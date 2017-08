Liên Ủy Ban Chống CS & Tay Sai Lễ Cầu Nguyện Nạn Nhân CS

Trong Lễ Cầu Nguyện.

“Giết, giết nữa bàn tay không phút nghĩ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt...”

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 6:00 chiều ngày Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ cùng các Hội đoàn, Đoàn thể đã long trọng tổ chức lễ cầu nguyện cho nạn nhân cộng sản, tham dự buổi lễ có HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Hội Đồng Liên Tôn có Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, GS. Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, qúy cơ quan truyền thông. Văn nghệ đấu tranh có: Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, đến từ New York có ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.Điều hợp chương trình buổi lễ do MC. Minh Phượng, Kỹ Sư Tạ Trung. Chương trình văn nghệ do MC. Lê Kim Cương, Quỳnh Hoa, Tuyết Hạnh.Trước khi khai mạc, chương trình văn nghệ đấu tranh đã được các anh chị trong Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Ky, Nhóm Hát Quỳnh Hoà trình diễn những bản nhạc đấu tranh.Nghi thức khai mạc do chiến hữu Đinh Quang Truật điều hợp.Sau phần nghi thức cháo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do các ban hợp ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ phụ trách.Tiếp theo hai MC. Minh Phượng, Tạ Trung lần lượt giới thiệu thành phần quan khách tham dự.Sau đó Diễn Văn Khai Mạc của Không Quân Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy quan khách, qúy hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đoàn thể trẻ, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Ông tiếp: “ Năm 1989 bức tường ngăn cách hai chế độ tự do và cộng sản ở nước Đức bị người dân đạp đỗ, phá vỡ kéo theo sự sụp đổ chủ nghĩa cộng sản có gần 100 năm tuổi mà đã giết chết hơn 100 triệu người trên toàn thế giới!!... Kể từ lúc nầy chủ nghĩa cộng sản gần như hoàn toàn bị cáo chung. Ngoại trừ còn lại vài ba nước cố bám víu lấy chủ nghĩa nầy để thống trị dân chúng của họ đó là: Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu Ba và Việt Nam... Những cuộc thảm sát đẫm máu như ở Katyn, ở Ukraina, ở trại trừng giới Gulag và đặc biệt cuộc thảm sát con người lớn nhất trong lịch sử nhân loại đó là Hung Ga Ri năm 1956 tại Thủ Phủ Pudapest, xe tăng tràn lên đám đông, nghiền nát con người, máu chảy ngập đường.Riêng ở Việt Nam, năm 1930 Hồ Chí Minh bắt đầu áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên quê hương ta. Tính đến nay đã có hơn 10 triệu người dân vô tội bị thảm sát. Điển hình là cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc kéo dài từ năm 1949 đến 1956 đã giết gần một triệu lương dân vô tội”.Giết theo lời thơ sắc máu của Tố Hữu:Chưa ngừng ở đây 1960 Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản đã xua quân xâm lăng miền Nam... cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968. Cuộc chiến kéo dài 20 năm đã có hơn hai triệu người miền Bắc và hơn 1 triệu người miền Nam đã chết vô nghĩa…...”Để kết thúc ông đã đọc bài thơ của Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện:“… Đảng thực chất thì là đảng cướp – Dùng triều đình mông muội giữa văn minh – Sống phè phởn nhờ thủ đoạn yêu tinh…. Đảng tắt thở, thì dân ta mới thở.”Tiếp theo MC. Minh Phượng mời Trưởng Ban Tổ Chức ông Bùi Đẹp, Kỹ Sư Tạ Trung và qúy vị trong Ban tổ chức đưa vòng hoa lên trước bàn thờ tưởng niệm những nạn nhân cộng sản.Sau đó lễ niệm hương do hội Bô Lão Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai trong các bộ quốc phục dưới sự điều hợp nghi thức của Bô Lão Phan Như Hữu, chánh tế cụ Phan Kỳ Nhơn.Sau nghi thức Ban tổ chức mời qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Hội Đồng Liên Tôn lên dâng lời cầu nguyện.Tiếp theo qúy vị dân cử, đại diện dân cử, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể lên niệm hương cầu nguyện.Sau đó ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai lên chào mừng và cảm ơn qúy vị lãnh đạo tinh thần, qúy hội đoàn đoàn thể, đồng hương, qúy cơ quan truyền thông, đặc biệt ông hoan nghinh tinh thần dấn thân của các bạn trẻ, ông tự hào rằng chúng ta sẽ có những thế hệ trẻ tiếp nối con đường đấu tranh của cha ông. Ông cũng cho biết lý do buổi cầu nguyện: “Sau 42 năm chúng ta chưa có một buổi lễ tưởng niệm chính thức, ngày lễ tưởng niệm bắt đầu từ năm 2015 đến nay là lần Thứ Ba, chúng ta tổ chức buổi lễ nầy để nhắc nhở mọi người qua từng thế hệ không bao giờ quên tội ác cộng sản đã gây ra...”Ban tổ chức mời Phó Thị Trưởng Phát Bùi lên phát biểu, trong lời phát biểu ông đã ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và tay sai, Sau đó Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định lên kính mời qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông và đồng hương đến tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Vua Quang Trung vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017 tại số 14291 Euclid St., Garden Grove, CA 92843. Troing lúc nầy Phó Thị Trưởng Phát Bùi cũng báo tin vui đó là Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã biểu quyết chấp thuận đồng ý đổi tên đường Business Center Pkwy thành đường Emperior Quang Trung với số phiếu là 7/7.Tiếp theo, chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Nhóm Hát Quỳnh Hoa trình diễn.