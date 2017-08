Sài Gòn: Giá Đất Quanh 3 Nhà Ga Metro Tăng Vọt

Ga metro Bến Thành còn đang thi công ngổn ngang nhưng chỉ 7 tháng trôi qua, giá đất đường Hàm Nghi (đoạn gần nhà ga) đã tăng 75%.

Trong 7 tháng qua, giá đất quanh khu vực 3 nhà ga trung tâm của tuyến metro số 1 tại TP Sài Gòn đã liên tục tăng vọt, bất chấp việc thi công các nhà ga làm cản trở lưu thông, gây kẹt xe tại khu trung tâm Sài Gòn, theo Vnexpress.net.Công ty TNHH Gachvang vừa công bố báo cáo giá đất các tuyến đường có vị trí gần 3 nhà ga (deport) đầu tiên của tuyến metro số 1, gồm: ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son. Đây là các ga nằm trong khu vực lõi trung tâm quận 1, đều được mệnh danh là "đất vàng" của Sài Gòn.Theo Vnexpress trích bảng giá đất của Gachvang, cho thấy đường Nguyễn Siêu, đoạn nằm gần ga Ba Son (Q.1) dẫn đầu trong nhóm có giá đất biến động mạnh nhất 7 tháng qua. Vào thời điểm tháng 1/2017, giá đất mặt tiền tuyến đường này ở mức 208 triệu đồng mỗi m2 nhưng đến tháng 7/2017 đã vọt lên 380.95 triệu đồng, tăng 83%.Phố Hàm Nghi, đoạn nằm gần ga Bến Thành, có giá đất tăng 75% trong hơn nửa năm qua, từ mức 558 triệu đồng mỗi m2 đầu quý I/2017 hiện đã leo lên ngưỡng 997.27 triệu đồng mỗi m2.Riêng đường Đồng Khởi, đoạn gần ga Nhà hát Thành phố, vốn là một trong những cung đường luôn đứng trên đỉnh bảng giá đất TP Sài Gòn một thập niên qua, cũng tăng đến chạm mốc 1.6 tỷ đồng mỗi m2 so với mức 1 tỷ đồng đầu năm nay, tăng 58%.Tôn Đức Thắng, tuyến phố cách ga Ba Son vài bước chân, có giá đất mặt tiền từ 469.2 triệu đồng mỗi m2 đội lên 669.5 triệu đồng sau nửa năm, tăng 43%. Trong khi đó, giá đất trên đường Lý Tự Trọng cách ga metro Bến Thành chưa đầy một km, cũng đã tăng 35%, từ 559.4 triệu đồng lên 757 triệu đồng mỗi m2.Các tuyến đường Nguyễn Huệ, Ngô Văn Năm, Lê Thánh Tôn có kết nối thuận tiện với 3 deport metro Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Ba Son cũng lần lượt tăng giá mạnh, dao động từ 16% đến 29%.Vnexpress dẫn nhận định của Công ty Gachvang, cho rằng nguyên nhân những cung đường nằm gần các deport metro số 1 tăng giá là do kỳ vọng của giới có tiền vào hiệu ứng thương mại của dự án ngầm hóa TP Sài Gòn trong tương lai. Vào khi tuyến metro số 1 chưa khởi công, giá đất các tuyến đường bao quanh khu vực này cũng đã được xếp vào nhóm có giá trị cao trong top đầu của khu trung tâm Sài Gòn.Đến nay, tiến độ xây dựng các ga metro vẫn đều hòa, kỳ vọng về viễn cảnh tươi sáng của khu vực này ngày càng to lớn. Gachvang dự báo, giá đất quanh các nhà ga metro sẽ tiếp tục tăng thêm nữa trong thời gian tới.