Kháng Thư Với Bản Án Nguyễn Văn Oai

Giáo xứ Yên Hòa phản đối bản án đối với Nguyễn Văn Oai...Bản tin RFA ghi nhận rằng một thư phản đối có nội dung: “Bản án đối với ông Nguyễn Văn Oai là một bản án oan sai” từ Linh mục Hồ Văn Trường, đại diện cho 1795 giáo dân giáo xứ Yên Hòa, tỉnh Nghệ An gửi cho cơ quan chức năng sau phiên xử cựu tù chính trị Nguyễn Văn Oai hôm ngày 18 tháng 9 vừa qua. Thư phản đối đề ngày 19 tháng 9 năm 2017 gửi đến Viện kiểm sát thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, và Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An, đồng thời cũng gửi đến Tòa Giám mục giáo phận Vinh.Đơn thư cũng yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho ông Oai, và cũng nói rằng phiên tòa xử ông Oai vào hôm 18 tháng 9 diễn ra không có một người thân nào của ông Oai tham dự. Hơn thế nữa, đơn thư nhấn mạnh rằng cảnh sát bên ngoài tòa án đã dùng bạo lực tấn công bạn bè và người thân của ông Oai.Linh mục Hồ Văn Trường nhắc lại những điểm bất hợp lý này khi phát biểu với Đài Á Châu Tự Do vào chiều ngày 22 tháng 9:“Bất hợp lý ở chỗ là tòa nói xử công khai mà ngay cả mẹ, thân nhân của anh Oai không được cho vào dự. Thứ hai trong tòa Luật sư bào chữa cho rằng hai tội bị nêu ra không đủ căn cứ kết án. Thứ ba việc chuyển địa điểm phiên xử không rõ ràng theo như kế hoạch ban đầu.”Ông Nguyễn Văn Oai được các tổ chức bảo vệ nhân quyền xem là một tù nhân lương tâm. Ông từng bị kết án vào năm 2013 cùng hơn chục thanh niên khác với cáo buộc ‘âm mưu lật đổ chính quyền’. Ông mãn án lần đầu 4 năm tù vào năm 2015.Vào ngày 19 tháng giêng năm nay ông lại bị bắt tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, và bị xử 5 năm tù giam vào ngày 18 tháng 9 vừa qua. Cáo buộc được đưa ra là ‘chống người thi hành công vụ’ và ‘vi phạm lệnh quản chế’Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Văn Oai cho RFA biết là ông kháng cáo bản án 5 năm mà tòa tuyên lần này đối với ông vì ông không có tội.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận lá thư của Linh mục Hồ Văn Trường và 1.795 giáo dân giáo xứ Yên Hòa, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đưa ra các phân tích và dẫn chứng bối cảnh cụ thể cho từng cáo buộc tội trạng của bản án, từ đó đưa ra kết luận về nhiều điểm “trái pháp luật”.Nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai, 36 tuổi, từng bị bắt vào năm 2011. Năm 2013, ông bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79.Năm 2015, Nguyễn Văn Oai ra tù và bị bắt trở lại vào đầu năm nay với lý do không chấp hành phần quản chế của bản án. Nhà chức trách nói ông Oai đã nhiều lần “vi phạm nghĩa vụ chấp hành án”. Họ cũng cho hay đã 3 lần “xử phạt vi phạm hành chính” nhưng ông “vẫn cố ý không chấp hành, thậm chí chống trả người thi hành công vụ”.Tuy nhiên trong thư, giáo dân xứ Yên Hòa nói ông Oai “có một hành vi đi khỏi nơi cư trú nhưng bị xử phạt hai lần” và việc làm của ông Oai “chưa đủ điều kiện hành vi về mặt khách quan của tội không chấp hành án”.Ngoài ra, việc ông Oai đuổi cán bộ tỉnh ra khỏi nhà là do các cán bộ này "không mặc trang phục ngành, không đeo số hiệu CAND, không xuất trình thẻ ngành hay giấy giới thiệu".Nhiều người thân, bạn bè của ông Oai cho rằng bản án của tỉnh Nghệ An là “đã được định sẵn”.Trong thư, Linh mục Hồ Văn Trường nói “Bằng lương tâm và trách nhiệm của linh mục quản xứ”, ông cùng với 1.795 giáo dân xứ Yên Hòa tuyên bố phản đối tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai vì “tuyên án bất công" cho ông Nguyễn Văn Oai, đồng thời đề nghị tòa “hủy bản án, trả tự do" cho ông ngay lập tức.