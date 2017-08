Số việc làm tại Quận Cam trong tháng 7 cho thấy các chiều hướng ngạc nhiên, với ngày càng có nhiều người mất việc làm và ngày càng có ít việc làm hơn đối với họ.Tỉ lệ thất nghiệp tăng 4.2% trong tháng 7 so với 3.8% trong tháng trước đó. Nhưng đó là lý do tốt: hàng ngàn người đi tìm việc làm mới, bởi vì họ mới ra trường trung học hay đại học, hay bởi vì họ bị lôi cuốn bởi nền kinh tế đã cải thiện.Điều đó có nghĩa là thêm 7,000 người được tính là thất nghiệp, đối với tổng số 67,000. Sự gia tăng lực lượng lao động là mạnh mẽ 0.9% trong tháng 7, so với giảm 0.8% tính theo năm.Tỉ lệ thất nghiệp của California tăng nhẹ tới 4.8% từ 4.7% trong tháng 6. Tỉ lệ thất nghiệp trên toàn quốc Hoa Kỳ là 4.3%.Thường, số việc làm mới gia tăng từ tháng này sang tháng nọ. Nhưng trong tháng 7, việc làm tại Quận Cam đã giảm 6.400 việc là đối với tổng số 1,585,500. Sự sút giảm [việc làm] phản ánh sự xuống giốc trong nền kinh tế của quận, khi mà việc tạo ra việc làm tính theo năm đã gia tăng chỉ ở mức 0.7%.Các công ty tại địa phương nói rằng họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển người làm. Giá nhà tại Quận Cam nằm trong số đắc đỏ nhất trên toàn quốc, làm nản lòng những công nhân mới từ việc giữ họ ở lại đây hay dời về đây từ các tiểu bang khác.Số việc làm của Quận Cam không được điều chỉnh theo mùa. California mở thêm 82,600 việc làm để điều chỉnh việc làm tiểu bang theo mùa vào tháng trước, tính theo năm là gia tăng 1.7%.Việc làm trong chính phủ, gồm giáo viên trường công và cao đẳng, giảm 11,700, việc sút giảm phản ánh kỳ nghỉ mùa hè.Xây dựng là điểm sáng. Tại Quận Cam, thêm 3,600 việc làm xây dựng trong tháng 7 tới tổng số 104,200.