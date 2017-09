VC Đàn Áp Dân Chủ Dữ Dội Hơn

HANOI -- Công an vẫn liên tục bố ráp các nhà hoạt động dân chủ.Bản tin từ Công An tỉnh Thái Bình cho biết rằng Hội Anh Em Dân Chủ vừa bị bắt thêm thành viên thứ 12: Nguyễn Văn Túc (PCT) theo Điều 79/BLHS.Bản tin viêt:“Ngày 01/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”Trong khi đó, bản tin VOA cho biết chính quyền CS Việt Nam tiếp tục gia hạn thời gian tạm giam đối với nhà tranh đấu nhân quyền Lưu Văn Vịnh, dù hơn 10 tháng qua, gia đình và luật sư vẫn chưa gặp ông.Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Vinh cho VOA biết Viện Kiểm sát Thành phố SG vừa thông báo rằng thời hạn tạm gian lần thứ hai được gia hạn từ ngày 4/7 cho đến 31/10/2017.“Hôm vừa rồi bên Viện Kiểm sát có gửi cho tôi thư trả lời về cái đơn tôi xin cung cấp thông tin, họ trả lời là anh Vịnh bị gia hạn tạm giam đợt hai đến hết ngày 31/10.”Hôm 28/8 bà Thập có đến trại giam Chí Hòa ở thành phố SG để gửi đồ cho chồng, nhưng vẫn không được gặp ông Vịnh, dù bà đã nhiều lần làm đơn xin gặp chồng.“Trong thời gian này thì họ không cho gặp mặt. Tôi có làm đơn yêu cầu được gặp mặt nhưng họ cứ viện lý do là ‘trong thời gian chưa kết thúc điều tra’ nên gia đình chưa được gặp mặt.”Ngoài ra, trong một thông báo gửi cho gia đình ký ngày 18/8, cơ quan này nói sẽ không cung cấp các văn bản tố tụng về việc tạm giam đối với ông Vịnh cho bà Thập “vì bà không thuộc trường hợp được cung cấp.”Thời gian điều tra lần nhất đối với ông Lưu Văn Vịnh kết thúc vào ngày 3/7 vừa qua.Với quyết định gia hạn điều tra lần thứ hai, nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh sẽ bị biệt giam ít thất cho đến cuối tháng 10. Chắc chắn trong thời gian này ông Vịnh cũng không được gặp gia đình cũng như luật sư.VOA ghi lời bà Thập nói rằng việc chính quyền bắt chồng bà là vô lý:“Đó là một lệnh bắt vô cớ - không có lý do gì chính đáng. Chồng tôi chưa lập một hội nhóm gì cả mà họ vu cho tội ‘lật đổ chính quyền’ thì quá hoan đường, quá vô lý.”Ông Vịnh được biết đến như là một trong những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Trước khi bị bắt ông viết blog trên Facebook, với bút danh là Vịnh Lưu.Hồi tháng 7 năm ngoái, trên mạng xuất hiện tin nói rằng ông Vịnh đã tuyên bố thành lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” với mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực cho nhân dân và phải trưng cầu dân ý đối với các vấn đề hệ trọng quốc gia.Ông Lưu Văn Vịnh, 49 tuổi bị bắt đi tại tư gia vào ngày 6/11 năm ngoái với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Chính quyền Việt Nam cho rằng ông là người sáng lập tổ chức có tên Liên Minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết. Cùng vụ có vài người khác bị bắt với ông Lưu, trong đó có ông Nguyễn Văn Đức Độ.