GDP Của Mỹ Trong Quý 3 Tăng 2.2%, Thấp Hơn Dự Đoán

NEW YORK - Kinh tế Hoa Kỳ đang vận hành đúng hướng để đạt mức tăng trưởng 2.2% trong quý 3, thấp hơn mong đợi, vì sự sút giảm gây ngạc nhiên của sản luợng công kỹ nghệ và doanh thu bán lẻ trong tháng qua, theo thông báo của chi nhánh Atlanta thuộc hệ thống Quỹ dự trữ liên bang (FED).Thông tin đưa lên trang mạng GDP Now xác nhận: GDP quý 3 yếu hơn ước luợng trước, hôm 8-9, là 3%.Ngoài ra, doanh thu bán lẻ sụt giảm ngoài dự kiến trong tháng qua và bão Harvey đổ bộ Texas trong tuần lễ cuối Tháng 8 gây gián đoạn kỹ nghệ lọc dầu. Bão tiếp theo tràn tới Florida cũng gây hậu quả kinh tế.Nhưng, kinh tế gia tin vào khả năng phục hồi trong quý 4. Bộ thương mại loan báo: doanh thu bán lẻ Tháng 8 giảm 0.2%, là giảm nhiều nhất trong 6 tháng – riêng doanh thu xe hơi giảm 1.6%.Theo nhận xét của Bộ thương mại, thiên tai gây ảnh hưởng tiêu cực cũng như tích cực với doanh thu bán lẻ.Kinh tế gia phỏng đoán doanh thu bán lẻ giảm 0.1% - nhưng so với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán lẻ Tháng 8 tăng 3.2%.Trong 1 phúc trình khác, FED cho hay GDP Tháng 8 giảm 0.9%, là nhiều nhất từ Tháng 5-2009 tiếp theo 6 tháng tăng liên tiếp.Trong khi đó, giá dầu Brent giữ đuợc mức cao nhât 5 tháng trong các giao hoán hôm Thứ Sáu, và là tuần lễ tăng nhiều nhất từ cuối Tháng 7.Tin Reuters ghi tổ chức các nước xuất cảng dầu (OPEC) tiên đoán nhu cầu xăng dầu tăng trong năm tới, bằng chứng là thị trường chặt chẽ, ám chỉ thỏa thuận giảm sản luợng để hỗ trợ giá thị trường đang tái lập cân bằng cung/cầu.Ngoài ra, cơ quan năng luợng quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu mạnh tại Bắc Mỹ và Tây Âu cùng lúc OPEC giảm sản luợng đã thu hẹp chênh lệch cung/cầu.