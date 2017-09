Công An Giết Dân Trong Đồn

Vi AnhĐiểm sự kiện và thời sự tiêu biểu trên Đài Á Châu Tự Do (RFA) của Mỹ. Ngày 15-9-2017 RFA loan tải có hình ảnh và âm chứng, rằng anh “Võ Tấn Minh, 26 tuổi bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 4, do phát hiện thanh niên này có mang trong mình vài tép heroin. Đến chiều ngày 8 tháng 9, công an tỉnh Ninh Thuận thông báo cho gia đình rằng Võ Tấn Minh đã chết và đang nằm ở nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Trong chiều cùng ngày gia đình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để làm thủ tục nhận xác của thân nhân và gia đình nghi ngờ anh Võ Tấn Minh bị đánh vì thi thể có nhiều vết bầm và một vết bầm ở sau gáy dài khoảng 6 cm…”RFA lưu ý “Đây không phải là trường hợp công dân chết do bị nhục hình trong đồn công an ở Việt Nam. Cơ quan chức năng Hà Nội từng lên tiếng về tình trạng này; thế nhưng trong thời gian qua tình hình vẫn tiếp diễn đáng ngại.”“Bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, 39 tuổi, vào ngày 3 tháng 9, bị tạm giữ tại đồn Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để điều tra liên quan một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, 3 ngày sau đó, Công an huyện Thoại Sơn thông báo cho gia đình biết bà Hằng được phát hiện tử vong trong bồn nước phòng tạm giam.“Cũng trong năm 2017, một số trường hợp tương tự khiến dư luận đặc biệt quan tâm có thể nêu ra gồm trường hợp ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, 38 tuổi bị chết trong trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long vào đầu tháng 5 với thông báo là nạn nhân này đã dùng dao rọc giấy cắt cổ tự sát.Trường hợp khác là thanh niên Nguyễn Hồng Đê, 26 tuổi, trong thời gian bị tạm giữ tại đồn Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hồi đầu tháng 7 vừa qua, được nói cởi áo tự thắt cổ đến chết…”“Phạm Ngọc Nhung, 26 tuổi, bị thiệt mạng trong thời gian Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM tạm giữ, do bị tình nghi đánh nhau với người khác hồi trung tuần tháng Giêng năm 2017. Sau 3 tháng gia đình đến nhận xác với điều kiện phải ký cam kết không được mang quan tài hay hũ cốt diễu phố làm mất vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.”Tin từ Luật sư Võ An Đôn cho RFA, “Ủy ban Thường vụ Quốc hội CSVN, hồi trung tuần tháng 3 năm 2015, từng tổ chức họp đoàn giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”. Tại buổi họp đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, ông Đỗ Mạnh Hùng đề nghị Bộ Công An cần làm rõ “điều kiện giam giữ như thế nào để dẫn đến số người bị tạm giam, tạm giữ chết nhiều như vậy”, qua số liệu báo cáo trong vòng 3 năm, tính từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014 có đến 226 người chết khi bị tạm giam, tạm giữ do bệnh lý và tự sát.”Hai, đi vào phân tích. Công an, cảnh sát của chế độ CSVN càng ngày càng gian ác với dân, giết dân trong đồn là vì Đảng CSVN. Từ lâu hầu như hàng ngày đều có tin công an, cảnh sát "hành hung, tra tấn, đánh chết dân" ngoài đường, trong xóm, ngay trong đồn công an, đánh tàn bạo, chết người, chết dân, nhân thương trí mạng theo luật hình. Và gần đây Bộ Công an lại còn dự thảo một nghị định qui định công an có quyền “nổ súng trực tiếp” vào ngươi dân nếu có dấu hiệu “tội phạm nghiêm trọng”. Một nghị định vượt quyền, lộng quyền và vi hiến vì công an vừa đá banh vừa thổi còi, dành cho mình đánh giá mức độ cần thiết và nghiêm trọng để viện lẽ đó mà bắn giết người.Cái gian ác của công an, cảnh sát của CSVN là định chế, cơ cấu, hệ thống chớ không phải giai đoạn, cục bộ, phong trào. Theo nhận xét của Bộ Ngoại giao Mỹ, hành động trái luật, trái đạo lý đó của công an, Đảng Nhà Nước thường bỏ qua, không trừng trị thích đáng.Đảng đã thuần hoá lực lượng bán quân sự này, cho họ nhiều đặc quyền đặc lợi, quá đầy đủ, sung sướng, và mặc thị dành cho họ một chỗ đứng cao hơn pháp luật, cho họ sử dụng mọi phương tiện công quyền, khiến chế độ CSVN thành siêu cảnh sát trị.Bù vào đó công an phải làm công cụ riêng cho Đảng CSVN, với nhiệm vụ “chủ yếu” là bảo vệ Đảng Cộng sản với bất cứ giá nào, kể cả hành động bạo ác, gian tà, phi pháp nhứt.Chính công an tự hào, hãnh diện về nhiệm vụ gian ác này. Nên nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng CSVN, công an đưa ra khẩu hiệu, treo trước Bộ Công an số 44, Yết Kiều ở thủ đô Hà nội, “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình”.Chế độ CSVN là độc tài, đảng trị tòan diện trên dân chúng VN. Trước không biết bao nhiều hành động tàn ác của công an, Đảng Nhà Nước không thực tâm sửa trị. Đảng Nhà Nước CS chẳng có biện pháp nào coi cho được để chấn chỉnh công an. Trái lại, Đảng Nhà Nước đã ra Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, và mở hội nghị liên bộ Công an và Quốc Phòng bàn về việc phối hợp hai lực lượng cưỡng chế nhân dân VN, tăng cường biện pháp, củng cố tinh thần hơn nữa kiểm soát xã hội chặt hơn và bảo vệ Đảng với bất cứ giá nào.Nên công an của Đảng Nhà Nước CSVN càng ngày càng tàn ác với dân, người dân nào vô phước lọt vào tay công an thì sẽ từ chết tới bị thương nếu thân nhân ở ngoài không chạy chọt, hối lộ.Mỹ cũng biết rõ. Năm 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 8 tháng Tư năm 2011, minh thị và chánh thức nói về cái ác của công an của Đảng Nhà Nước CSVN. Công an, cảnh sát ngược đãi những nghi can khi họ bị bắt hay bị giam giữ. Công an tham nhũng có tăng, không có giảm.Đảng CSVN luôn bám lấy quyền hành độc tài đảng trị toàn diện của Đảng trên dân chúng và xã hội VN. Công an, cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ Đảng với bất cứ giá nào phải hung hăng, tàn ác với dân. Bù lại Đảng càng phải bao che cho công an cảnh sát bằng thái độ và hành động “bất động”, không trừng trị đúng mức đối với công an lộng hành, lộng quyến, tàn ác với dân.Công an cảnh sát được thế của Đảng thêm lộng quyền, lộng hành, phi pháp. Cái vòng lẩn quẩn oan nghiệt của cái ác cứ bung ra. Vô phúc ai vào tay công an là “từ chết tới bị thương”, kể cả người có học, nhà khoa học, luật sư, bác sĩ, trí thức đến phó thường dân bị cướp đất cướp nhà thành “dân oan”. Từ thành thị, chí nông thôn, suốt từ bắc chí nam, qua trung, lên cao nguyên, khắp nước.Nhưng ác lai thì ác báo, chính cái ác của công an CS, của chế độ độc tài đảng trị toàn diện của Đảng CS mà công an là hiện thân, là bàn tay, là nanh vuốt sẽ là chất nổ sớm hay muộn làm cho chế độ nổ chụp hay nổ bùng thành cuộc cách mạng xã hội, chánh trị./.(VA)