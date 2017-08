Tổng Trạm Lưới Điện Chuẩn Bị Bảo Trì Điện ngày Nhật Thực, Lượng Trước Không Có Anh Hưởng Bất Lợi Nào Cho Khách Hàng SCE Từ Hiện Tượng Tự Nhiên Này

August 14, 2017Miền Nam sẽ trải nghiệm nhật thực bán phần vào ngày 21 tháng Tám, ảnh hưởng tới khu vực phục vụ của Southern California Edison, che khuất 58 đến 76 phần trăm ánh sáng mặt trời trong khoảng ba giờ vào buổi sáng (từ 9 giờ sáng đến trưa).Nghe có vẻ bầu trời sẽ bị tối đáng kể, nhưng thật ra, chỉ tương tự như ngày có mây hoặc sương mù và không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của cư dân Miền Nam.Nhưng đối với nhân viên Hệ Thống Vận Hành Độc Lập California, nơi chịu trách nhiệm cân bằng điện trong lưới điện tiểu bang, việc lập kế hoạch cho dịp này đã bắt đầu cách đây nhiều tháng.Tổng trạm lưới điện, bao gồm những nhân viên tại SCE, đã chuẩn bị để đối phó với ảnh hưởng của nhật thực lên việc sản xuất điện mặt trời của tiểu bang. Khoảng 10 phần trăm điện SCE cung cấp cho khách hàng là từ mặt trời và hãng tiện ích này có hơn 230,000 khách hàng có pin mặt trời ở nhà hay thương vụ của mình.Ông Paul Grigaux, phó chủ tịch Tổng Trạm và Trạm Truyền Điện Phụ của SCE cho rằng: “Một trong những thuận lợi khi là hãng dẫn đầu có lượng điện mặt trời kết nối với lưới điện là các tổng trạm của chúng ta đã có kinh nghiệm đối phó với sự thay đổi trong sản xuất điện mặt trời do điều kiện thời tiết, như bão hay mây mù. SCE không dự đoán có những vấn đề về vận hành với hệ thống của chúng ta do nhật thực, và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho sự thuyên giảm có thể lường trước trong sản lượng điện mặt trời trong dự báo và lên kế hoạch cho ngày hôm đó.”California đã dẫn đầu trong việc sản xuất điện mặt trời và tổng trạm hệ thống lường trước sự suy giảm ánh sáng mặt trời dẫn đến giảm sản lượng của các nhà máy điện mặt trời công nghiệp trong tiểu bang và gây thiếu hụt khoảng 6,000-megawatt so với một ngày bình thường — là lượng điện có thể đủ cung cấp cho cả một thành phố lớn.Để bù lại, tổng trạm hệ thống độc lập và các hãng tiện ích sẽ cân bằng nhu cầu năng lượng của tiểu bang bằng cách thêm điện phát từ các nhà máy thủy điện và khí đốt thiên nhiên và khách hàng sẽ không nhận thấy bất kỳ ảnh hưởng nào trong thời gian nhật thực. Các tổng trạm SCE sẽ bổ sung nỗ lực trong hệ thống ở miền Nam California.Có thể đạt tới cân bằng hệ thống bằng cách thêm điện và giảm nhu cầu điện, và sự bảo tồn điện luôn có lợi cho hệ thống và khách hàng. Tổng trạm lưới điện tiểu bang đã không yêu cầu khách hàng bảo toàn điện lường trước cho nhật thực, nhưng nên sẵn sàng cho các tình huống có thể yêu cầu kêu gọi tiết kiệm điện Flex Alert. Flex Alert yêu cầu khách hàng tự nguyện bảo tồn điện để giúp giảm áp lực lên hệ thống.Ông Grigaux nói thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng nhật thực sẽ có ảnh hưởng tối thiểu lên hệ thống truyền tải và phân phối điện của SCE và CAISO sẽ có đầy đủ nguồn tài nguyên sẵn có, nên sự kiện này là việc mà cả hai hãng đều có thể lo liệu được. Điều quan trọng nhất là, khách hàng sẽ không thấy bất kỳ khác nhau gì trong dịch vụ của họ. Cung cấp năng lượng an toàn, sạch và đáng tin cậy là điều mà chúng tôi cố gắng hàng ngày trong việc quản lý lưới điện.”