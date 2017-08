Ask NAPCA (National Asian Pacific Center on Aging): Medicare và SSI Với Người Làm Việc Chưa Đủ 40 Điểm

Chúng tôi là một trung tâm bảo vệ quyền lợi của những người cao niên Châu-Á ở nước Mỹ, về sức khỏe để cho sinh hoạt được tốt hơn. Mỗi hai tuần chúng tôi có đăng một mục trên báo, để quý vị hiểu nhiều hơn những quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe, và lợi ích. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị những câu hỏi miễn phí. Xin quý vị gửi cái địa chỉ sau đây (quý vị không cần kèm theo một bao thơ có tem, nhưng cần ghi rõ cái địa chỉ của quý vị, để chúng tôi gửi thư trả lời): Ask NAPCA Mục Riêng Biệt, 1511 Third Ave, Suite 914, Seattle, WA 98101-1667Medicare và SSICâu hỏi:Tôi là một công dân Hoa Kỳ, độc thân, sinh vào tháng 5 năm 1953. Tôi chỉ làm việc ở Mỹ 6 năm và bây giờ tôi không làm việc. Tôi có những câu hỏi sau đây để tìm lời khuyên của quý vị.(1) Khi nào tôi nên nộp đơn xin Medicare và tôi phải trả bao nhiêu tiền lệ phí bảo hiểm?(2) Khi nào tôi nên nộp đơn xin Phần D?(3) Phần C là gì? Tôi có cần phải nộp đơn xin không?(4) Tôi có đủ điều kiện để xin SSI không?(Độc giả ở Tiểu Bang California)Trả lời:Cám ơn lá thư của quý vị. Chúng tôi sẽ trả lời như sau đây:Theo trong thư của quý vị thì quý vị là một công dân Hoa Kỳ, sinh vào tháng 5 năm 1953. Quý vị chỉ làm việc ở Mỹ vào khoảng 6 năm và bây giờ thì không làm việc.(1) Vì quý vị sinh ở tháng 5 năm 1953, quý vị sẽ tròn 65 tuổi vào tháng 5 năm sau. Theo luật hiện hành, quý vị nên nộp đơn xin Medicare từ sở An Sinh Xã Hội (SSA) trong "Thời Kỳ Ghi Danh Đầu Tiên (Initial Enroll Period)" là 3 tháng trước và 3 tháng sau của tháng sinh nhật 65 tuổi của quý vị (tổng cộng là 7 tháng) để tránh phải trả tiền phạt do ghi danh trễ. Tuy nhiên, vì quý vị không có 40 tín chỉ làm việc, quý vị không thể được hưởng miễn lệ phí bảo hiểm cho Phần A (bảo hiểm bệnh viện), quý vị có thể trả tiền mua. Nhiều người thụ hưởng Medicare phải đóng tiền lệ phí bảo hiểm cho Phần B (Bảo hiểm Y tế). Đối với năm 2017, lệ phí bảo hiểm hàng tháng cho Phần A dành cho những người có dưới 30 tín chỉ làm việc là $413.00 và lệ phí bảo hiểm hàng tháng tiêu chuẩn cho Phần B là $134.00.(2) Sau khi quý vị được Medicare Phần A hoặc Phần B hoặc cả hai, quý vị có thể ghi danh vào Phần D (bảo hiểm thuốc theo toa) để tiết kiệm chi phí thuốc theo toa. Lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào chương trình mà quý vị tham gia. NAPCA đã thành lập Đường Dây Trợ Giúp miễn phí tiếng Việt số 1-800-582-4336 để trợ giúp những quý vị cao niên hội đủ điều kiện để xin Phần D và Trợ Cấp “Low Income Subsidy (LIS còn gọi là Extra Help)”. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì về Phần D và LIS, xin vui lòng gọi Đường Dây Trợ Giúp ở trên. Nhân viên của chúng tôi sẽ vui lòng và tận tâm giúp.(3) Do cả Medicare Phần A và Phần B không bao trả toàn phần, quý vị phải trả tiền khấu trừ và tiền đồng bảo hiểm và các chi phí liên quan khác. Do đó nhiều người thụ hưởng Medicare mua thêm “Medi-gap (còn gọi là Medicare Supplement Insurance)” từ một công ty bảo hiểm tư nhân hoặc tham gia Chương Trình “Medicare Advantage (Phần C)”. Một lần nữa lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào chương trình mà quý vị tham gia. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với Chương Trình “California Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP)” số 1-800-434-0222 hoặc ghé thăm một trung tâm cao niên địa phương để được trợ giúp từ một nhân viên xã hội. Tuy nhiên để tham gia Medi-gap hoặc Phần C là tùy quý vị chọn.(4) Vì quý vị là công dân Hoa Kỳ, nếu tình trạng cư trú, thu nhập và tài sản của quý vị đủ các yêu cầu, quý vị có thể nộp đơn xin SSI. Quý vị có thể nộp đơn vào cùng thời điểm khi quý vị ghi danh Medicare.Nếu quý vị được hưởng SSI, quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal (ở các tiểu bang khác còn gọi là Medicaid). Với Medi-Cal, quý vị có thể được hưởng đa số các dịch vụ y tế miễn phí và Medi-Cal cũng sắp xếp để đóng lệ phí bảo hiểm cho Medicare và các chi phí liên quan khác cho quý vị. Ngoài ra quý vị không cần tham gia vào Phần C trừ khi Medi-Cal yêu cầu.Nếu quý vị có cả Medicare và Medi-Cal, quý vị sẽ tự động được hưởng LIS và chính phủ sẽ chỉ định một chương trình Phần D cho quý vị và quý vị cũng có LIS. Quý vị chỉ phải trả một khoản tiền nhỏ cho thuốc theo toa.Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc gì, quý vị hãy gọi NAPCA điện thoại toàn quốc tiếng Việt miễn phí số 1-800-582-4336 hoặc gửi thư cho chúng tôi một lần nữa.Lời ghi chú: Nhiều người hưởng Medicare có thể đủ điều kiện cho trợ cấp “Low Income Subsidy (LIS) hoặc Extra Help” và được hưởng các khoản tiết kiệm đáng kể về chi phí thuốc men cũng như lệ phí bảo hiểm và tiền đồng trả. Xin vui lòng gọi Đường Dây Trợ Giúp ở trên để biết thêm thông tin hoặc nếu quý vị còn có thắc mắc gì.Để có thêm chi tiết về Medicare, An Sinh Xã Hội hoặc những tin liên quan xin lên mạng www.napca.org.(NAPCA xin trả lời quý vị)