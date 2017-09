Cán Bộ Du Lịch TQ Vào Quậy VN

HANOI -- Một cuộc chiến đang bùng nổ ở Đà Nẵng: Hướng dẫn viên tiếng Hoa kêu cứu vì hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động chui...Báo Lao Động cho biết vào ngày 20.9, tập thể hướng dẫn viên (HDV) Hoa ngữ tại Đà Nẵng bất ngờ làm đơn gửi cơ quan chức năng, kêu cứu về tình trạng nhiều đối tượng người Trung Quốc tiếp cận du khách để thực hiện công việc như một HDV.Cụ thể, các HDV tiếng Hoa cho biết, những đổi tương này thường thực hiện công việc như một HDV du lịch trên xe khách cũng như thuyết minh về danh lam thắng cách, di tích lịch sử.Tuy nhiên, nhiều thông tin nội dung thuyết minh sai sự thật, tuyên truyền sai lệch về lịch sử văn hoá Việt Nam, khó kiểm soát. Điều này không chỉ khiến xã hội bức xúc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các HVD tiếng Hoa đang hoạt động tại Đà Nẵng. Các HDV cũng cho rằng, những công ty lữ hành đang tiếp tay cho sự việc này.Báo Lao Động ghi lời các HDV đề nghị:“Những sự việc này không phải là hiếm hoi, nhỏ lẻ mà đang là vấn nạn đối với ngành Du lịch tại Đà Nẵng. Vì vậy chúng tôi kính mong quý cơ quan tiến hành chỉ các các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động HDV du lịch nước ngoài trái phép tại Đà Nẵng và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.”Đặc biệt, cũng trong đơn kiến nghị này, các HDV tiếng Hoa còn đề cập đến sự thờ ơ trong quản lý của Sở Du lịch. Bởi, nhiều HDV đã gửi đơn cùng bằng chứng về sự việc trên, tuy nhiên Sở vẫn chưa giải quyết mà chỉ hứa.Trao đổi với báo chí, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, Sở đã nhận được đơn kiến nghị nói trên và hiện đang triển khai cho các đơn vị kiểm tra, xác minh làm rõ.Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã xử lý 86 trường hợp và phạt 742 triệu đồng các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động lữ hành và hướng dẫn. Trong đó, riêng hoạt động lữ hành bị xử phạt 25 trường hợp với số tiền 372 triệu đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2016. Trong đó có 12 người nước ngoài hoạt động du lịch trái phép bị xử phạt tổng cộng 25 triệu đồng đồng thời chuyển 24 trường hợp cho cơ quan công an làm rõ.Trong khi đó, bản tin SOHA/Thời Đại ghi nhận rằng một đơn kiến nghị tập thể với hơn 200 chữ ký của những hướng dẫn viên tiếng Hoa đang hành nghề tại Đà Nẵng vừa được gửi đến Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng… và các cơ quan có liên quan về vấn nạn người Trung Quốc hành nghề hướng dẫn viên chui tại thành phố này.Theo đơn kiến nghị, thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều người Trung Quốc trực tiếp hoạt động dẫn đoàn khách du lịch người Trung Quốc như một hướng dẫn viên du lịch.Những người này thực hiện công việc thuyết minh trên xe khách hoặc tại các điểm thăm quan về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử một cách ngang nhiên."Nội dung của buổi thuyết trình có những thông tin sai sự thật, tuyên truyền sai lệch về lịch sử văn hóa Việt Nam. Đây là điều khó kiểm soát gây bức xúc cho xã hội cũng như cộng đồng hướng dẫn viên đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.Điều này còn làm mất mỹ quan môi trường du lịch và đặc biệt là ảnh hưởng đến tình hình chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc.Ai có thể giám sát họ trong quá trình hoạt động và biết được họ tuyên truyền những gì trong quá trình hoạt động hướng dẫn chui?", đơn kiến nghị đặt vấn đề.