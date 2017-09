Cánh Tả Mắc Mưu CS Bắc Hàn

Vi AnhTừ thời Chiến tranh Triều Tiên chia đôi đất nước, chưa bao giờ Nam Hàn hay Hàn Quốc bị CS Bắc Hàn đe dọa như bây giờ. Nào cả triệu quân, hàng ngàn trọng pháo CS Bắc Hàn sẵn sàng càn quét, dập Nam Hàn bằng chiến tranh qui ước. Nào CS Bắc Hàn đe doạ tấn công Nam Hàn bằng chiến tranh phi qui ước với hoả tiễn, đầu đạn nguyên tử, bom H. Nhưng tờ báo Pháp, tuần báo L'Obs mới đây có một bài phân tích, nhận thấy giữa lúc căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ và Nam Hàn lên đến cao độ, dân Hàn Quốc lại bị cánh tả bị tuyên truyền của CS Bắc Hàn mê hoặc. Cánh tả Nam Hàn gồm những nhà Phản Chiến và Thiên tả, đối lập phá hoại len lỏi trong chánh quyền dân chủ của TT Moon Jae-in và trong một số phe đảng chánh trị Nam Hàn, trong dân chúng của Hàn Quốc. Họ vận động tuyên truyền làm dân chúng Nam Hàn phần nào chia rẽ trong nỗ lực chống CS Bắc Hàn đe doạ tấn công Nam Hàn.Như đám Phản Chiến, đám thân Cộng ăn cơm Quốc gia thờ ma CS ở Saigon thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà, chúng chống Mỹ-Nguỵ vì bị tuyên truyền CS mê hoặc. Họ tin VN Cộng Hoà là tay sai của Mỹ. Họ tưởng chống VNCH và chống Mỹ nguỵ là tranh đấu, chiến đấu cho độc lập, thống nhứt cho quốc gia dân tộc VN. Phản Chiến, Thiên tả VN thường biểu tình chống Mỹ, Nguỵ là do CS hay thân CS giựt dây.Tờ Nouvel Obs trích lời nhà phân tích chính trị Shim Jae Hoon cho biết, những người «yêu hòa bình bằng mọi giá» này không hẳn là những nhà dân chủ hoặc những người cấp tiến như họ tự nhận, mà thật ra là đó là những người dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Họ vẫn căm ghét Nhật Bản, mặc dù từ 70 năm qua người Nhật không còn làm hại người Triều Tiên. Họ cũng chẳng ưa gì Hoa Kỳ, quốc gia đã hy sinh 34 ngàn quân nhân để giúp miền Nam đẩy lùi cuộc xâm lăng của CS ở miền Bắc Triều Tiên.Ngược lại, những người tự nhận là cánh tả, phản chiến này lại tỏ ra khoan dung với những «sai lầm» , những «thất thường» của dòng họ Kim, cố tình không biết đến những mối đe dọa từ chế độ cha truyền con nối này. Đối với những người dân tộc chủ nghĩa cực đoan này, miền Bắc mới là hiện thân thật sự của quốc gia Triều Tiên, tự khẳng định mình trước thế giới, trái với miền Nam, muôn đời là «chư hầu» của cường quốc Mỹ.Phản Chiến và Thiên tả Nam Hàn cũng thường biểu tình chống chánh quyền, chống Mỹ «vì hòa bình và đối thoại», thường diễn ra tại Hàn Quốc. Nào biểu tình chống hệ thống hoả tiễn lá chắn THAAD do Mỹ viện trợ bố trí ở Nam Hàn đề phòng CS Bắc Hàn tấn công Nam Hàn. Phe Phản Chiến, Thiên tả vận động tín đồ Công Giáo, giới hoạt động môi trường, đấu tranh vì hòa bình, đấu tranh cho lý tưởng hai miền hoà giải, hòa hợp, tức là những người vẫn mơ đến một nền hòa bình và hữu nghị giữa hai miền Triều Tiên.Họ rất kiên nhẫn và không buồn rút kinh nghiệm thất bại, giả bộ quên chính sách Miền Nam Tự do Dân chủ dang tay ra hoà giải với Miền Bắc CS độc tài đảng trị toàn diện đã thất bại thê thảm. Chánh sách gọi là chính sách hoà giải hoà hợp gọi là «Vầng Thái Dương», của cựu tổng thống Kim Dae Jung của Nam Hàn đã thất bại hoàn toàn. Năm 2006, sau 8 năm nhận viện trợ vô điều kiện của Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã bất ngờ tiến hành thử nguyên tử.Nguyên do thất bại là những người Phản Chiến,Thiên tả tự coi mình là cấp tiến ấy, nhìn xa hiểu rộng, thức thời mê Miền Bắc, muốn lôi kéo giáo dục nhân dân, hoà giải hoà hợp với CS Miền Bắc. Nhưng thực sự những người Phản Chiến, Thiên tả ấy bản chất, bản tánh là những người không hẳn là những nhà dân chủ hoặc những người cấp tiến, chủ hoà chân chính, yêu nước thương dân chân thật như hộ tự nhận; trái lại họ là những người coi thường dân chúng, bất chấp nguyện vọng của nhân dân.Cũng như những người chống Mỹ ở Miền Nam VNCH, họ là những người ăn học cao ở Pháp nhưng thiếu hiểu biết tình hình chánh trị của nước nhà, bị CS mê hoặc. Họ theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam do CS dựng lên làm bình phong, tay sai cho CS Bắc Việt. Nhưng sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, CS Bắc Việt giải tán Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam, họ mới hiểu CS Bắc Việt dùng họ làm con cờ, tay sai giai đoạn. CS cho họ về vườn. Có người vượt biên tìm tự do, số khác để thất vọng, chiêm nghiệm về cái gian ác của CS. Nhưng đã quá trễ rồi, họ đã dâng Miền Nam quê cha đất tổ của họ cho CS Bắc Việt.Đừng tưởng Thiên Tả và Phản Chiến chỉ làm mưa làm gió ở nước nhược tiểu như VN, Hàn Quốc. Phản Chiến, Thiên tả Mỹ trong Chiến tranh VN, họ đã từng vận động, tổ chức biểu tình liên tục, áp lực chánh quyền, bó tay Hành Pháp, Lập pháp Mỹ, buộc Quân đội Mỹ rút hỏi VNCH như quân thua trận rút ra khỏi chiến trường. Một chiến trường VN, Mỹ đã hy sinh trên 50 ngàn quân, có lúc đổ quân trên nửa triệu, chưa bao giờ thất bại một trận nào. Và đồng minh VNCH cũng thế chưa bao giờ để CS Bắc Việt và Việt Cộng chiếm cứ được một quận nào mà VNCH không tái chiếm lại.Nhưng Mỹ thua CS Bắc Việt ở ngay tại Washington DC, Quân đội Mỹ phái rút quân khỏi Miền Nam còn CS Bắc Việt được để lại mấy sư đoàn theo thể thức hoà bình da beo của Hiệp ước Paris do Mỹ và CS Bắc Việt chủ động ký kết. Mỹ phản bội đồng minh VNCH vì Phản Chiến Thiên tả áp lực chánh quyền Mỹ cúp viện trợ, cúp quân viện.Nên bây giờ giữa lúc CS Bắc Hàn đe doạ Nam Hàn, chánh quyền Hàn Quốc hiện thời dù TT Moon Jae-in là người hoà hoãn với CS Bắc Hàn, nhưng Đảng cầm quyền của Ông vẫn phải kêu gọi các đảng phái chánh trị trong nước hợp tác đối phó Triều Tiên. Còn đối lập thì công kích chính quyền TT Moon Jae-in hòa hoãn với Triều Tiên, nhất là sau khi nước này phóng thử hỏa tiễn đạn đạo tầm xa Hwasong-12 bất chấp áp lực và các lệnh trừng phạt quốc tế. Các đảng đối lập và dân chúng Nam Hàn phê phán chính quyền Moon Jae-in dự trù viện trợ nhân đạo CS Bắc Hàn, trong bối cảnh nước này liên tục có các hành động khiêu khích. Dù đó là một số tiền quá nhỏ 8 triệu USD thôi với Nam Hàn, mục đích giúp đỡ phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh ở CS Bắc Hàn. Mục đích Hàn quốc nói nghe rất hay, nhưng không cách nào kiểm soát việc CS Bắc Hàn thực hiện. Vì đa số các cuộc cứu trợ, cứu đói, cứu lạnh, cứu bịnh bằng xăng dầu, lương thực và thuốc men của Liên hiệp Quốc, mà Mỹ đóng góp nhiều nhứt, CS Bắc Hàn đều dành phân lớn cho 1 triệu quân và gia đình quân đội của CS Bắc Hàn./.(VA)