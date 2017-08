Vẫn Bặt Tin Anh Nguyễn Bắc Truyển

Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển bặt tin... Bản tin RFA cho biết rằng cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyền, người bị đưa đi hôm 30 tháng 7 theo cách thức mà người thân cho là bắt cóc, sau gần ba tuần lễ vẫn chưa biết hiện đang ở đâu.Phu nhân của cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển, bà Bùi thị Kim Phương, vào ngày 16 tháng 8 qua Facebook lên tiếng kêu gọi các tổ chức nhân quyền và giới dân chủ về trường hợp của người chồng.Vào chiều ngày 17 tháng 8, bà Bùi thị Kim Phượng phát biểu với Đài Á Châu Tự Do về trường hợp của cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển như sau:“Khi anh bị bắt ngày 30 tháng 7, thì đến ngày 31 tháng 7 tôi có đến bộ công an để hỏi tin về anh Truyển nhưng họ không trả lời chỉ nói trong những ngày sắp tới họ sẽ gởi văn bản chính thức về cho nhà. Tôi chờ đến ngày 4 tháng 8 họ không gởi tôi mới gởi đơn yêu cầu cung cấp thông tin cho tôi biết anh Truyển bắt về lý do gì và hiện nay giam giữ ở đâu, nhưng họ cũng không trả lời thì đến ngày 14 tháng 8 tôi lại gởi 1 đơn khiếu nại, đến hôm nay họ cũng chưa trả lời cho biết. Cho nên tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe và sự an nguy của anh. Và nơi anh Truyển có hộ khẩu bên quận 4 ở Sài Gòn, gia đình cũng báo là không có gởi giấy tờ gì về cho gia đình hết”Ông Nguyễn Bắc Truyển, 49 tuổi, bị bắt lần đầu vào năm 2006 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam và bị tuyên án 4 năm tù giam.Sau khi mãn án, ông tiếp tục hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, nhất là giúp cho các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái Nhà nước lập nên. Ông tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Công Lý và Hòa Bình ở 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn và cũng là một thiện nguyện viên giúp cho các thương phế binh chế độ Việt Nam Cộng Hòa.Ông từng được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Hellmam Hammett vào năm 2011.Cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển bị bắt lần mới nhất vào ngày 30 tháng 7 vừa qua, trong cùng đợt với ba cựu tù chính trị khác gồm nhà hoạt động Nguyễn Văn Trội ở Hà Nội, mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa, nhà báo tự do kiêm nhà hoạt động công nhân Trương Minh Đức ở Sài Gòn.Truyền thông trong nước loan tin cả bốn ông bị bắt với cáo buộc thuộc vụ án luật sư nhân quyền- cựu tù chính trị Nguyễn Văn Đài hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.RFA cũng nhắc rằng Luật sư nhân quyền-cựu tù chính trị Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thu Hà bị bắt vào tháng 12 năm 2015. Lúc đó cáo buộc đưa ra là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.Trong khi đó, Tự điển Wikipedia ghi nhận về nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển:“Nguyễn Bắc Truyển sinh năm 1968, tại Sài Gòn, Việt Nam. Ông được những người bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam gọi là tù nhân lương tâm. Là một trong những người tham gia xây dựng hoạt động của tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam đó là “Đảng dân chủ nhân dân”. Một trong những người khởi sướng hoạt động biểu tình, rải truyền đơn vào dịp Việt Nam tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC năm 2006. Trước khi bị bắt, ông là Giám đốc Công ty TNHH Việt Thịnh Phú (vận tải hàng hóa quốc tế) và là Tổng giám đốc Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Việt-Phi Kontum.Từ năm 2004-2005, Nguyễn Bắc Truyển bắt đầu tham gia vào hoạt động xây dựng hoạt động tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng dân chủ nhân dân” và viết nhiều bài viết có nội dung phê phán Nhà nước Việt Nam. Ông thành lập văn phòng luật tại Công ty TNHH Việt Thịnh Phú để trợ giúp pháp lý cho các Dân oan bị mất đất mất nhà bởi chính quyền Việt Nam.Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt vào ngày 17/11/2006, ngày 10/5 năm 2007, ông bị một tòa án sơ thẩm Việt Nam kết tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, ông bị kết án 4 năm tù giam. Phiên tòa phúc thẩm đã tuyên án vắng mặt 3 năm 6 tháng tù, lúc đó ông đã bị chuyển đến thi hành án tù giam tại nhà tù Xuân Lộc. Tháng 5/2010 ông mãn hạn tù giam và trở thành một nhà hoạt động Nhân quyền, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ cho các cựu tù nhân chính trị và tù nhân chính trị đang thi hành án tù giam. Những hoạt động của ông sau khi ra tù luôn bị công an Việt Nam theo dõi...