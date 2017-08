Biển Đông Sóng Gió Chập Chùng

BIỂN ĐÔNG -- Đàì Loan lại gây sự với Việt Nam về chủ quyền Biển Đông...Bản tin RTI ghi rằng Bộ Ngoại giao Đaì Loan (tức Trung Hoa Dân Quôc) nhắc lại, các đảo ở khu vực Nam Hải là thuộc lãnh thổ Trung Hoa dân quốc.Vừa qua, Việt Nam lên tiếng phản đối Sở Tuần phòng bờ biển thuộc Viện Hành chính Đài Loan đã đến đảo Thái Bình tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật, sáng ngày 25/8 Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc lại, đối với các đảo ở khu vực Nam Hải và các hải phận có liên quan Trung Hoa dân quốc có quyền thừa hưởng theo Luật Quốc tế và Luật Hải dương, đây là sự thật và không thể có bất cứ một nghi ngờ gì.Ngày 24/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Đài Loan đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Thái Bình thuộc quần đảo Nam Sa, điều này đã vi phạm vào chủ quyền của Việt Nam, phía Việt Nam kiên quyết phản đối.Trong khi đó, bản tin RFI từ Paris ghi rằng Trung Quốc bị nghi đứng sau tai nạn tàu chiến Mỹ ở Singapore.Vụ chiến hạm Hoa Kỳ USS John S. McCain bị đâm thủng ngay tại vùng biển ngoài khơi Singapore, hôm thứ Hai 21/08/2017, gây chấn động. Đây là vụ tai nạn lớn thứ tư của tàu chiến Mỹ từ đầu năm đến nay. Nhiều người nghi ngờ năng lực của Hải Quân Mỹ, tuy nhiên vai trò của Bắc Kinh trong vụ việc này cũng là câu hỏi được đặt ra. Báo Úc The Australian hôm 25/08, có bài: «Trung Quốc bị nghi đằng sau vụ tai nạn tàu chiến Mỹ».Báo Úc dẫn lời một cựu sĩ quan Hải Quân Hoàng Gia Anh, xin ẩn danh, ghi nhận một hiện tượng mà ít người để ý, đó là hoạt động của một tàu chở dầu Trung Quốc, mang tên Guang Zhou Wan, vào thời điểm xảy ra vụ đâm tàu. Các hình ảnh về giao thông hàng hải được ghi lại vào thời điểm đó, cho thấy tàu chở dầu Trung Quốc đã có những chuyển động đáng ngờ, trước khi tai nạn xảy ra.Một video được Vessel Finder - một trang mạng chuyên theo dõi giao thông hàng hải - cung cấp, cho thấy tàu Trung Quốc đổi hướng bất ngờ, ngay trước khi tàu chở dầu Liberia (thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp, đã đâm vào tàu Mỹ) đột ngột quay ngoắt 90 độ, đâm thẳng vào tàu Mỹ. Việc tàu Liberia đổi hướng 90 độ có thể được giải thích theo ít nhất là hai cách, theo viên sĩ quan. Có thể chiếc tàu này đã đổi hướng vì «hoảng hốt» khi thấy tàu chiến Mỹ di chuyển từ hướng đối diện, nhưng cũng có thể chính con tàu này đã chủ động đâm thẳng vào sườn chiếc tàu Mỹ.Nhận xét về đoạn video này, cựu chỉ huy Hải Quân Anh lưu ý: «Nếu bạn quan sát chuyển động của tàu Trung Quốc từ đầu, bạn có thể thấy tàu Trung Quốc bám sát đúng theo lộ trình của chiếc Alnic MC. Rồi, ngay trước khi chiếc tàu này quay đầu, tàu Trung Quốc đã chuyển hướng về phía phải… đúng vào lúc vụ va chạm xảy ra».Viên cựu sĩ quan hải quân cho rằng có thể «lộ trình» của hai tàu Mỹ và tàu Liberia đã bị đánh cắp, và tàu Trung Quốc «có thể đã» đóng một vai trò trong vụ đụng tàu nói trên. Hiện tại còn thiếu thông tin để đưa ra kết luận, đặc biệt là khi mà trong đoạn video nói trên không có lộ trình chính xác của tàu chiến Mỹ, do Vessel Finder chỉ là một trang mạng theo dõi hàng hải thương mại dân sự.RFI cũng ghi ý kiến khác: một cựu sĩ quan khác có một quan điểm khác, ông cho rằng tai nạn xảy ra là do tàu Mỹ đã có một động thái bất thường gây rối loạn giao thông vào thời điểm này.Vẫn theo báo Úc, hiện tại Hải Quân Mỹ không loại trừ các nguyên nhân do phá hoại, bao gồm cả tấn công tin học, tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, chưa có bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh cho giả thuyết về một âm mưu tấn công táo tợn như trên.Vụ đụng tàu ở vùng biển Singapore là vụ đụng tàu thứ hai gây chết người, và ít nhất là tai nạn thứ tư của Hải Quân Mỹ từ đầu năm đến nay. Dù nguyên nhân gì đi chăng nữa, tai nạn nói trên làm gia tăng nghi ngờ vào năng lực của Hải Quân Mỹ, đúng vào lúc Hoa Kỳ đang phải tăng cường lực lượng tại khu vực Đông Bắc Á để sẵn sàng đối phó với đe dọa Bắc Triều Tiên, và liên tục thực hiện nhiều chuyến tuần tiễu bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, để ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc.Một loạt các vụ tai nạn tàu chiến Mỹ được báo chí Nhà nước Trung Quốc đăng tải rộng rãi, và được đưa ra như các bằng chứng cho thấy «sự hung hăng» và «những khuyết tật» của Hải Quân Mỹ. Trả lời AFP, ông James Char, một chuyên gia về an ninh khu vực, tại Đại học Nanyang, Singapore, nhận xét là: «Đứng từ quan điểm của Trung Quốc, đây là cơ hội tuyệt vời để tuyên truyền». Vụ đâm tàu vừa xảy ra càng khiến quan điểm chống Mỹ của Trung Quốc có thêm trọng lượng, Bắc Kinh hy vọng thuyết phục được các nước châu Á là «đừng nên tin cậy vào Mỹ» để bảo đảm an ninh cho mình.