TC Chỉ Rung Cây Nhát Khỉ

Vi AnhSau chuyến công du Mỹ khá thành công của Thủ Tướng CSVN Nguyễn xuân Phúc và Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Ngô xuân Lịch, Trung Cộng [TC] tăng cường chiến dịch tuyên truyền, tập trận diệu võ dương oai hù dọa, ngăn chận Nhà Nước CSVN xích lại gần Mỹ. Đó một là bất lợi cho TC, hai là TC giúp cho Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng được tiếp tục độc diễn chức này làm thêm một nửa nhiệm kỳ nữa. Thử phân tích cái trò đánh vỏ mồm, hù doạ, rung cây nhát khỉ ấy của TC kết quả và hậu quả ra sao.Tiêu biểu, TC bổ nhiệm tướng Lý Tác Thành (Li Zuocheng) làm tổng tham mưu trưởng của quân đội TC, theo tin Reuters 26/08/2017. Tướng này là khắc tinh của của Quân đội CSVN, từng được TC phong làm «anh hùng», vì các chiến tích trong cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi, nhưng đẫm máu, TC đánh CSVN năm 1979. Hoàn Cầu Thời báo của TC ca đơn vị lục quân của Tướng Lý Tác Thành đã tiêu diệt 294 bộ đội CSVN trong thời gian gần bốn tuần chiến sự. Tướng Thành bị thương vẫn bám chiến trường chiến đấu. Nhưng sự thật TC chết nhiều hơn CSVN mà TC chẳng chiếm được tấc đất nào.TC tuyên bố diễn tập kéo dài từ 29/8 đến 4/9, trong đó có 3 cuộc tập trận bắn đạn thật trong các ngày 31/8 đến 2/9 ở gần các đảo Phú Lâm, Quang Hòa và Hoàng Sa ở quần đảo Hoàng Sa. Theo tin VOA ngày 1/9, CSVN “phản đối mạnh mẽ” việc tập trận bắn đạn thật của Hải Quân Trung Quốc ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Một bản tin của báo Thanh Niên phát đi sáng 1/9 có hình minh họa cho thấy vùng tập trận có điểm gần Việt Nam nhất chỉ cách Đà Nẵng khoảng 75 hải lý về phía đông. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng: “Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông”.TC dọa tấn công các cơ sở Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu Hà Nội không đình chỉ việc cho khoan dò tìm trong khu vực lô 136-06 gần bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng nằm trong đường lưỡi bò của Trung Quốc. Thì Hà nội lùi bước dàn xếp công ty con của tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol được giao phó việc thăm dò, đã cho tàu khoan của mình rút ra khỏi vùng khai thác hôm14/08/2017.TC mở tập trận đổ bộ, bắn đạn thật do lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Trung Quốc tiến hành hồi đầu tháng 8, ở khu vực phía bắc Vịnh Bắc Bộ, gần biên giới TQ-VN.TC tung 18,000 tàu cá đánh cá ra biển Đông, vét hết cá trong vung biển này là vùng biển TC tranh giành của VN, Phi, Mã lai, Bruney, theo nhật báo Bưu điện Hoa nam tại Hồng Kông hôm 5/9 cho biết. Các tàu đánh cá của Trung Quốc xuất phát từ đảo Hải Nam, được các tàu hải giám và hải quân của Bắc Kinh hộ tống. Ngư dân Trung Quốc rất tự tin và tự hào, nói với tờ Bưu điện Hoa Nam rằng không có gì phải lo ngại chuyện đụng chạm với ngư dân các nước khác vì đã có chính quyền Trung Quốc bảo vệ.Ngoài ra TC cũng cho hàng trăm tàu đánh cá từ tỉnh Triết Giang cũng bắt đầu tràn ra vùng biển Hoa Đông. Nhựt phải tăng cường lực lượng tuần duyên Nhật Bản để ngăn ngừa tàu Trung Quốc tràn vào khu vực quần đảo Senkaku. Có thể nói TC đang dùng chiến thuật “biển tàu” trên biển như khi dùng chiến thuật “biển người” trong trận địa chiến.Nhưng một chữ nhưng rất lớn, Dự án Mỏ Khí Cá Voi Xanh của tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ hợp đồng khai thác với CSVN thì khác. Tin VOA 3-9 cho biết ước tính ớc lượng mỏ Cá voi Xanh có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với hãng Exxon Mobil hôm 29/8 rằng ông hy vọng dự án Cá Voi Xanh sẽ chính thức khởi động khi Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào tháng 11 năm nay. Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ sẽ đến dự hội nghị này. Đài truyền hình VTV của CSVN đưa tin ông Jon Gibbs, Phó chủ tịch tập đoàn Exxon Mobil phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông, cho biết tập đoàn dầu khí của Mỹ sẽ đặt mục tiêu sản xuất khí đốt đầu tiên cho các nhà máy điện của Việt Nam vào năm 2023.Mỹ đâu có chịu thua. Tin nhật báo Mỹ The Wall Street Journal số ra ngày 02/09/2017, bộ Quốc Phòng Mỹ dự trù tuần tra độ 2 hoặc 3 chuyến mỗi tháng trên vùng Biển Đông để bảo đảm tự do hàng hải tại vùng biển đang tranh chấp mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Chánh quyền Trump muốn tỏ thái độ kiên định hơn đối với những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc thay vì tiếp tục đối phó theo từng trường hợp như chính sách của chính quyền Barack Obama trước đây.Tin này phù họp với tin Reuters của Anh hôm 25/08/2017 loan tải sau một chuỗi chiến hạm Mỹ bị tai nạn hay tấn công phá hoại, đã cất chức Tư Lịnh Hạm đội 7, ngưng hoạt động 2 ngày để kiểm điểm. Tướng Terrence O’Shaughnessy, tư lệnh lực lượng không quân Thái Bình Dương, tuyên bố. Khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ vẫn nguyên vẹn. Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu và máy bay đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Mỹ sẽ vẫn duy trì các chiến dịch tại vùng Biển Đông mà TC đang tranh chấp với các nước láng giềng.Việc điều thêm Hải, Lục, Không quân, mở rộng vùng chiến thuật, tăng quân số và phương tiện ở Á châu Thái bình dương của Mỹ cho thấy Mỹ quyết dấn thân, nhập cuộc kiên quyết bảo vệ tự do và an ninh hàng hải của Mỹ ở khu vực Á châu Thái bình dương.Sang thời tân TT Trump, Mỹ còn làm mạnh hơn nữa. Sáu tháng đầu của nhiệm kỳ, Hải quân Mỹ tuần tra ba lần, sâu sát vào bên trong vùng 12 hải lý, phủ nhận những tuyên bố chủ quyền của TC, nhưng TC không hành động chống đối trừ những lời tuyên bố chủ quyền nặng tính tuyên truyền. Lần đầu tiên TC biểu quyết trừng phạt nặng CS Bắc Hàn trong vấn đề hoả tiễn và nguyên tử vì áp lực mạnh của TT Trump. TC biết không dại gì đụng Mỹ ở Biển Đông bây giờ để TC sẽ “từ chết tới bị thương, địch chết ba ta chết rụi”.VNCS dù cùng ý thức hệ CS với TC vẫn uốn mình qua ngõ hẹp của TC ngăn cản không cho CSVN xích lại gần Mỹ. Qua hai nhiệm Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng kế tiếp Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc công du Mỹ khá thanh công trong phát triển hợp tác an ninh hàng hải với Mỹ và Nhựt, Nhựt tặng cho một gói đầu tư 22 tỷ Mỹ kim.Rồi Bộ Trưởng Quốc Phòng VNCS Ngô Xuân Lịch công du Mỹ, trong ba ngày, từ 7 đến 10 tháng 8, theo lời mời của Bộ Trưởng QP Mỹ Jim Mattis. Tướng Mattis tiếp người đồng nhiệm của VNCS long trọng tại Ngũ Giác Đài. Hai vị lãnh đạo quốc phòng hai nước đồng ý các công tác gia tăng hợp tác quốc phòng, bao gồm chuyến viếng thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ đến Việt Nam vào năm tới, gia tăng hợp tác hải quân, và gia tăng chia sẻ thông tin. Mỹ sẽ chuyển giao một khu trục hạm cũ tân trang của Tuần Duyên Mỹ cho Hà Nội, để Việt Nam gia tăng tuần tra vùng biển của mình.Washington cũng đề nghị Hà Nội cho lưu trữ những thiết bị trên lãnh thổ Việt Nam để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mà trước mắt là về các thiết bị liên quan đến công tác./.(VA)