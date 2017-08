Garden Grove: Hội Thảo Luật Xây Thêm Chỗ Ở Phụ (ADU)

Trong hội thảo.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại phòng họp Cộng Đồng (Community Meeting Center), Phòng B vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 10 tháng 8 năm 2017, Phó Thị Trưởng Phát Bùi tổ chức buổi hội thảo cộng đồng liên quan đến luật xây thêm chỗ ở phụ.Tham dự buổi hội thảo có hàng trăm cư dân cũng như một số các nhà thầu xây cất, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí.Về phía thành phố có ông Phó Thị Trưởng Phát Bùi cùng các viên chức có liên quan đến luật xây thêm chỗ ở phụ trong số có: Cô Lisa Kim, Director; Lee Marino, Planning Services Manager; David Dent, Building Services Division; Allison Wilson, Code Enforcement…Mở dầu Cô Lisa Kim lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của các cơ quan truyền thông, các cư dân cũng như qúy nhà thầu xây cất, cô cho biết lý do buổi hội thảo.Sau đó cô giới thiệu Phó Thị Trưởng Phát Bùi lên chào mừng cảm ơn qúy cư dân qúy cơ quan truyền thông. Ông cho biết, trong buổi hội thảo hôm nay liên quan đến việc xây thêm chỗ ở phụ, đây cũng là dịp để cư dân tìm hiểu về các quy định của thành phố và luật xây dựng khi muốn xây một chỗ ở phụ hoặc để chuyển đổi một không gian hiện có thành một chỗ ở phụ có giấy phép cấp từ thành phố.Sau đó các giới chức có liên quan đến nhà chỗ ở phụ (ADU) lên trình bày một số điều khoản mà thành phố đã quy định và cho biết Nhà chỗ ở phụ là Nhà xây thêm, là một ngôi nhà độc lập với nhà ở dành cho một hộ gia đình hiện tại, có phòng khách, nhà bếp, và phòng tắm riêng biệt.*Dự Luật xây thêm nhà phụ (ADU) gắn liền (Attached) hay tách rời (Detached).- Nhà phụ (Accessory dwelling unit – ADU) được định nghĩa như một đơn vị hay chỗ ở phụ riêng biệt, được gắn liền (attached) hoặc tách rời (detached) với nhà chính, với đầy đủ tiện nghi sinh sống. Mỗi ADU có thể có phòng an, phòng ngủ, bếp, và nhà vệ sinh trên cùng lô đất của nhà chính trong khu R-1 (Khu dân cư), và đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng và phát triển đô thị tối thiểu đợc đề ra trong Mục 9.08.020.0050 của tiêu đề 9 của Bộ Luật Thành Phố Garden Grove, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:- Diện tích tối thiểu của lô đất (Minimum lot size): 7,200 square feet- Diện tích tối đa của ADU (Maximum unit size): 800 square feet- Diện tích ở tối thiểu (Minimum Living area):Efficiency Unit: 220 square feet dựa trên Bộ Luật Xây DựngPhòng đơn giản: 500 square feet1 phòng ngủ: 600 square feet2 phòng ngủ: 700 square feet- Chiều cao: tầng trệt/ tối đa 17 feet- Chỗ đậu xe:1 chỗ đậu xe cho mỗi phòng ngủ. Chỗ đậu xe có thể được thiết kế dọc theo lối xe ra vào (driveway) hoặcKhông yêu cầu bổ sung thêm cho đậu xe nếu vị trí căn nhà nằm trong phạm vi nửa (1/2) dặm từ nhà đến trạm giao thông công cộng. Khoảng cách đi bộ từ nhà đến trạm giao phông công cộng cần được xác minh- Khoảng lùi (setbacks)- Diện tích của sử dụng đất bao gồm nhà chính, ADU, các kết cấu phụ khác và chỗ đậu xe không được quá 50% tổng diện tích đất- Chủ nhà phải sống cùng địa chỉ để được cấp giấy phép xây dựng ADU- ADU phải dùng chung các thiết bị tiện ích chung với nhà chính, không được gắn đồng hồ điện nước riêng. Hệ thống phun nước chống cháy có thể được yêu cầu gắn thêm.- Tất cả công trình xây dựng mới đều phải tuân theo Bộ Luật Xây Dựng của tiểu bang California*Chuyển đổi thành nhà phụ (ADU)Bất kỳ một không gian hợp pháp ở trong một căn nhà riêng lẻ hoặc trong một kết cấu phụ hợp pháp trong khu R-1 (Khu Dân Cư) đều có thể được chuyển đổi thành mộ căn nhà phụ (Accessory Dwelling Unit – ADU) với giấy phép xây dựng được chấp thuận. Bất kỳ sự chuyển đổi thành ADU nào đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng và phát triển đô thị tối thiểu được đề ra trong Mục 9.08.020.050 của Tiêu đề 9 của Bộ Luật Thành Phố Garden Grove, và Bộ Luật Xây Dựng của Tiểu bang California, bao gồm:- Chứng nhận giấy phép: chủ sở hữu căn nhà phải cung cấp bản sao giấy phép xây dựng cho nơi sẽ được chuyển đổi.- Chỗ đậu xe: không cần thêm chỗ đậu xe; tuy nhiên, nếu chuyển đổi thành nhà để xe (garage) thành ADU thì cần phải cung cấp chỗ đậu xe mới thay thế cho nhà để xe trong phạm vi lô đất. Chỗ đậu xe mới có thể để ngoài trời. Tổng cho đậu xe dựa trên số lượng phòng ngủ của căn nhà chính:1-4 phòng ngủ: 4 chỗ đậu xe5-7 phòng ngủ: 6 chỗ đậu xeTừ 8 phòng ngủ trở lên: 8 chỗ đậu xe- Kích thước tối thiểu cho ADU: kích thước đơn vị tối thiểu phải tuân thủ các yêu cầu của Bộ Luật Dân Cư tại California (CRC)- Yêu cầu của Bộ Luật Xây Dựng: Tất cả những chuyển đổi thành ADU phải tuân thủ các yêu cầu của Bộ Luật Dân Cư của California (CRC) và tất cả các tiêu chuẩn xây dựng, bao gồm Quy Định Cấp Nước và Xử Lý Chất Thải, Cơ Khí, Năng lượng và Quy Định về Môi Trường của Tiểu Bang California. Danh sách các bộ phận xây dựng có thể được yêu cầu lắp đặt thêm khi chuyển đổi thành ADU bao gồm nhưng không giới hạn:- Vapor barrier (Hệ thống chống ẩm)- Subpanel (Hệ thống điện)- Light and ventilation (Ánh sáng và điều hòa)- Fire sprinklers (if applicable) (Hệ thống chữa cháy)- Insulation (Vật liệu cách nhiệt)- Heating (Hệ thống sưởi)- Plumbing (Hệ thống cấp nước và xử lý chất thải)- Electrical, i.e., circuits, GFI outlets, lighting- Fire separation (Khoảng cách chống cháy)- Egress (Lối thoát hiểm)- Roof/ ceiling plan (mái nhà và trần nhà)- Chủ nhà phải sống cùng địa chỉ để được cấp giấy phép xây dựng ADU- ADU phải dùng chung các thiết bị tiện ích chung với nhà chính, không được gắn đồng hồ điện nước riêng. Hệ thống phun nước chống cháy có thể được yêu cầu gắn thêm.ADU Nhà chỗ ở phụ được cấp phép dưới dạng xây mới hoặc chuyển đổi diện tích đã cấp phép thành ADU. Những viên chức có liên quan cũng đã trình bày chi tiết về dự luật xây thêm nhà phụ, chuyển đổi thành nhà phụ trong đó có các yêu cầu:- Chủ sở hữu bất động sản phải sống tại đó, -Không được phép có đồng hồ điện nước riêng cho ADU, -Không được phép cho thuê ngắn hạn, -Bắt buộc phải có chứng thư hạn chế.Quy trình cấp giấy phép cho ADU:1-Liên lạc với ban quy hoạch và xây dựng để biết các yêu cầu trước khi bắt đầu vào việc xây dựng.2-Tuân thủ tất cả các yêu cầu về phân khu và xây dựng.3-Hoàn thiện đơn xin phép ADU.4-Nộp bản vẽ hoàn thiện để kiểm tra kế hoạch xây dựng.5-Quy trình xem xét kiểm tra kế hoạch kéo dài 120 ngày.6-Nếu kế hoạch được phê duyệt thì xin cấp giấy phép và bắt đầu xây dựng.Những địa chỉ liên lạc: Bảo vệ khỏan đầu tư của bạn: Ban Thực Thi: (714) 741-5358, codeenforcement@ci.gaden-grove.ca.usGiải đáp những thắc mắc của bạn, liên lạc: Thành Phố Garden Grove, Sở Phát triển Kinh Tế và Cộng Đồng,Ban Dịch Vụ và Quy Hoạch: (714) 741-5312,planning@ci.garden-grove.ca.us