Tàu Cá Bị Tàu Hàng Đâm Chìm: 8 Ngư Dân Bơi, Được Vớt

Báo Pháp Luật cho biết một tàu cá Bình Định lại bị đâm chìm, 8 ngư dân bị nạn... may mắn được vớt.Lại một tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm khi đang đánh bắt trên biển, tám ngư dân được tàu cá kịp thời cứu vớt.Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định vừa phát đi thông tin cho hay lúc 15g ngày 11-8, tám ngư dân tỉnh này được tàu cá BĐ- 40086 TS của ông Hồ Chung (ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) cứu vớt, đưa vào trạm biên phòng Mũi Tấn (TP Quy Nhơn) an toàn.Bản tin báo Đời Sống & Pháp Luật ghi rằng sau khi bị tàu hàng đâm, 8 ngư dân trên tàu cá Bình Định ôm áo phao lênh đênh trên biển.Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 11/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn làm thủ tục tiếp nhận 8 ngư dân trên tàu cá BĐ 95948 TS và điều tra làm rõ vụ việc tàu cá này bị tàu hàng đâm chìm.Theo đó, tàu cá BĐ 95948 TS do ông Trương Xuôi (61 tuổi, thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, H. Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, ủy quyền cho ông Trương Đình Hiền (42 tuổi, ở thôn Lô Diêu) làm thuyền trưởng.Vào sáng 11/8, tàu cá BĐ 95948 TS do ông Hiền làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân xuất bến hành nghề câu cá ngừ đại dương. Đến trưa cùng ngày, khi tàu cá đang ở vùng biển cách đảo Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định) khoảng 7 hải lý về hướng đông bắc thì bị tàu Minh Phú 26 đâm chìm.Sau khi đâm chìm tàu cá, tàu hàng tiếp tục bỏ đi. 8 ngư dân trên tàu BĐ 95948 TS ôm áo phao lênh đênh trên biển và được tàu cá BĐ 40086 TS hành nghề giã cào gần đó cứu vớt.Các ngư dân gặp nạn đã được đưa vào Trạm Biên phòng Mũi Tấn an toàn.