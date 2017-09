Education for The Poor (EFTP) Mời Gây Quỹ Giúp SVHS Việt

Cô Tuệ Phương (người sáng lập Hội), Linh Mục Martin Hiệp Nguyễn (Linh Hướng hội) và anh Trọng Kim, một thiện nguyện viên về Việt Nam dạy tiếng Anh.Orange County (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm Hội Education for The Poor (EFTP) đều Tổ Chức Dạ Tiệc Gây Qũy, để có phương tiện thực hiện những công tác từ thiện, xã hội, văn hóa cho những học sinh, sinh viên nghèo không đủ điều kiện theo học các trường Trung Học, Đại Học trong nước.Buổi dạ tiệc năm nay được tổ chức vào lúc 5:30 giờ chiều Chủ Nhật 08 tháng 10/2017 tại nhà hàng Dimond Seafood Palace số 8058 Lampson Ave, Garden Grove, CA 9284, điện thoại (714) 891-5347.Ban tổ chức kính mời qúy vị mạnh thường quân, qúy đồng hương đến tham dự tiệc gây qũy trợ giúp giới trẻ tại quê nhà trên bước đường học vấn. Sự hiện diện, tiếp tay của qúy vị là một vinh dự và cũng là niềm khích lệ lới lao cho ban tổ chức dạ tiệc cũng như hội Education for The Poor chúng tôi.Mọi đóng góp chi phiếu xin đề: “EDUCATION FOR THE POOR” và gởi về địa chỉ P.O Box 1128-Los Alamitos, CA 90720. Website: www.educationforthepoor.org Emai: eftp.vietnam@gmail.comĐiện thoại liên lạc: Ôb, Nguyễn Văn Hưởng (714) 822-4237, Chị Văn T. Tuệ Phương (714) 472-3838, Chị Hồng Thompson (714) 585-9364.Ban tổ chức dạ tiệc rất mong được đón tiếp qúy vị.Tiếp xúc với cô Tuệ Phương trong Ban tổ chức được cô cho biết, “ngoài việc gây qũy đây cũng là dịp để cảm ơn các anh chị Thiện Nguyện Viên, qúy vị mạnh thường quân qúy anh chị em nghệ sĩ qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương thân hữu đã liên tục yểm trợ cho hội trong nhiều năm qua để hội có điều kiện thực hiện những chương trình từ thiện cũng như giáo dục đối với những em thiếu may mắn tại quê nhà.”Cô cho biết tiếp: “Thời gian sắp tới sẽ đòi hỏi thêm nhiều công sức để hoàn tất các công tác, nhưng hội tin chắc trong những năm tháng tới cũng sẽ đem lại những thành qủa tốt đẹp với lòng cương quyết giúp các sinh viên học sinh bên quê nhà, khắc phục sự nghèo đói qua con đường học vấn của các anh chị em thành viên. Hội luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" mà hội đã gởi đến các em bên quê nhà trong suốt các năm qua. Vâng, hội sẽ giữ ý chí và sẽ tìm thêm các con đường để hổ trợ những người trẽ đầy nghị lực và đầy tinh thần vượt khó đang bất chấp hoàn cảnh, để tạo dựng cho mình một cuộc đời vững chắc ngoài vòng đai khắc nghiệt của sự nghèo khổ mà gia đình họ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua..."Cô Tuệ Phương tâm sự: “Có được những thành quả ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ kiên trì của qúy anh chị và ân nhân. Chúng ta giúp các em "học câu cá" để có cá ăn suốt đời. "Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime". Sự giúp đỡ của qúy anh chị ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng luôn cả đến thế hệ kế tiếp là con cháu của các em sau này, vì cha mẹ Việt Nam luôn sẵn sàng hy sinh để con cái có cuộc sống khá hơn mình.”Được biết, hằng năm cứ vào dịp hè các thiện nguyện viên, các bạn trẻ lên đường về Việt Nam dạy Anh Văn miễn phí cho sinh viên, học sinh tại quê nhà với mục đích khuyến khích và giúp trau dồi Anh ngữ, hầu có đủ trình độ Anh Văn để có thể tự học hỏi kiến thức trên internet. Các em dạy rất tận tâm và hòa đồng. Sự hiện diện của thiện nguyện viên đã đem đến sự phấn khởi, niềm tin yêu và hy vọng đối với học trò của các em. và đồng thời cũng nói lên sự quan tâm của đồng bào hải ngoại đối với giới trẻ tại quê nhà.Sau thời gian dài thực hiện, đến nay hội rất vui mừng vì đã có những con em du học khắp nơi trên thế giới, một số em đã tốt nghiệp Bác Sĩ, Kỹ Sư, chuyên viên các ngành nghề… Được như ngày hôm nay đó cũng nhờ vào sự tiếp tay hổ trợ của qúy vị.Nhân đây ban tổ chức, thay mặt các em xin trân trọng gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả qúy vị mạnh thường quân, qúy đồng hương thân hữu.