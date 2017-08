Houston Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa

∙ Vận động tại Quốc Hội và Thượng Viện Hoa Kỳ

∙ Buổi gặp gỡ với ĐGM. Nguyễn Thái Hợp

*Bản tin của Nhóm JFFV www.jffv.org

Nạn nhân thảm họa Formosa

Những người mất cả chì lẫn chài

Sau hơn một năm biến cố cá chết hàng trăm tấn phơi trắng bụng trên bờ biển dài trên 240 cây số do nhiễm độc chất thải của công ty Gang Thép Hà Tĩnh Formosa, nhà nước Việt Nam đã tuyên bố việc đền bù đã hoàn tất vào cuối tháng 6 vừa qua, người dân của 4 tỉnh miền Trung vẫn chưa được đền bù, hoặc chưa được đền bù thỏa đáng, và vùng biển bị ô nhiễm chưa hề được cải tạo trong lành trở lại. Trước cảnh “máu chảy, ruột mềm” này, người Việt hải ngoại chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ?

Biển chết, người dân mất phương tiện kiếm sống, con cái bị bỏ học, nhiều người đã phải bỏ xứ ra đi để tha phương cầu thực. Người không có phương tiện để ra đi đành ở lại sống trong cảnh nghèo đói, bệnh tật. Nhiều người dân đã không còn sợ hãi, can đảm và kiên cường đứng lên trong ôn hòa để đòi lại những gì họ đã mất. Họ đã bị đàn áp đến đổ máu, bị bắt bớ, tù đày, trù đập đến không không còn đường sống. Trong tháng 7 vừa qua, hai bản án nặng nề đã giáng xuống cho hai người phụ nữ trẻ: chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút hiệu Mẹ Nấm bị kêu án 10 năm và chị Trần thị Nga bị 9 năm tù. Cả hai đều có con nhỏ cần chăm sóc.

“Hãy Giúp chúng tôi kiện Formosa”

Dù bị đánh đập, trả thù, nhục mạ bằng đủ mọi phương tiện, một số vị lãnh đạo tinh thần như LM. Đặng Hữu Nam, LM. Nguyễn Đìng Thục, đã can đảm dấn thân giúp đỡ đồng bào đi khiếu kiện. Những tiếng kêu cứu “Hãy giúp chúng tôi kiện Formosa”, “Hãy trả biển sạch cho chúng tôi”, “Formosa cút khỏi Việt Nam”… của những người dân trong những cuộc biểu tình ôn hòa, trên những bích chương dài nhiều thước hoặc chỉ là những dòng chữ viết tay trên những mẩu giấy. Đầu tháng 5, Đức Giám Mục địa phận Vinh Phao Lô Nguyễn Thái Hợp đã sang Âu Châu để tìm cách đưa cảnh oan ức của người dân miền Trung tới Liên Hệp Quốc và một số cơ quan môi trường Quốc tế. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua Đức Giám Mục đã đến Hoa Kỳ kêu gọi sự giúp đỡ của người Việt tại Hoa Kỳ và đến Đài Loan để vận động trước Quốc hội, chính phủ và một số tổ chức dân sự.

Nhóm Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa

Để đáp ứng lời kêu cứu khẩn thiết của người dân bị hà hiếp và lời kêu gọi của những vị lãnh đạo tinh thần đang bị trù đập thẳng tay chỉ vì muốn đem lại công bằng cho người dân, một số người Việt hải ngoại quan tâm đã không thể ngồi yên trước cảnh bất công do cường quyền bắt tay với ngoại bang ép người dân đến không còn đường sống. Đầu năm 2017 họ đã đứng lên thành lập nhóm Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa còn được gọi là JFFV (viết tắt từ chữ Justice For Formosa Victims) dưới hình thức một hội thiện nguyện 501©3, với mục đích hỗ trợ tinh thần cũng như phương tiện cho người dân trong việc khiếu kiện trong nước và trước tòa án quốc tế để đòi hỏi sự bồi thường thỏa đáng cho người dân và cải tạo vùng biển trở lại trong lành. Hiện nay nhóm đã có Đại diện tại nhiều thành phố như: Austin, Dallas, Atlanta, Houston, New Orleans, Bắc California, Nam California, Seattle, Canada, Washington DC, và còn đang tiếp tục vận động tại một số thành phố có đông người Việt. Xin vào trang nhà của Nhóm để biết thêm chi tiết: www.jffv.org

Nhóm JFFV đã nhận được gần 1,500 hồ sơ của nạn nhân, JFFV đã thay mặt họ gặp gỡ và vận động với một số công ty luật tại Hoa Kỳ để giúp việc khiếu kiện tại tòa án quốc tế và các cơ quan môi trường. Cuối tháng 7, Nhóm JFFV đã cử Giám đốc Liên lạc Quốc tế Cindy Nguyễn lên Quốc hội Hoa Kỳ trình bày về vấn đề của nạn nhân Formosa. Một phái đoàn gồm Hội trưởng John Hòa Nguyễn từ New Orleans, Nancy Bùi, Phó hội chuyên trách Ngoại Giao, Đặng Thiệu thuộc Ban Quản trị thuộc tiểu bang Texas và một số hội viên và thân hữu đã đến Thượng viện Hoa Kỳ để trình bày nội vụ với một số Thượng Nghị sĩ để xin hỗ trợ.

“Chuyến đi Âu Chân buồn, chuyến đi Mỹ nhiều hy vọng”

Cuối tháng 7, Đại diện Nhóm cũng đã gặp gỡ Đức Giám Muc Nguyễn Thái Hợp tại Seattle để tìm hiểu những nhu cầu cần thiết trong nước để có thể hoạch định chương trình làm việc của Nhóm JFFV trong những ngày tới. Buổi gặp gỡ gần 3 giờ đồng hồ đã đem lại những thông tin bổ ích cho Nhóm JFFV. Riêng Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đã tỏ ý lạc quan trong buổi phỏng vấn ngắn của Đài truyền hình VIETV:

“ Chuyến đi Âu Châu vào tháng 5 là chuyến đi buồn, nhưng lần này đi Mỹ gặp được nhiều nhóm đang nỗ lực làm việc để hỗ trợ việc khiếu kiện của người dân, như Nhóm Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa, chúng tôi thấy vui và hy vọng; như người đang buồn ngủ lại gặp được chiếu manh…”

Chuyện “con kiến mà kiện củ khoai”

Để an ủi và khích lệ các anh chị em trong Nhóm JFFV, Đức Giám Mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp cũng đã chia sẻ rằng đã có nhiều người nói: chuyện kiện Formosa và nhà nước CSVN là việc rất khó khăn, chẳng khác nào như chuyện “con kiến mà kiện củ khoai”, nhưng có hai vấn đề ở đây; thứ nhất là có phải vì chuyện khó mà ta không làm? Thứ hai là nếu làm thì phải như thế nào để việc khiếu kiện không phải là chuyện của con kiến? Nhà nước CSVN, trong quá khứ đã thua nhiều vụ kiện vì không tuân thủ luật lệ quốc tế, như chuyện của ông Trịnh Vĩnh Bình tại Hà Lan mà nhiều người được biết và nhất là công ty Formosa đã thua kiện tại nhiều nơi, kể cả tại Mỹ và còn đang bị kiện ngay tại Đài Loan. Như thế, chuyện có phải là chuyện của con kiến hay không thì còn tùy vào hồ sơ với chứng cứ có đầy đủ không? có sức thuyết phục không? Một điều chắc chắn là chúng ta có chính nghĩa. Sự vi phạm của Formosa là sự thật. Sự đàn áp người dân và bất lưc trong việc bảo vệ môi trường sạch nước sạch, không khí sạch của công ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã đặt bút ký là sự thật. Vấn đề còn lại là sự tài giỏi và khôn khéo của đội ngũ Luật sư, của các nhà khoa học chuyên môn đứng về phía chúng ta để thuyết phục tòa án. Theo Đức Giám Mục địa phận Vinh, với sự quyết tâm của người dân trong nước vì lẽ sống, họ đã can đảm không sợ đòn roi, tù đày và ngay cả việc phải đối diện với cái chết, họ đã đứng lên, nếu được sự hỗ trợ hết lòng của đồng bào hải ngoại, chuyện đòi công lý cho nạn nhân thảm họa môi trường Formosa chắc chắn sẽ không phải là chuyện của con kiến đi kiện củ khoai.

Buổi Ca nhạc gây quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa

Và để hỗ trợ công việc đi tìm công lý của người dân 4 tỉnh miền Trung một cách thiết thực và mang lại kết quả, nhóm JFFV sẽ tổ chức một buổi gây quỹ đầu tiên vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật 20 tháng 8, 2017 tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bellaire, thành phố Houston, Texas với sự hỗ trợ của Hội Đồng Liên Tôn Houston, tổ chúc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, một số Hội đoàn dân sự và Quân Đội. Hòa Thượng Huyền Việt, LM. Phạm Hữu Tâm, còn là Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình tại địa phần Galveston, Houston, cư sĩ Nguyễn Anh Dũng Phật Giáo Hòa Hảo Houston, LM. Trần Ngọc Hùng, Ông Phạm văn Nhân, hội Cảnh Sát Quốc Gia đã lên đài truyền hình VIETV, VANTV, ABTV, Saigon TV và đài Radio Saigon Houston để nói lên sự quan tâm và kêu gọi sự hưởng ứng của đồng hương Houston dành cho buổi gây quỹ cần thiết và đầy ý nghĩa này. Đặc biệt là sự nhiệt tình tham gia của các thiện nguyện viên muốn đóng góp một tay giúp cho miền Trung, vùng đất khô cằn đang trong thảm họa khốn đốn chỉ vì sự tham lam của công ty Formosa và sự đồng lỏa của nhà nước CSVN đã khiến đồng hương Houston xúc động. Xin gửi tới quý độc giả một số Link của những talksow nói trên để kính tường:

Niềm vui trong nắng tháng 7

Tháng 7 Houston nắng như đổ lửa, thêm vào những cơn mưa chợt đến, chợt đi với lượng nước chỉ đủ làm không khí ẩm và hầm như một lò nướng. Nhưng tất cả những khắc nghiệt của mùa hè Houston đã không giữ chân được anh chị em thiện nguyện viên của buổi gây quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa. Họ đã rời những căn nhà mát mẻ với máy điều hòa không khí vào những ngày nghỉ cuối tuần để đến các khu trung tâm thương mãi có đông khách qua lại để dán bích chương, phát tờ rơi, bán vé số, vé tham dự buổi ca nhạc gây quỹ.

Được sự chuẩn thuận và hỗ trợ của Giáo xứ và quý Linh mục chánh xứ; LM. Vũ Thành thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, LM. Đinh Ngọc Thảo của Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức và LM. Nguyễn Đức Vượng thuộc Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, nhóm thiện nguyện viên đã đến mỗi giáo xứ tham dự và bán vé số tại sân nhà thờ của 5 buổi lễ cuối tuần, và buổi Lễ chiều Chủ Nhật tại Nhà Thờ St. Christopher do LM. Guise Lê Thu làm chánh xứ.

Với 4 giáo xứ, nhóm đã gặp giáo dân của 16 Thánh lễ để chia sẻ với họ về hoàn cảnh khó khăn, cơ cực của nạn nhân của thảm họa Formosa tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Tại quê nhà, họ đã và đang tranh đấu bất bạo động nhưng quyết liệt và kiên cường, họ bị đàn áp thô bạo đến đổ máu, bị bắt bớ tù đày.

Anh Peter Tài, trưởng nhóm và còn là Chủ tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, anh Nguyễn Ánh, và một số anh chị trong nhóm Ái Hữu Vinh Houston đã sát cánh với nhóm thiện nguyện viên. Anh Nguyễn Ánh tâm sự:

“Vinh là quê hương của chúng tôi. Nhìn thấy nỗ lực giúp đồng bào Vinh của các anh chị, chúng tôi lẽ nào làm ngơ!”

Anh Trung Nguyễn mà bạn bè vẫn gọi là Trung Palawan, và hiền thê là chị Nga cùng với nhóm cựu thuyền nhân Palawan như chị Út, những thuyền nhân đợt cuối đã được tổ chức VOICE của Luật sư Trịnh Hội tranh đấu để được định cư tại Hoa Kỳ khoảng 10 năm trước đây, hầu như không thiếu vắng một buổi nào. Nhờ tính tiếu lâm, vui nhộn anh đã khiến mọi người quên đi những giọt mồ hôi đang đổ dài trên trán, trên lưng làm ướt áo.

“Vé số đây, $5 một vé giúp bà con miền Trung kiện đòi đền bù xứng đáng, đòi biển trong lành! Vé số đây, mua của tôi hạ giá $4.99, đừng mua của bên đó bán tới $5...!”.

Tiếng rao vui nhộn, duyên dáng của anh Trung quả thật đã lôi cuốn được nhiều người nên hầu như buổi lễ nào nhóm Palawan cũng có kết quả hàng đầu.

Chị Út tâm sự với chúng tôi: “Chúng ta ai đến được bến bờ tự do này cũng là do lòng tốt của người khác. Mình đâu trả ơn người giúp mình được, nên cách trả ơn tốt nhất là giúp lại những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta…”

Tất cả dành cho Nạn nhân Formosa và

Lời cầu nguyện cho người vừa nằm xuống

Linh mục Michael Hoàng Nam Nguyễn, cha Chánh xứ Giáo Xứ Kytô Vua tại New Orleans và là cố vấn của Nhóm Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa, người đã dùng 2 tuần lễ nghỉ hè để đến Houston vận động giáo dân và thân hữu bảo trợ và tham dự buổi gây quỹ.

Ca sĩ và xướng Ngôn viên của Đài VIETV Hoàng Quân cũng đã nhiệt tình tham gia mặc dù anh đang bận với việc thực hiện CD Hưng Ca đầu đời Hoàng Quân-Diễm Liên để yễm trợ cho những nhà tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tù nhân lương tâm tại Việt Nam. CD này sẽ được bày bán tại buổi gây quỷ và toàn thể tiền thu được sẽ được dùng vào mục đích trên Ngoài bận việc, Hoàng Quân và nhóm bạn trẻ Houston còn có một nỗi buồn mất bạn Hồng Lê, người bạn từng sát cánh trong việc quyên góp cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh đã rất nhiệt tình trong việc bàn kế hoạch cho việc quyên góp và bán vè số cho Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa chưa tới một tuần trước đó, chẳng may bị tử nạn trong một tai nạn xe cùng với thân phụ anh. Nỗi ngậm ngùi, thương tiếc ào đến khi mọi người đến với cảnh cũ mà người bạn hôm nào nay không còn nữa. Trước buổi Lễ, Christine Quỳnh, Hoàng Quân, Lily Minh Tâm Đỗ, Tuyết Hồng Võ cùng mọi người đã quỳ xuống trước tượng các Thánh Tử Đạo VN cầu nguyện cho người bạn xấu số, anh mới tìm được tự do hơn 2 năm nay giờ đã ra đi vĩnh viễn, và xin bạn bên kia thế giới hãy cầu nguyện cho buổi gây quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa được thành công như ý nguyện của mọi người.

Những tấm lòng vàng không mệt mỏi

Nhà bảo trợ Christine Quỳnh cùng các thành viên trong Ban Tổ chức như Bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, các anh chị Trịnh Tiến Tinh, Hoàng Quân, Tuyết Hồng Võ, Phương Ninh, Lộc Nguyễn, Đặng Thiệu, và một số thân hữu như Lily Minh Tâm Đỗ, Hiền Vy, Bác sĩ Vinh Võ, Mimi Hồ, Ly Băng Nguyễn, Trần Thu Vân, Hương Loan, Kim Oanh, Thanh Nhàn, cô Liễu, gia đình Kelly, Cô Đỗ thuộc Gx. Đức Mẹ La Vang, Luật sư An Phong Võ và còn nhiều người khác đã vận động được gần 30 mạnh thường quân bao gồm:

Christine Quỳnh Nguyễn AB Realty Mortgage: $5000 và một giây chuyền vàng trị giá $3000 để bán đấu giá, Tộn Nữ Châu Anh bảo trợ ca sĩ, Dược sĩ Annie Trương, Biocare Pharmacy: $2,000, Anh chị Triển& Nancy Bùi: $2,000, Ls. Phạm Ngọc Bảo: $2000, anh Lộc Nguyễn, Lucky Star Flooring: 2,000, Bs. Hồ Ngọc Trâm, Bellaire Medical: $1,000, Tổ Hợp Y Tế Văn Lang: $1,000., Bs. Nguyễn A. Dzũng: $1,000 Christopher Minh Pham Law Group $1000, Lily Minh Tâm Đỗ, DT&T Management Inc.: $1,000, Caryn Trần, Chicago Title $1,000 , BS Vũ Ban: $1,000, BS Hoàng Kim Thành, Horizon Health Care: $1,000, Kim Sơn Restaurant & Mama La’s Kitchen: $2,000, Vita Health Care: $1,000, Andy và Mimi Hồ của Lush & Co. Spa: $1000, Dược Sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo: $500, Nha sĩ Thắng Q. Lâm $500, Ông Viên Công Mai: $200, Cô Thu Vân và thân mẫu: $400, Anh Viễn và Chị Thọ: $500, Nhà hàng Seafood NEW LA: $200, Ẩn Danh: $200, Anh Nguyễn Lãng, Direct Furniture: &1,500 Gift Voucher, anh chị Johny Đặng chủ nhân Jewery Fashino tạng một bộ giây chuyền, bông tai trị giá $3,000. Hầu hết những ân nhân này vừa đóng góp thật hào phóng cho buổi gây quỹ Cám Ơn Anh trong tháng 6 vừa qua.

Tới đầu tháng 8 thì tổng số tiền bán vé số và tiền bảo trợ là trên $63,000 đô la. Tính ra vẫn còn chưa đầy một nửa chỉ tiêu $200,000 đô la mà Ban Tổ chức mong muốn có thể đạt được. Vì thế, Ban Tổ chức hiện đang rất lo lắng và mong đợi đồng hương Houston tiếp tay.

“Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây”

Khi bài báo này lên khuôn thì Ban Tổ Chức đang ráo riết chuẩn bị cho buổi ca nhạc gây quỹ với rất nhiều tiết mục văn nghệ và gây quỹ đặc biệt với sự điều khiển của 4 MC: LM. Michael Hoàng Nam, Trịnh Tiến Tinh, Võ Tiến Đạt, Hoàng Quân và với những giọng ca chuyên nghiệp như ca sĩ Diễm Liên, Hoàng Quân và một số ca sĩ tài tử như Hoàng Kim Thành, Kim Phượng, Thu Hiền, và Ban nhạc Phương Đông. Đặc biệt là sự góp mặt của những tiếng hát từ trái tim muốn nhắn gửi về quê nhà của những vị Linh Mục Trẻ như LM. Michael Hoàng Nam, LM. Joseph Phan Thanh Sơn, LM. Thiên Ân, LM. Nguyễn Minh Gần, LM. Quang Lê, LM Christian Hoang Bui, với sự phụ họa của các Soeur, các vị tu sĩ Phật Giáo, Phật giáo Hòa Hảo và đại diện một số Hội Đoàn. Đây là một buổi gây quỹ mang nhiều tâm tình từ những trái tim nhân ái ở hải ngoại muốn chia sớt nỗi đau thương của đồng bào miền Trung để họ hiểu được rằng, họ không phải tranh đấu lẻ loi, và để nhắn nhủ rằng: “ Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!”

Ban Tổ Chức thiết tha kêu gọi sự tiếp tay của đồng hương bằng cách bảo trợ, mua vé số, mua vé tham dự buổi ca nhạc gây quỹ đầy ý nghĩa và hào hứng này để hỗ trợ tinh thần và vật chất cho người dân nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa được an ủi và sớm tìm được công lý.

Buổi gây quỹ được sự hỗ trợ đặc biệt của các cơ quan truyền thông Radio Saigon Houston 900AM, Saigon Dallas 1600 AM, VIETV. VANTV, ABTV, Đài Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại, và một số báo chí.

ĐẶC BIỆT BUỔI GÂY QUỸ SẼ ĐƯỢC TRỰC TIẾP TRUYỀN HÌNH TRÊN ĐÀI VIETV. Mời quý đồng hương đón xem.

Mọi đóng góp sẽ được miễn trừ thuế.

Mọi chi tiết đặt bàn và Bảo Trợ xin liên lạc với:

Christine Quỳnh: Điện thoại: (832) 213-8899.

Triều Giang: (512) 844-9417.

Bs. Hồ Trâm: (713) 457-5500

Trịnh Tiến Tinh: (832) 545-0486.

Đóng góp, xin viết check cho JFFV hoặc Nạn Nhân Formosa. Gửi về:

JFFV:

P.O. Box: 29534.

Austin, TX. 78755.

Websites:www.nannhanformosa.org, hoặc www.Jffv.org

Ngư dân 4 tỉnh miền Trung hoảng hốt trước cảnh cá chết nổi trắng bụng trên bãi biển dài trên 240km. Hình trên Internet.

Những người lên tiếng ôn hòa đòi hỏi sự đền bù chính đáng thì bị bắt, bị đánh đập tù đày kể cả chuyện phải đối mặt với cái chết vì sự đàn áp thẳng tay của nhà nước CSVN. Hình trên Internet.

Người dân lên tiếng kếu cứu: “ Hãy giúp chúng tôi kiện Fomosa”. Người cầm biểu ngữ bên phải là LM. Ngyễn Đình Thục. Hình trên Internet.

Người dân can đảm xuống đường biểu tình ôn hòa với những biểu ngữ: “Hãy Trả Lại Biển, Môi Trường Trong Sạch Cho Chúng Tôi”, “Formosa Hủy Diệt Môi Trường Là Tội Ác”, “Tôi Yêu Môi Trường Biển Và Tôm Cá” Hình Internet.

Người mặc áo lễ trắng bên trái là LM. Đinh Ngọc Thảo, Cha chánh xứ Đức Mẹ Lộ Đức, chụp hình kỷ niệm chung với LM. Michael Hoàng Nam (áo lễ xanh), LM. Cố vấn và Nhóm JFFV và thiện nguyện viên trong buổi bán vé số giúp nạn nhân Formosa vào trung tuần tháng 8 vừa qua. Hình JFFV.

Hình trái: Nhóm JFFV và thiện nguyện viên bán vé số tại trước sân Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Từ trái: Christine Quỳnh, Kim Oanh, Hương Loan, Nha sĩ Thắng Q. Lâm, Hoàng Quân, Trịnh Tiến Tinh, Nancy Búi và Trần Thu Vân. Hình phải: Ca sĩ Hoàng Quân và nỗi buốn mất bạn trước sân nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston. Hình JFFV.

Hính trái: Anh Trung Palawan đang mời khách mua vé số trước nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức Houston.

Hình phải: Nhóm JFFV và thiện nguyện viên đang ngồi nghỉ chân giữa thời gian của hai lễ. Hình phải, từ trái: Lily Minh Tâm Đỗ, Mimi Hồ, chị Út, chị Hồng Võ, Nancy Bùi, Christine Quỳnh, chị Nga. Hình JFFV.

Hình trái: Nhóm JFFV và thiện nguyện viên bán vé số trước nhà thờ Đức mẹ La Vang. Hình trái, từ trái: Bs. Vinh Võ, Christine Quỳnh, chị Út, Lộc Nguyễn, Tuyết Hồng Võ, một giáo dân, Ánh Nguyễn, Nancy Bùi, chị Liễu, Phạm văn Nhân, Hoàng Quân. Hình phải, từ trái : Trịnh Tiến Tinh, Ly Băng Nguyễn, Nancy Bùi, Hiền Vy, Tuyết Hồng Võ, Christine Quỳnh và Thu Hiền trước sân nhà thờ Saint Christopher, Houston. Hình JFFV

Hình trái: ĐGM. Phaolo Nguyễn Thái Hợp, GM. Địa phận Vinh. Hình phải: Buổi gặp mặt giữa ĐGM. địa phận Vinh và đại diện Nhóm JFFV tại hội trường của nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức tại Seattle, tiểu bang Washington vào cuối tháng 7 vừa qua.Từ trái: Nancy Bùi, Jhn Hòa Nguyễn, ĐGM, Christine Quỳnh Nguyễn. Hình JFFV.

Nhóm JFFV vận động tại Thượng viện Hoa Kỳ. Hình trái từ trái: Nancy Bùi, Quỳnh Hoan. Hình phải: Phái đoàn JFFV tại văn phòng của Thượng Nghị sĩ Cassidy của tiểu bang Louisiana. Hình JFFV.