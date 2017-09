Biên khảo

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

22 Tháng 09, 2017





Kỷ lục: Nữ Thủ Tướng Merkel sẽ đắc cử lần thứ 4 ?





Cuộc bầu cử quan trọng nhứt của nước Đức sẽ xảy ra vào chúa nhựt 24 tháng 9 tới này. Đó là cuộc bầu cử quốc hội liên bang và qua đó sẽ quyết định ai được tín nhiệm làm Thủ Tướng trong nhiệm kỳ tới (xem Nguồn 1 & 4 phía dưới). Ngoài những sôi nổi qua tranh chấp vận động tranh cử, bên cạnh đó câu hỏi được đặt ra: Liệu Nữ Thủ Tướng Merkel sẽ đạt kỷ lục đắc cử lần thứ 4 đi vào lịch sữ như Cố Thủ Tướng Helmut Kohl đã làm được nhờ thành quả tái thống nhứt nước Đức vào năm 1990 ?



I/ Một cuộc bầu cử đặc biệt đối với bà Merkel ?

Thực vậy, bà Merkel đã cầm đầu đảng CDU (Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo) đại diện cho Liên Minh CDU/CSU (khuynh hướng bảo thủ khuynh hữu) trước đây đã 4 lần ra tranh cử vào chức vụ Thủ Tướng (2013, 2009, 2005 và 1997) và chưa lần nào gặp khó khăn chống đối một cách đặc biệt như lần thứ 5 (2017) này. Thậm chí còn nhiều lần bị la ó & bị ném cà chua tại Tây Đức lẫn Đông Đức. Nhiều dấu hiệu cho thấy Liên Minh CDU/CSU sẽ mất rất nhiều phiếu so với lần trước (vào năm 2013 đạt được 41,5 %) và rất có thể chỉ được một trong những kết quả bầu cử xấu nhứt trong lịch sử đảng từ gần 70 năm qua Tại sao vậy ?

Tại vì dân chúng - nhứt là giới cử tri bảo thủ (khuynh hữu) - đã bất mãn rõ rệt trước những quyết định đôi khi có tính chất "độc tài" của bà Merkel làm thiệt hại đến túi tiền của dân chúng & quốc gia . Chẳng hạn qua 2 quyết định quan trọng nhứt :

1) Bà Merkel "chịu thua" không dám cứng rắn đối phó với Hy Lạp (Greece) và tiếp tục phải "bơm tiền" nuôi dưỡng quốc gia này sống "phè phởn" không thèm cải tổ kinh tế "thắt lưng buột bụng" để tự lực cánh sinh. Hy Lạp luôn luôn đòi hỏi xóa nợ cũ đã được cho vay và như vậy là một hình thức gián tiếp "ăn cướp" tiền đóng thuế của dân chúng Đức & Âu Châu. Tính ra nước Đức & Âu Châu có thể bị mất "trắng tay" vào khoảng 300 tỷ đô la cho Hy Lạp (xem Nguồn 2).

2) Vào mùa hè 2015, bà Merkel đã "độc tài" (không qua quốc hội !) vì lý do thầm kín riêng tư đã tự quyết định bật đèn xanh cho vô giới hạn hàng triệu người được tự do vào Âu Châu xin tị nạn mà đại đa số họ đã thủ tiêu giấy tờ lý lịch về bản thân (để tránh bị trục xuất về nguyên quán !) và phần lớn chỉ muốn tới ở lại xứ Đức (đời sống & kinh tế cao hơn các nước khác !) khiến ngân sách Đức phải chi phí mất trên 110 tỷ đô la cho tới năm 2020 (xem Nguồn 3). Đây là một tốn phí khổng lồ đối với dân chúng & quốc gia Đức. Nên nhớ - nếu so sánh với nước Mỹ giàu có có dân số đông gần gấp 4 lần xứ Đức - muốn xài vài chục tỷ đô la để xây bức tường biên giới nhằm ngăn chận nhập cảnh & buôn ma tuý lậu mà còn phải tranh cãi chưa dám chi ra. Đáng sợ nhứt cho dân chúng là đã xảy ra hàng trăm vụ khủng bố đẫm máu chết người tại Âu Châu và nạn cướp bóc hãm hiếp phu, nữ gia tăng dữ dội mà phần lớn phát xuất từ khi thâu nhập tự do làn sóng xin tị nạn này.

Chính vì vậy một chính đảng mới được thành lập bởi một số đảng viên & cảm tình viên thuộc giới trí thức trong Liên Minh CDU/CSU dưới danh xưng đảng AfD (Một Chọn Lựa Khác Cho Nước Đức) thu hút được thành phần cử tri bất mãn. Họ đã thành công nhanh chóng và được đắc cử vào đa số các quốc hội tiểu bang tại Đức. Trong kỳ bầu cử lần này có lẽ họ cũng sẽ đắc cử lọt vào với tư cách là một đảng phái hoàn toàn mới trong quốc hội liên bang Đức.

II/ Bà Merkel sẽ đắc cử lần thứ 4 vào chức vụ Thủ Tướng ?

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và bất mãn trong giới cử tri, nhưng bà Merkel hầu như chắc chắn sẽ đắc cử vào chức vụ Thủ Tướng.

Tại sao vậy ?

Tại vì bà Merkel trong tay những điều kiện lợi thế trong thời điểm này:

1) Không có đối thủ trong nội bộ lãnh đạo của đảng CDU dám ra công khai tranh quyền vì bà Merkel đã khôn ngoan loại bỏ những nhân vật "nguy hiểm" ra khỏi trung tâm quyền lực. Mặc dù đa số thấy quyết định của bà Merkel sai lầm cho hàng triệu dân xin tị nạn tự do vào Đức & Âu Châu, nhưng hàng ngũ lãnh đạo trong đảng không ai muốn và dám đòi lật đỗ . Không có đối thủ trong nội bộ nên bà Merkel mới có cơ hội ra ứng cử Thủ Tướng cho kỳ này.

2) Không có đối thủ tài giỏi phía đối lập ra tranh cử chức vụ Thủ Tướng. Đối thủ duy nhứt ra tranh cử của đảng SPD là ông Martin Schulz chỉ thành công ngắn hạn lúc ban đầu vào tháng giêng 2017, nhưng sau đó càng ngày càng thất thế vì không phải là ứng cử viên đủ sức đối phó với bà Merkel về tài ăn nói cũng như tư cách bề thế của cấp lãnh tụ.





3) Trước khi rạn nứt đảng đối lập SPD (Dân Chủ Xã Hội / khuynh tả) rất mạnh có lúc đã đứng đầu nước Đức với kết quả đắc cử tới trên 45,8 % số phiếu (Thủ Tướng Willy Brandt / 1972). Nhưng đến năm 1980 một số đảng viên bất mãn tách rời ra thành lập đảng Xanh (Die Grünen) với chủ trương bảo vệ môi sinh. Sau hết vào năm 1999 tranh chấp lãnh đạo trầm trọng giửa Thủ Tướng Schröder và Chủ Tịch Đảng Lafontaine khiến tách ra một mảnh lớn để vào năm 2007 thành lập đảng Tả Phái (Die Linke). Kết quả bi thảm là đảng SPD càng ngày càng yếu thua cử liên tiếp chỉ được xấp xỉ trên 20 % số phiếu và chỉ là chính đảng mạnh thứ nhì đứng sau Liên Minh CDU/CSU. Cho nên bà Merkel đã 3 lần đắc cử vào chức vụ Thủ Tướng (2013, 2009 và 2005), mà trong đó 2 lần (2013 và 2005) đảng SPD phải chấp nhận hợp tác thành lập chính phủ đại liên hiệp với Liên Minh CDU/CSU. Rất có thể lần này đảng SPD cũng tương tự chấp nhận giải pháp chính phủ đại liên hiệp dưói quyền Nữ Thủ Tướng Merkel.

III / Kết luận





Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy (1924 - 1990) là người dân gốc xứ Bưởi / Biên Hòa . Khi còn nhỏ ông từng nổi tiếng học hành rất xuất sắc và đa tài trên nhiều lãnh vực. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học tại Pháp và trở về nước làm Khoa Trưởng Đại Học Luật. Cho nên khi viết báo bình luận thời cuộc, ông có cái nhìn sắc bén. Tại hải ngoại dưới tựa đề "Tình Hình Thế Giới Trong Tháng Vừa Qua", Giáo sư Huy đã tiên đoán chính xác kết quả các cuộc bầu cử quan trọng. Ông không dựa vào các thăm dò cử tri của các hãng truyền thông mà dựa vào các con số và thành quả về kinh tài & chính trị. Chẳng hạn một chính quyền đương nhiệm được tái đắc cử khi chỉ số chứng khoán tốt đẹp (báo hiệu nền kinh tế sẽ phát triển tốt !) và tỷ số thất nghiệp thấp (cử tri hài lòng không lo cho "bao tử"). Nếu áp dụng vào cuộc bầu cử này thì bà Merkel sẽ đắc cử Thủ Tướng, bởi vì nước Đức có chỉ số chứng khoán DAX cao nhứt trong lịch sử với 12592 điểm vào ngày 22.09.2017 và tỉ số thất nghiệp rất thấp so với các láng giềng tại Âu Châu .

Về phía anh em chúng tôi đã tiên đoán ông Macron sẽ thắng cử trong bài viết phân tích (xem Nguồn 5) qua lợi thế của ông này đối với đối thủ bà Le Pen . Tương tự trong lần bầu cử lần này ở Đức bà Merkel có 3 lợi thế nêu trên so với đối thủ ông Martin Schulz.

Đầy đủ những yếu tố "thiên thời địa lợi nhân hòa" đó mà bà Merkel không đắc cử kỷ lục lần thứ 4 vào chức vụ Thủ Tướng thì mới là chuyện lạ .

Chờ xem sao !

