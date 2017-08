Phật Quan Âm Thiền Tự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Phật Quan Tâm Thiền Tự.

Stanton, Orange County (Bình Sa) -- Phật Quan Âm Thiền Tự, tọa lạc tại số 7922 Santa Catalina, Stanton CA. 90680, do Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2561 - 2017 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 khoảng 300 Chư Tôn Đức Tăng Ni đồng hương Phật tử tham dự.Điều hợp chương trình do Sư Cô Diệu Phương.Trước khi vào phần lễ chính thức một buổi thuyết pháp do Thầy Thích Đức Trí thuyết giảng với đề tài: “ Tình Mẹ Thiên Thu.”Thầy cũng cho biết,“Vu Lan ngày trọng đại đối với những người con Phật, ai sinh ra cũng có cha, có mẹ, vì vậy, hạnh hiếu thảo đối với cha mẹ phước đức qúy giá vô cùng, nhân mùa Vu Lan xin cầu Chư Phật gia hộ cho gia đình qúy vị có con hiền, cháu thảo nhiều hơn nữa, Giảng về “Tình Mẹ Thiên Thu,” thầy đã nêu ra nhiều gương hiếu hạnh thật cảm động để nhắc nhở mọi người con Phật đối với Ông, Bà, Cha, Mẹ về chữ hiếu.”Nói về Vu Lan, Hòa Thượng Viện Chủ cũng đã từng nhắn nhủ cùng Phật tử: “ Nên niệm Mẹ hiền Quan Thế Âm, Chú Đại Bi để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, được siêu sanh Lạc Quốc, cha mẹ hiện tiền được dồi dào sức khỏe.Đừng bao giờ để mùa Vu Lan trôi qua trong quên lãng, hãy ngồi lại và nói những lời thương yêu đến với Mẹ, Cha. Lễ Vu Lan được khởi nguyên từ việc tôn giả Mục-Kiền-Liên với lòng hiếu thảo đã cứu mẹ mình thoát khỏi cảnh khổ đau của chốn ngạ quỷ tối tăm... Vì vậy, Vu Lan đã trở thành ngày lễ báo hiếu của người con Phật như nhắc nhở nhau hai chữ tri ân để tìm về cội nguồn tâm linh và duy trì hơi ấm tình người trong kiếp sống nhân sinh.”Nhân Mùa Vu Lan chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ thật sự và cầu cho đất nước Việt Nam được vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải không bị nạn xâm lăng của phương Bắc...”Sau phần thuyết pháp, lễ chính thức bắt đầu với phần cung thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài.Nghi thức khai mạc với phần chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.Tiếp theo các em Gia Đình Phật Tử đi cài hoa đến chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử.Sau phần cài hoa, HT. Viện Chủ, Phật Quan Âm Thiền Tự lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử, các cơ quan truyền thông…Tiếp theo nghi thức Lễ Vu Lan bắt đầu dưới sự Chủ sám của HT. Viện Chủ cùng Chư tôn Đức Tăng Ni, đồng hương Phật tử cùng cử hành nghi thức Đại Lễ Vu Lan.Sau phần nghi thức, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do đạo tràng Phật Quan Âm Thiền Tự khoản đãi, sau đó cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Vu Ln do các nghệ sĩ thân hữu, các em Gia Đình Phật Tử trình diễn.Mọi chi tiết liên lạc: Phật Quan Âm Thiền Tự số 7922 Santa Catalina, Stanton CA. 90680, điện thoại liên lạc: (714) 488-1178, (714) 892-6838.