Amazon Cảnh Báo Về Sử Dụng Kính Nhật Thực, Sẽ Thu Hồi

Khoảng giữa tháng 08/2017, các nhà bán lẻ của Amazon đã lên tiếng cảnh báo về sự không an toàn của một số kính nhật thực vì chúng được xuất ra từ một nhà sản xuất chưa được thẩm định.Nhìn chung, mặt hàng các sản phẩm kính nhật thực đang được quan tâm nhiều trước sự kiện Nhật thực toàn phần sắp diễn ra vào ngày 21/08/2017. Sự kiện sẽ trải dài 70 dặm trên khu vực nước Mỹ.Tuy nhiên, các nhà bán lẻ của Amazon đã lên tiếng cảnh báo người dùng không được sử dụng một số sản phẩm kính nhật thực, lý do là vì chúng có xuất xứ từ nhà sản xuất chưa được thẩm định. Amazon đã gửi email cảnh báo về vấn đề an toàn sử dụng trong khi mua hàng đến những khách hàng, mà đúng ra sẽ được nhận kính, đồng thời ra lệnh thu hồi sản phẩm và hoàn lại tiền cho những khách hàng đã mua mặt hàng kính nhật thực.Amazon cho biết: “An toàn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Amazon, chúng tôi đã chủ động tiếp cận với khách hàng và hoàn trả lại tiền đối mới những mặt hàng không đủ tiêu chuẩn đã được bán ra”. Amazon cũng chia sẻ thêm, công ty muốn khách hàng luôn tự tin khi mua sản phẩm online trên trang web của mình, với một sự đảm bảo về đạt chuẩn ISO.Theo: Nguoivietphone.com