

Trong buổi tiếp xúc cư dân.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Hội trưởng Southwest Senior Center 2201 W. McFadden Ave, Santa Ana vào lúc 2 giờ chiều Thứ Sáu ngày 11 tháng 5 năm 2018, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa phối hợp với thành phố Santa Ana đã tổ chức buổi họp cộng đồng nhằm giúp cử tri, đặc biệt là các vị cao niên, hiểu hơn về hệ thống Medicare và thẻ Medicare mới, nhằm cảnh báo về những trường hợp gian lận thẻ Medicare. Buổi họp diễn ra với sự tham dự phần đông là các cư dân người Mỹ gốc Mễ và một số cư dân thuộc các sắc tộc khác….. .Ngoài Dân Biểu Lou Correa, trên bàn Chủ tọa còn có: Mr. Gene Campbell, Senior Medicare Patrol; Ms. Bcatriz Nunez; Ms. Lisa Mayberry U.S. Postal Service; Mr. Strat Maloma AARP.Và một số các nhân viên thuộc văn phòng Dân Biểu Lou Correa trong đó có cô Christy Linh Lê. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đại diện từ các cơ sở liên bang, các đối tác tiểu bang và tổ chức phi lợi nhuận như dịch vụ bưu chính, Hệ Thống Đề Phòng Gian Lận của Hiệp Hội Người Cao Niên Hoa Kỳ (AARP/ Senior Medicare Patrol) và OC COuncil on Aging - HICAP. Các đại diện sẽ thảo luận về các vấn đề bao gồm:Thẻ Medicare mớiThông tin sơ lược về hệ thống MedicareLàm thế nào để bảo vệ chính mình khỏi những hành vi trộm cắp danh tínhLàm thế nào để ngăn chặn các hành vi gian lận.. .Dân Biểu Lou Correa cho biết: 11 chi tiết để quý vị cần lưu ý về thẻ Medicare mới:Thẻ Medicare mới sẽ được gửi qua đường bưu điện bắt đầu từ tháng Tư năm nay và sẽ không có lệ phí đính kèm.Thời điểm nhận được thẻ Medicare mới của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị có thể nhận được thẻ sớm hoặc trễ hơn so với các thành viên trong gia đình và bạn bè của quý vị.Khi nhận được thẻ Medicare mới, quý vị cần huỷ ngay thẻ cũ và dùng ngay thẻ mới.Những đối tượng có thể tiếp cận đến thẻ Medicare của quý vị chỉ bao gồm quý vị, bác sĩ gia đình, dược sĩ, các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, và các trung tâm bảo hiểm y tế.Số thẻ Medicare mới của mỗi người sẽ khác nhau. Số thẻ Medicare mới sẽ không còn là số an sinh xã hội của quý vị.Thẻ Medicare mới của quý vị sẽ được làm bằng giấy. Thẻ bằng giấy sẽ tiết kiệm chi phí của người nộp thuế, và sẽ giúp các trung tâm y tế sử dụng và copy thẻ dễ dàng hơn. Quý vị cũng có thể in thẻ thay thế cho mình nếu cần thiết.Quý vị nên luôn mang theo thẻ Medicare mới và cho các trung tâm y tế xem khi cần đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.Khi đến các văn phòng bác sĩ, dược sĩ hoặc các trung tâm y tế, họ sẽ hỏi đến thẻ Medicare mới.Trong trường hợp quý vị quên số thẻ, số thẻ Medicare của quý vị sẽ được tìm thấy trong hệ thống Medicare online.Nếu quý vị nằm trong kế hoạch bảo hiểm lợi ích Medicare Advantage Plan (HMO hoặc PPO), thẻ ID của quý vị là thẻ Medicare chính. Quý vị có thể tiếp tục sử dụng khi cần đến các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, các bác sĩ, dược sĩ và các trung tâm y tế vẫn có thể hỏi đến thẻ Medicare mới của quý vị nên quý vị quý vị vẫn nên mang thẻ Medicare mới theo mình.Nếu quý vị có thắc mắc hoặc nếu đến tháng 4/2019 quý vị vẫn chưa nhận được thẻ Medicare mới, quý vị hãy gọi ngay cho Medicare qua số 800-633-4227.Trong trường hợp quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính, quý vị hãy báo ngay cho Medicare qua số 800-633-4227 hoặc Ủy Ban Thương Mại Liên Bang, bộ phận Ngăn Chặn Trộm Cắp Danh Tính qua số 877-438-4338.Sau phần trình bày của Dân Biểu Lou Correa, các vị đại diện các tổ chức lần lượt hướng dẫn mọi người về cách xử dụng the Medicare, đừng để trở thành mục tiêu của nạn gian lận y tế. Cư dân phải luôn luôn đề phòng, phải biết giữ gìn, phát hiện và kịp thời thông báo.Thẻ Medicare mới không có số an sinh xã hội. Số mới, thẻ mới, các phúc lợi vẫn như cũ, Miễn phí, cho qúy vị, Cập nhật địa chỉ hiện nay của qúy vị với An Sinh Xã Hội tại: ssa.gov/myaccount hoặc gọi số 1-800-772-1213. Thẻ mới sẽ được gởi cho qúy vị. Medicare sẽ không gọi để nói về thẻ hoặc số mới của qúy vị. Sauk hi nhận được thẻ mới, hãy cắt vụn thẻ cũ của qúy vị.Cảnh báo gian lận! Thẻ mới-Lường gạt mới. Những kẻ lường gạt hãy tìm cách thuyết phhục qúy vị là họ từ Medicare. Medicare sẽ không gọi hoặc đến tận nhà qúy vị . Mọi liên lạc của Medicare đếu quaq thư từ!