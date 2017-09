Lo Ngại: Phi Thân TQ Hơn

Trần KhảiLàm sao bây giờ... khi dân chúng Philippines bỗng nhiên thấy ưa thích chính phủ Bắc Kinh hơn, vì tiên đầu tư TQ liên tục bơm vào. Trong khi đó, Mỹ đang duỗi ra...Tạp chí Forbes trong bài viết nhan đề “U.S. Support Dwindles In The Philippines As China's Reputation Grows” (Ủng hộ Mỹ giảm tại Philippines, trong khi uy tín TQ tăng) hôm 25/9/2017 của tác giả Ralph Jennings.Một phần cũng vì ông Tổng Thống Rodrigo Duterte đã lãnh đạo Philippines trong 15 tháng qua... Chính ông tái phối trí nền ngoại giao, chuyển Philippines từ bạn thân cuủ Mỹ chuyểnd ần sang TQ để mòời gọi đầu tư.Tính trong 3 năm qua, theo bản nghiên cứu Pew Research Center phổ biến tuần qua, tình cảm dân Philippines hướng về TQ tăng 17%...Chính TT Duterte thương lượng tranh chấp Biển Đông với TQ, và đem đầu tư TQ vào với cam kết 24 tỷ đôla hoi tháng 10/2016 về đầu tư và viện trợ để phát triển Philippines.Một lý do lớn cũng vì TT Hoa Kỳ Donald Trump, sau khi Trump rút khỏi Hiệp định TPP với chủ trương co cụm hải ngoại vì một nước Mỹ vĩ đaị lần nữa: năm nay, chỉ 78% dân Philippines có cái nhìn tích cực về Mỹ, trong khi hai năm trước là 92% dân Philippines có cái nhìn tích cực như thế về Mỹ, khi TT Obama còn chủ trì oỏ Bạch Ốc.Bây giờ chỉ còn 69% dân Philippines “có tin tưởng vào Trump sẽ làm điều chính đáng trong các vấn đề thế giới” trong khi con số đó là 94% tin cậy vào Obama hồi năm 2015, theo Pew.Trong khi đó, TQ tiến hành viện trợ giúp Philippines để chống nổi dậy nơi đông dân Hồi giáo, và mở đường xe lửa mới cho quóc gia 103 triệu cư dân này.Trong khi đó, ngư dân Việt cũng phải lưu lạc giang hồ: cá cạn kiệt, phải sang biển Philippines lưới cá.Bản tin RFI kể rằng chính phủ Manila ngày 25/09/2017 thông báo hai ngư dân Việt Nam thiệt mạng, năm người khác bị bắt giữ, trong vụ đụng độ với tàu tuần tra của Hải Quân Philippines hôm 23/09/2017 trong vùng mũi Bolinao, tỉnh Pangasinan, phía tây bắc Philippines.Hãng tin Pháp AFP, trích dẫn nguồn tin từ bộ Ngoại Giao Philippines, thông báo đụng độ giữa lực lượng tuần tra Philippines với các thuyền viên Việt Nam diễn ra ngoài khơi thị trấn Bolinao, cách bờ khoảng 56 cây số. Vẫn theo thông cáo nói trên, tàu cá Việt Nam đã có "hành vi rất nguy hiểm".Một phát ngôn viên quân sự Philippines trong khu vực nói rõ đã phát hiện tổng cộng sáu tàu cá Việt Nam đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Lực lượng an ninh Philippines nổ súng sau khi một trong số sáu tàu cá Việt Nam đã "đâm vào tàu" của cảnh sát biển Philippines.Trong khi đó, một bản tin VOA ghi rằng báo Trung Quốc cảnh cáo Úc chớ xen vào tình hình Biển ĐôngMột hạm đội gồm 6 tàu chiến Úc đang trực chỉ Biển Đông để thực hiện một cuộc hành trình dài 2 tháng bao gồm các cuộc diễn tập quân sự và các chuyến đi ghé thăm các hải cảng trong khu vực. Động thái này chưa gì đã bị truyền thông nhà nước Trung Quốc đả kích như một hành động nhằm ‘vây hãm’ Trung Quốc.Báo Daily Telegraph tường thuật rằng chính phủ của Thủ Tướng Malcolm Turnbull đã xúc tiến kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, là điều hải quân Úc tham gia các cuộc tập trận quy mô trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được coi là nhiệm vụ tác chiến lớn nhất của Úc trong hơn 30 năm qua.Dẫn đầu hạm đội Úc gồm các tàu chiến HMAS Melbourne, HMAS Darwin, HMAS Toowoomba, HMAS Parramatta và HMAS Sirius, là tàu đổ bộ trực thăng lớp Canberra HMAS Adelaide, tàu chiến lớn nhất được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Australia. Tàu này được hải quân Australia miêu tả là “một trong những tàu chiến không - thủy - bộ lợi hại nhất trên thế giới, giúp Úc củng cố khả năng chiến đấu trên các vùng biển lớn quanh lục địa Úc Châu.Với trọng tải 27.000 tấn, chiều dài 230 m và chiều rộng 32 m, ngoài thủy thủ đoàn 325 người, tàu có thể chở theo 18 trực thăng, hơn 1000 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ cùng 110 xe tải, xe bọc thép và xe tăng. HMAS Canberra còn có cả một bệnh viện 3 tầng với 56 giường....Bản tin VOA ghi lời tờ Hoàn cầu Thời báo nói: “Rõ ràng Canberra muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, củng cố quan hệ với các nước láng giềng, và đóng một vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực”, tuy nhiên tờ báo cảnh cáo rằng khi sử dụng các lực lượng quân sự của mình trong khu vực hay xa hơn, “Canberra tự đẩy mình vào thế chấp nhận vai trò thứ yếu, theo chân Hoa Kỳ, rập khuôn theo lập trường của Mỹ”.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận tình hình hai tàu hải quân Ấn Độ đang ở thăm cảng Hải Phòng từ ngày 23 đến ngày 27 tháng Chín. Hai tàu này có tên là Ins Satpura và Ins Kadmatt với 65 sĩ quan và 580 thủy thủ.Theo một viên Đại tá chỉ huy của phái đoàn hải quân Ấn Độ, thì trong những ngày hai tàu này lưu lại cảng Hải Phòng, hải quân hai nước sẽ huấn luyện chung, thực hành cứu nạn trên biển, sửa chữa tàu, huấn luyện công việc hậu cần.Việc hợp tác quân sự giữa Ấn Độ và Việt Nam đang ngày càng tăng trong thời gian gần đây trước sự lớn mạnh và lấn lướt của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Hiện Ấn Độ đang đóng cho Việt Nam 12 tàu tuần duyên trị giá 100 triệu đô la Mỹ. New Delhi cho Hà Nội vay một khoản tín dụng quân sự trị giá 500 triệu đô la Mỹ để mua sắm các trang thiết bị quốc phòng....Biển Đông... lúc nào cũng đáng lo vậy.