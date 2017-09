VC Vẫn Là Thế Mà!

Nguyễn Thị Cỏ MayVụ Trịnh Xuân Thanh bị nhà cầm quyền Hà nội tổ chức bắt cóc ở Berlin tới nay gần một tháng vẫn chưa được Hà nội trả lời yêu cầu giao trả của Chánh phủ Đức một cách rõ ràng, ngoài thái độ làm thinh và lời tuyên bố "lấy làm tiếc" của một viên chức thông tin trên TV.Phía Đức, Chánh phủ vẫn tiếp tục mở rộng điều tra tội phạm và tuyên bố sẽ không bỏ qua sự cố ý vi phạm luật pháp của Đức và cả luật pháp quốc tế của Hà nội.Chánh phủ Đức, theo báo chí Đức, sẽ thưa vụ việc này tới Liên Hiệp Quốc. Trong gần đây, công an Hà nội vẫn hoạt động phá phách cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt nam tỵ nạn cộng sản và theo dõi hăm dọa an ninh nhà báo Việt ngữ Thời Báo ở Đức. Coi thường luật pháp, coi thường quan hệ quốc tế vẫn là bản chất của cộng sản, đặc biệt hơn là của VC Hà nội.Chừng nào nhóm du đãng của Sứ quán Hà nội ở Berlin đi tù?Theo nhà báo Lê Anh (Thời Báo.de ở Đức, 16/09/2017), đang có nghi ngờ mật vụ VC tổ chức mạng lưới an ninh bám sát hoạt động của các nhà báo Việt nam ở Đức. Trước giờ, họ chỉ tập trung hoạt động nhằm vào cộng đồng người Việt đến từ Miền Bắc sanh sống trên phần nước Đức thuộc Đông Đức cũ. Phần lớn những người này ngày nay làm ăn gìàu có. Họ là chủ những cơ sở kinh doanh và đều có giấy tờ hợp lệ thường trú ở Đức. Cả công dân Đức. Với những người này, Hà nội chiêu dụ để moi tiền, nhưng vẫn nói đẹp "Chánh phủ tạo điều kiện cho đồng bào sanh sống và kinh doanh..."! Hà nội quên trước đây những người này còn đứng bán thuốc lá trên đường phố Berlin bị cảnh sát bắt thì họ lờ đi. Khi moi tiền đóng góp hằng tháng không đủ theo lời hứa của những người không có giấy tờ cư ngụ thì công an của Sứ quán hăm dọa sẽ tố cáo với cảnh sát hoặc cho du đãng xử lý.Nay vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh một cách du côn bị báo chí Đức và cả báo Việt ngữ lên tiếng tố cáo, Hà nội cho công an theo dõi, chụp hình nhà báo Lê Trung Khoa của "Thời Báo.de" và kín đáo báo cáo cho Sứ quán Hà nội ở Berlin.Berlin vào chiều Thứ Bảy rất náo nhiệt, nhứt là khu vực bức tường Berlin cũ. Du khách khi tới Đức đều tới viếng khu này. Họ chụp hình những thánh giá có ghi tên người dân Đức bị mật vụ Đông Đức bắn chết khi họ vượt qua Tây Đức tìm Tự do.Một nữ phóng viên người Mỹ của TV Houston tới đây nhơn có cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt nam phản đối Hà nội vi phạm luật pháp Đức và Quốc tế và yêu cầu Chánh phủ Đức quan tâm bảo vệ an ninh cho họ, cô đã không bỏ lỡ cuộc biểu tình, vội quây phim và phỏng vấn người tổ chức và tham dự.Đồng thời, một nhóm nhà báo Pháp cũng thu hình, phỏng vấn nhiều người Việt nam để làm bộ phim tài liệu "Vượt qua nỗi sợ hãi" sẽ phát hành khắp thế giới. Trong lúc đó lại có một vài phụ nữ Việt nam, không thuộc nhóm biểu tình, đứng bên ngoài, quậy phá bằng cách vừa quay phim, chụp ảnh, vừa buông lời tục tĩu xúc phạm tới nhóm biểu tình hợp pháp. Cảnh sát Đức thấy thái độ của họ hoàn toàn không giống những người Việt nam bình thường nên đã sớm can thiệp để kịp đề phòng phản ứng đáng tiếc có thể xảy ra của những người biểu tình. Trong các quán xung quanh khu vực biểu tình, thấp thoáng vài khuôn mặt cũng Việt nam ở Đông Berlin đang làm như mình là thực khách, cúi mặt xuống bàn, thỉnh thoảng, liếc mắt quan sát các diễn biến của đoàn biểu tình. Một nhóm khác theo dõi các phóng viên người Việt của báo Việt ngữ để chụp hình và nghe ngóng hoạt động của họ để mật báo cấp chỉ huy ẩn trong Sứ quán.Ngoài ra, Hà nội còn tổ chức mạng lưới thông tin trên internet tung tin nói xấu những nhà báo Việt ngữ vì dám tố cáo với dư luận người Việt nam những hành động du côn của VC hoạt động ở Berlin. Họ cũng bịa tin để công kích nhìều người trong cộng đồng người Việt ở Tây Đức thường xuyên chống họ, nhứt là trong hai dự án dựng tượng Hồ Chí Minh ở Đức đã phải dẹp bỏ.Nhóm du đãng này còn tiến xa hơn là dám phổ biến lời hăm dọa bằng tiếng lóng "lẩy cò" hoặc cho "ăn tiết canh" nhằm những nhà báo, như Lê Trung Khoa, viết tường thuật đúng sự thật những hoạt động của Hà nội. Họ là những đảng viên cs do Hà nội đưa qua nằm vùng ở Berlin trong số này có nữ cán bộ có bề dày kinh nghiệm 23 tiền sự đánh người tại Đức, hoặc các đảng viên chuyên chính, đầy "lý luận", mới ra tù sau 18 năm thi hành bản án hình sự ở Berlin vì tội giết 4 người Việt Nam từ những năm 1998.Mặt khác, họ cũng liên lạc gia đình của các nhà báo đang bị họ khủng bố để đe dọa thêm, vừa tuyên truyền dối trá để làm cho người ta có thể tin hoạt động của Sứ quán ở Berlin, đảng và nhà nước ở Hà nội là đúng. Đã có vài người thìếu thông tin vội tin họ, hợp tác với họ. Không có ai biết chánh quyền Đức đang mở rộng điều tra tội phạm của họ ở Berlin. Khi hồ sơ hoàn tất, chánh quyền Đức sẽ truy tố họ ra tòa án về tội phá rối an ninh đời sống của cộng đồng người Việt nam tại Đức và còn tiếp tay những hoạt động gián điệp nữa.Tòa án nào sẽ xử vụ Trịnh Xuân Thanh?Mọi người tới được nước Đức đều được quyền ở lại chờ phán quyết của Tòa án, Chánh phủ Đức cũng không có quyền đưa cảnh sát trục xuất ngay nếu họ không vi phạm tội hình sự ở xứ của họ. Hà nội tổ chức du côn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, thay vì chờ quyết định của Chánh quyền Đức, là một vi phạm nghiêm trọng luật pháp Đức, luật pháp Quốc tế và cả luật pháp của Hà nội (luật ngoại giao Việt nam). Nhưng đảng và nhà nước cộng sản Hà nội chọn cách bắt cóc để biểu dương uy quyền và bản lãnh của ta nhằm hù dọa những ai muốn chống đảng hãy liệu hồn. Không ở đâu có thể thoát được khỏi tay của ta. Hồi sau 30/04/75, cán bộ thường tuyên bố một cách chắc nịch khi chửi bới những người vượt biển rằng "chạy đi đâu cho mất công, nay mai chúng tôi sẽ qua tới đó, giải phóng luôn....".Hà nội bắt cóc Trịnh Xưân Thanh tại Berlin là một hành động khủng bố có chủ trương, có thể sẽ bị truy tố ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế tuy Việt nam không ký tham gia Qui chế Rome 1998.Theo qui định của qui chế Rome, Tòa án Hình sự Quốc tế vẫn có thẩm quyền pháp lý đối với công dân của bất kỳ quốc gia không thành viên nào nếu phạm tội trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu châu có ký kết một Hiệp định khung theo đó, các quốc gia thành viên đều có thẩm quyền xét xử hình sự đối với hoạt động khủng bố xảy ra trên lãnh thổ các quốc gia thành viên Âu châu. Đối tượng để các quốc gia thực hiện thẩm quyền được xác định không chỉ giới hạn đối với công dân của Âu châu mà còn mở rộng ra tới các hoạt động khủng bố thực hiện trên lãnh thổ Âu châu bởi công dân của quốc gia ngoài Âu châu.Như vậy thẩm quyền và nghĩa vụ hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế không chỉ ràng buộc các quốc gia thành viên của Qui chế Rome mà ràng buộc cả những quốc gia không thành viên trong một số trường hợp nhứt định. Các quốc gia không thành viên Qui chế Rome không chỉ chịu sự ràng buộc đối với nghĩa vụ và việc thực hiện thẩm quyền của Tòa án Hình sư Quốc tế, các quốc gia đó còn phải chịu các trách nhiệm pháp lý phát sanh trong một số trường hợp không thực hiện những nghĩa vụ này. Đây chính là điểm quan trọng cho các quốc gia chưa chịu tham gia Qui chế Rome.Việt nam xứng đáng đề cử đại diện làm Tổng Giám đốc UNESCO?Bản chất của chế độ Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa ở Việt nam là dối trá và bạo lực, tức không khoa học vì coi thường sự trung thực, không văn hóa vì lấy khủng bố làm ưu tiên cho mọi hoạt động. Thế mà Hà nội lại đề cử ông Phạm Sanh Châu làm ứng cử viên vào chức vụ Tổng Giám đốc Unesco cho nhiệm kỳ 2017- 2021, một cơ quan quốc tế đặc trách phát triển khoa học và văn hóa cho thế giới.Cơ quan cai trị thật sự và toàn diện Vìệt nam là đảng cộng sản mà đảng cộng sản không gì khác hơn là một đảng cướp. Cướp chánh quyền, cướp quyền sống của dân.Đảng cộng sản ở Việt nam được Hồ Chí Minh lập ra năm 1930, cũng lập ra luôn nước Việt nam cộng sản. Ông vốn là một người không văn hóa vì ông thường nói ông rất "ghê tởm nền văn minh nhơn loại, căm thù Thiên chúa giáo và giai cấp tư sản, địa chủ".Sau ngày 27/04/2017 tại Paris, ông Phạm Sanh Châu được lọt vào vòng 3 cuộc sơ tuyển 9 ứng cử viên thế giới.Chức vụ Tổng Giám đốc Unesco sẽ được quyết định qua kết quả cuộc bỏ phiếu kín, đợt I vào tháng 10/2017, của Hội đồng Điều hành Unesco và đợt II vào tháng 11/2017 do Đại Hội Đồng Unesco. Ông Tổng Giám đốc quản lý ngân sách 676 triệu usd, 2500 nhơn viên thuộc 200 quốc tịch.Nếu ông Phạm Sanh Châu rủi đắc cử Tổng Giám đốc Unesco, thì không phải là chuyện của ông Phạm Sanh Châu có xứng đáng trong chức danh Tổng Giám đốc Unesco hay không, mà đối với người Việt nam không cộng sản, lương thiện, đó là một chế độ du côn, vi phạm tội hình sự sẽ bị Tòa án hình sự Quốc tế truy tố và xét xử, một nhà nước vô văn hóa, không khoa học, làm đại diện Unesco.Nên nghĩ Đại diện Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam có thể đắc cử bởi người bầu gồm phần đông những quốc gia hội viên ngày nay hãy còn mê muội cộng sản, chống tư bản bốc lột, mà các nước tư bản lại đóng góp cho Unesco hoạt động giúp các nước đó mở mang.Nếu cộng đồng người Việt nam hải ngoại chịu khó mất vài phút ký tên kháng thư gởi thẳng tới Unesco, vạch trần tội ác của chế độ cộng sản Hà nội hiện nay đối với dân chúng Việt nam thì chúng ta sẽ tránh khỏi sự xấu hổ chung này.Nguyễn Thị Cỏ May