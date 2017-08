Samsung Ra Mắt Galaxy Note 8 Với Màn Hình Lớn, Chống Nước

Khoảng cuối tháng 08/2017, Samsung đã chính thức giới thiệu Galaxy Note 8, thế hệ Galaxy Note tiếp theo của hãng, mang nhiều nâng cấp mạnh mẽ so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy Note 5.Dòng sản phẩm Galaxy Note lần đầu tiên đến với người dùng vào năm 2011, thu hút mọi sự chú ý với chiếc bút S Pen. Samsung luôn cố gắng nỗ lực để mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất với những sản phẩm của hãng. Theo thống kê của Samsung, có đến 85% người dùng sản phẩm Galaxy Note đều cảm thấy tự hào khi sử dụng và sẵn sàng chia sẻ, giới thiệu đến bạn bè; ¾ người dùng khẳng định đây là điện thoại tốt nhất họ từng sở hữu.DJ Koh, Chủ tịch mảng Kinh doanh Truyền thông Di động tại Samsung Electronics, đã chia sẻ về chiếc smartphone flagship mới nhất của hãng: “Chúng tôi vô cùng biết ơn niềm đam mê không ngừng của cộng đồng những người yêu thích dòng sản phẩm Galaxy Note. Đây là nguồn cảm hứng vô tận để Samsung thiết kế ra sản phẩm Note mới. Từ màn hình vô cực Infinity Display cho đến bút S Pen thông minh hơn, cùng với camera kép mạnh mẽ nhất hiện nay, Galaxy Note8 cho phép mọi người làm những điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến”Galaxy Note 8 có màn hình lớn với kích thước 6.3 inch, độ phân giải 2K QHD+, mật độ điểm ảnh lên đến 521 ppi. Máy vẫn sở hữu màn hình vô cực siêu sắc nét với tấm nền Super AMOLED. Và dù có màn hình lớn nhưng chiều ngang của máy sẽ luôn cho cảm giác cầm nắm thoải mái, dễ chịu. Người dùng có thể tận dụng tối đa màn hình lớn của máy với ứng dụng App Pair, cho phép tạo ra các cặp ứng dụng tùy chỉnh trên màn hình cạnh, để nhanh chóng khởi động chúng song song trên 2 cửa sổ riêng biệt.Về camera, Samsung Galaxy Note 8 có cụm camera kép 12 MP. Một camera có khẩu độ f/1.7 và camera còn lại có khẩu độ f/2.4 có khả năng Zoom quang học 2X. Cả 2 camera đều được trang bị công nghệ ổn định hình ảnh quang học OIS tiên tiến. Nhìn chung, Samsung đầu tư rất nhiều vào camera, cả về phần mềm và phần cứng.Với tính năng xoá phông chủ động Live Focus, người dùng sẽ có thể kiểm soát tối đa độ sâu của hình ảnh chụp để tạo ra các hiệu ứng bokeh theo ý muốn. Tính năng Dual Camera sẽ cho phép cả hai camera chính hoạt động đồng thời, cùng chụp và lưu một hình ảnh. Trong đó, một ảnh được chụp cận cảnh từ ống kính tele và một ảnh chụp góc rộng cho thấy toàn bộ khung cảnh nền. Ngoài ra, công nghệ Dual Pixel vẫn được tích hợp lên camera của Galaxy Note8 giúp máy bắt nét nhanh hơn và đặc biệt chụp tốt hơn trong các điều kiện thiếu sáng. Samsung cũng khá quan tâm đến nhu cầu chụp ảnh selfie, hãng trang bị cho camera phụ trên Galaxy Note8 một cảm biến 8 MP, khẩu độ f/1.7.Samsung Galaxy Note 8 có chung cấu hình với bộ đôi Galaxy S8 & S8 Plus nhưng được nâng cấp nhẹ về RAM. Galaxy Note 8 sẽ có 2 biến thể với hai vi xử lý khác nhau tuỳ theo thị trường, bao gồm Exynos 8895 và Snapdragon 835. Cả 2 phiên bản đều có RAM 6 GB. Máy có 3 tùy chọn bộ nhớ trong với các mức dung lượng 64/128/256 GB, cùng với khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 256 GB được tích hợp trên khay sim. Galaxy Note8 hứa hẹn sẽ đáp ứng được tất cả những gì người dùng yêu cầu từ việc học tập, công việc cho đến giải trí.Đặc biệt, Galaxy Note 8 có khả năng chống nước đạt chuẩn IP68, máy có thể hoạt động bình thường dưới nước trong 30 phút ở độ sâu 1.5 mét. Đặc biệt, tính năng chống nước cũng sẽ cho phép người dùng sử dụng bút S-Pen ngay cả khi màn hình bị dính nước.Bên cạnh cảm biến vân tay được đặt ở phía sau máy, Samsung cũng tích hợp cho Galaxy Note8 công nghệ quét mống mắt hiện đại, tăng cường bảo mật cho thiết bị và đảm bảo an toàn cho người dùng. Tốc độ nhận dạng rất nhanh, chính xác và đặc biệt hoạt động rất tốt trong bóng tối.Samsung Dex là tính năng sẽ biến chiếc Galaxy Note8 trở thành một chiếc máy tính để bàn. Người dùng có thể lưu trữ các tệp trên thiết bị, thực hiện công việc khi đang di chuyển và sử dụng Samsung DeX khi cần một màn hình lớn hơn.Galaxy Note 8 cũng bao gồm trợ lý ảo Bixby, giúp người dùng sử dụng điện thoại thông minh hơn. Bixby sẽ học thói quen sử dụng điện thoại của người dùng, không ngừng được cải thiện và giúp người dùng làm được nhiều việc hơn.Bút S Pen mới có đầu bút mảnh hơn, cùng màu với màu của thân máy. Samsung trang bị cho cây S Pen 4,096 cấp độ cảm ứng lực để tăng cường độ nhạy của bút với màn hình. Cảm giác viết trên màn hình với S Pen sẽ trở nên thật hơn. Các nét thanh, đậm được thể hiện một cách rõ ràng tuỳ theo lực mà người dùng tương tác lên màn hình. So với thế hệ tiền nhiệm, bút S Pen trên Galaxy Note 8 được nâng cấp rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên, S Pen sẽ kết hợp với màn hình vô cực để đem đến những trải nghiệm tuyệt vời. Một số tính năng nổi bật của bút S-Pen mới bao gồm:- Live Message: tính năng sẽ giúp người dùng thể hiện được hết ý tưởng với đối tác thay vì việc giao tiếp bằng văn bản như thông thường. S Pen cho phép người dùng chia sẻ các tin nhắn động hoặc các bản vẽ định dạng GIF để làm cuộc nói chuyện trở nên thú vị hơn.- S Pen kết hợp với Always On Display: trên Galaxy Note8, bút S Pen cho phép ghi chú trên màn hình khoá lên đến 100 trang và ghim lên màn hình AOD hoặc chỉnh sửa trực tiếp ngay lập tức.- Tra từ điển: tính năng dịch thuật cải tiến của S Pen cho phép người dùng có thể tra từ điển nhanh chóng với 71 ngôn ngữ khác nhau. Giúp người dùng luôn tự tin khi đi du lịch, công tác hay nói chuyện với người nước ngoài.- Ghi chép trên màn hình tắt: bút S Pen cho phép ghi chép ngay cả khi màn hình đang tắt. Ngay khi người dùng rút bút ra, màn hình của máy sẽ trở thành một tờ giấy để có thể nhanh chóng ghi lại những thông tin quan trọng.Samsung luôn ưu tiên đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu. Galaxy Note8 được trang bị viên pin có dung lượng 3,300 mAh, mức dung lượng không quá cao nhưng vẫn đảm bảo cho người dùng một ngày sử dụng thoải mái. Cùng với đó là công nghệ sạc nhanh Quick Charge 2.0 giúp máy sạc nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn.Theo: Nguoivietphone.com