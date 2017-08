Bày tỏ tấm lòng



Giao Chỉ viết về chuyện tháng Tám 2017 tại San Jose.



1)Thảm kịch hỏa hoạn: Quên góp gần nửa triệu mỹ kim cho 2 quan tài bé nhỏ. 2) Chia rẽ và đoàn kết. Làm sao kết hợp 2 cộng đồng. Yếu tố Hoa Kỳ ? 3) Thủy quân lục chiến với phu nhân tư lệnh dọn cơm cho Homeless Hoa Kỳ. 4)Xây dựng trung tâm cộng đồng Việt tại San Jose. Như ảo như thực. 6 Triệu? 16 triệu hay 24 triệu. 5) Và những sinh hoạt văn nghệ tháng 9 Mùa Thu cho em, tháng 10 Ánh mắt tình thương, tháng 11 Thuyền Viễn xứ . 6)Đặc biệt lễ tạ ơn 2017 xin đồng hương chuẩn bị tham dự ngày Thank you America do IRCC, Dân Sinh và Viet Museum tổ chức tại Santa Clara County...

1)Thảm kịch hỏa hoạn:

Hai em bé gái Việt Nam và một người lớn đã chết cháy vì tai nạn thiêu đốt hoàn toàn ngôi nhà mobil home tại San Jose trong tuần qua. Báo San Jose Mercury News đăng hình em gái 9 tuổi đã làm cho toàn thể cộng đồng Việt miền Bắc CA vô cùng xúc động. Nhiều đoàn thể và cá nhân đã tham dự vào công việc quyên góp cứu trợ cho gia đình. Không phải một mà là 3 gia đình vì cả 3 nạn nhân đều thuộc về các gia đình khác nhau. Hai em bé chết thì một em là hàng xóm tình cờ đạp xe qua chơi với bạn. Lửa bốc cháy dường như có tiếng nổ và cả 3 người trong nhà không chạy kip. Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa công bố. May mắn là gia đình còn 2 em nhỏ theo bà con đi giặt đồ nên thoát chết. Cộng đồng Việt nỗ lực quyên góp hy vọng có đủ tiền cho các gia đình lo đám tang và có thể tìm nơi cư trú. Trong tình đồng hương, người Việt đã có cơ hội bày tỏ tấm lòng. Hai em gái cùng chết trong một tai nạn là Thảo Uyên và bạn gái Linh (Linda) Văn. Tang lễ cử hành vào sáng Thứ Năm, 24 Tháng 8, 2017, 9 giờ sáng tại Chapel of Flowers, 900 S. 2nd Street, San Jose, CA. Đây thực sự là đám tang trong tình nghĩa cộng đồng. Một hàng rất dài đồng hương đến chia buồn thắp nhang trước hai quan tài nhỏ bé có dán hình các em. Hàng xóm Việt Nam cùng ở trong khu mobilhome, các cô gíáo và bạn học đi với phụ huynh cùng đến dự. Trước giờ di quan ban đại diện cộng đồng với ông chủ tịch Phạm Hữu Sơn trao thêm cho các tang gia một phần số tiền quyên góp được. Tin tức về tai nạn này được TV và truyền thông loan báo rộng trên cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Ngay khi tin thức vừa loan ông thị trưởng và nghị viên khu 7 Nguyễn Tâm đã họp báo và hiện nay số tiền quyên góp đã lên đến gần nửa triệu mỹ kim. Trong đó có vị hảo tâm đã tặng 200 ngàn để tang gia có một ngôi nhà mới. Hai cô bé bạn thân đã chết cháy trong căn phòng được đặt trong 2 quan tài nhỏ bên nhau và sẽ cùng thiêu chung một lượt. Di sản để lại là chiếc xe đạp nhỏ của bé Linda đạp xe ghé thăm bạn Uyên.

2)Chia rẽ và đoàn kết.

Cũng tại San Jose, nhiều người nỗ lực bày tỏ tấm lòng lo cho việc cộng đồng nên từ lâu nay chúng ta vẫn có hai ban đại diện. Cả hai vị chủ tịch đều là quân nhân tốt nghiệp trường Võ Bị quốc gia Đà Lạt nhưng việc họp bàn thống nhất trong nhiều năm vẫn không thành. Lễ chào cờ 30 tháng tư, người Việt quan tâm đi dự 1 lần nhưng quan chức dân cử Hoa Kỳ vẫn phải quan tâm tham dự 2 lần.Trong thời gian gần đây, mặc dù mùa tranh cử chưa chính thức mở màn nhưng đã có các ứng cử viên nỗ lực vận động. Cô Cẩm Vân dự trù sẽ ra tranh cử chức vụ nghị Viên khu 7 hiện do luật sư Nguyễn Tâm đương nhiệm. Mỗi bên đều được một phe cộng đồng ủng hộ. Nhiều buổi họp mặt đã được dịp bày tỏ sự chống đối công khai. Trong khi đó một ủy ban kêu gọi việc tổ chức ban đại diện cộng đồng thống nhất đã được thành lập và cũng nỗ lực tìm đường đoàn kết cho con bệnh chia rẽ trầm kha từ nhiều năm qua. Dư luận cho rằng yếu tố Hoa Kỳ rất quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng Việt thống nhất. Chúng tôi đồng ý. Nếu các vị dân cử liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố từ chối việc tham dự và bảo trợ cho hai hay ba ban đại diện cộng đồng. Quý vị sẽ không hề mất phiếu mà sẽ có phiếu bầu của toàn thể cử tri gốc Việt. Cuối tuần không được sống với gia đình, thứ bẩy chào cờ với ban của ông A, chủ nhật chào cờ với ban của ông B. Ngồi nghe những bài diễn văn dài mà không hiểu nghĩa từ những khuôn mặt đại diện không thay đổi. Phiếu cũng không có mà tiền ủng hộ cũng không. Dễ tính yểm trợ cả 2 phe, chỉ thêm vất vả mà cộng đồng Việt tiếp tục chia rẽ. Nếu có suy tư và can đảm, hãy dứt khoát ủng hộ một phe. Không cần kêu gọi đoàn kết thêm vất vả.



3) Thủy quân lục chiến với phu nhân tư lệnh dọn cơm cho Homeless Hoa Kỳ. Chương trình Thực đơn thân ái do IRCC tiếp tục được 25 năm lần này lại được anh em Thủy quân Lục chiến lên phiên. Năm 2016, TQLC đã tham dự 2 lần. Năm nay lên phiên vào tháng 8 kỳ vừa qua trong một khung cảnh hết sức đặc biệt. Lần nào cũng có phu nhân của nguyên tư lệnh thủy quân lục chiến là bà Bùi Thế Lân tham dự. Bà cũng ông Lân về sống tại San Jose từ mấy năm qua. Từ khi ông Lân qua đời, bà cũng ít khi xuất hiện. Thường chỉ sinh hoạt với gia đình chiến hữu mũ xanh. Nhưng mỗi lần dọn cơm homeles Hoa Kỳ là đều có mặt và rất hăng hải làm công việc nội trợ đích thân đứng hàng đầu trực tiếp dọn thức ăn cho các khách giang hồ homeles Hoa Kỳ. Kỳ tháng 8 này, số lượng người ăn tham dự khá đông và thức ăn vừa đủ rất khéo.

Bà Bùi Thế Lân đeo kính đừng giữa chiến hữu và hiện diện hàng đầu tại quầy thực phẩm.

Phòng ăn lịch sự rộng rãi cho 100 người được phục vụ chu đáo.

Chương trình homeless với thực đơn Việt được sự khen ngợi của cơ quan thiện nguyện Santa Clara County về thực phẩm có phẩm chất và sự tiếp đãi quan khách rất nhiệt thành. Trong bữa ăn luôn luôn có những tràng pháo tay của khách tán thưởng

.

Ông Vũ Văn Lộc trao tặng phẩm và chụp hình kỷ niệm với các chiến hữu TQLC



4)Xây dựng trung tâm cộng đồng Việt tại San Jose. Như ảo như thực. 6 Triệu? 16 triệu hay 24 triệu?

Sau nhiều tháng nghiên cứu, lấy ý kiến của đại diện cộng đồng, nhóm thiết kế của thành phố San Jose đã công bố các bản đề nghị về việc xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại San Jose. Việc công bố đã được rất nhiều bà con đến tham dự vì đây là một đề tài được thảo luận từ nhiều năm qua. Các đề nghị sau cùng gồm 3 giải pháp. Thứ nhất sẽ sửa chữa lại trung tâm Việt Mỹ hiện nay. Trung tâm này cộng đồng Việt đang xử dụng giới hạn. Tương lai sẽ xử đúng toàn phần, Muốn sửa chữa lại cho đầy đủ tiện nghi hơn sẽ cần ngân khoản 6 triệu. Giải Pháp 2 là sửa chữa lại trung tâm cũ cho quy mô hơn. Xây cất thêm phòng ốc và tiện nghi. Nhu cầu cho giải pháp 2 là 16 triệu. Giải pháp 3 là sẽ xây cất một trung tâm hoàn toàn mới, quy mô hơn tại khu đất bên cạnh dự án công viên văn hóa còn đang bỏ trống. Nếu muốn thực hiện giải pháp 3 thì sẽ cần 24 triệu mỹ kim. Khi mọi người được hỏi ý kiến và cũng biết rõ là đủ giải pháp nào cũng phải gây quỹ trong cộng đồng hoặc đi xin tiền chính phủ. Với kinh nghiệm về tài chánh hiện nay, cử tọa cho rằng nên chọn giải pháp khiêm tốn nhất là số 1. Dù cho rằng số 1 cũng sẽ không biết lấy tiền ở đâu. Việc hội thảo tạm thời chấm dứt ở đây và đề tài về tương lai vĩ đại của trung tâm cộng đồng Việt Nam tại San Jose sẽ như ảo như thực. Có lẽ chúng ta nên tạm thời bằng lòng với việc xử dựng trung tâm hiện tại và trong tương lai sẽ có được cơ hội dùng toàn thể trung tâm này.



5) Và những sinh hoạt văn nghệ

Thân gửi quý thân hữu tại vùng San Jose.

Hàng ngày đọc nhiều tin tức trên thế giới và Việt Nam, chúng tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các em học sinh đi học. Cá nhân tôi vẫn thường được các con nhờ đưa cháu đi học. mấy năm trước thì nhận công tác thường xuyên. Hiện nay thì chỉ lên phiên bất thường. Chở các cháu đi học các ngôi trường đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi tại Hoa Kỳ. Những tuổi xanh tương lai của nước Mỹ đủ mọi sắc tộc vào lớp hay ra chơi hết sức trật tự. Đến khi nhìn thấy trên internet hình ảnh thầy cô giáo Việt Nam và học trò vất vả vượt qua giông bão, leo đèo lội suối đến những lớp học thảm thương. Nhà tranh vách đất. Bàn ghế không có. Thấy các em học đọc, học viết từng chữ của tiền nhân tôi vô cùng xúc động. Lại thấy đoạn phim hình ảnh một cô giáo mù. Mắt mới bị mờ dần không còn trông rõ. Cơ viết chữ trên bảng theo trí nhớ. Và lấy tay sờ đầu học trò để đọc tên. Hết sức thương tâm. Vì lý do đó nên tôi xin giới thiệu với các bạn tham dự vào hai chương trình gây quỹ tại San Jose tháng 9 và tháng 10 năm 2017 như sau.



Mùa Thu Cho Em. Văn nghệ do VNHelp tổ chức. Thứ bẩy 23 tháng 9-2017 xuất 2:30 pm và 7:30 pm. Tại rạp hát Santa Clara city. Liên lạc mua vé 408 586 8100. Chương trình văn nghệ từ thiện trong nhiều lãnh vực xã hội và đặc biệt giúp về giáo dục trẻ em tại Việt Nam. Gia đình chúng tôi sẽ tham dự buổi chiều lúc 2:30 pm. Viet Museum nhận lời bảo trợ thân hữu.



Ánh Sáng Tình Thương. Tổ chức gây quỹ mổ mắt đem lại ánh sáng cho người nghèo tại Việt Nam. Ngày chủ nhật 22 tháng 10-2017 gây quỹ lúc 5:30 chiều tại nhà hàng Dynasty Story Rd. San Jose. Chương trình do ICAN và nha sĩ Tuấn Nguyễn đảm trách 408 478 2241. Gia đình chúng tôi sẽ dành một bàn. Xin các thân hữu có lòng ủng hộ tham dự xin liên lạc để cùng ngồi chung. Ánh sáng tình thương đã trải qua 5 năm công tác và đem lại ánh sáng cho hàng trăm người nghèo tại Việt Nam. Nha sĩ Tuấn và người vợ khiếm thị không còn thấy ánh sáng từ thời sinh viên, hàng năm theo chồng về quê hương để tìm lại ánh sáng cho thiên hạ. Xin bà con giúp một bàn tay.





Thuyền Viễn Xứ.

IRCC, Dân Sinh Media và Viet Museum sẽ phối hợp tổ chức một buổi chiều văn nghệ hết sức văn hóa và khác biệt vào ngày chủ nhật 19 tháng 11-2017 cũng tại hý viện thành phố Santa Clara. Chương trình với chủ đề văn hóa và lịch sử âm nhạc Việt Nam qua mệnh nước nổi trôi. Xin các bạn ghi nhận ngày họp mặt trong mối giao tình thân hữu với chúng tôi từ 40 năm qua. Chủ để được trình bầy như sau: Văn Nghệ Thuyền Viễn Xứ thể hiện nửa thế kỷ văn hóa và lịch sử dân Việt qua nhạc Phạm Duy. Bao gồm các bản nhạc tiêu biểu chọn lọc từ một ngàn bài ca của người nhạc sĩ số một của Việt Nam. Khởi đi từ nhạc Kháng Chiến đến nhạc Quê hương. Từ nhạc thời chinh chiến đến nhạc thời tỵ nạn. Từ Tình Ca đến Dân Ca. Thơ phổ nhạc và nhạc ngoại quốc lời Việt. Những ca sĩ nào sẽ hát đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca và đồng ca. Những bài nào được trình diễn. Một chương tình vô cùng khác biệt, không đi lại con đường mòn văn nghệ vẫ thường được trình diễn. Xin quý vị thân hữu ghi nhận và chuẩn bị cùng tham dự với chúng tôi. Trong một mùa lễ tạ ơn vô cùng tình cảm. Đặc biệt mời các bằng hữu bốn phương từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và các tiểu bang xa cũng như miền Nam CA về du lịch Bắc CA, thăm Việt Museum và tham dự Thuyền Viễn Xứ với vé mời đặc biệt. Đó là chương trình Thuyền Viễn xứ chủ nhật 19 tháng 11-2017,



6)Đặc biệt lễ tạ ơn 2017

Riêng ngày thứ bẩy 18 tháng 11-2017 IRCC, Dân Sinh và Viet Museum sẽ mời toàn thể đồng bào tham dự một sinh hoạt cộng đồng vô cùng ý nghĩa trong mùa tạ ơn. Ngày Thank You America tại hội trường Santa Clara County. Sẽ có sự hiện diện của toàn thể giới chức dân cử Hoa Kỳ cùng các nhân sĩ và hội đoàn Việt Nam miền Bắc California.