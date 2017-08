Chùa Duy Pháp: Hoàn Mãn Khóa Tu “Tôn Giả A Nan”

Trong Khóa Tu Thiền Tôn Giả A Nan.

Westminster (Bình Sa)- - Hội Phật Giáo Hoa Kỳ, Chùa Duy Pháp do Thượng Tọa Thích Trung Duệ làm Viện Chủ tọa lạc tại số 14851 Wilson St. Midway City, CA 92655, điện thoại số (714) 988-8883, (714) 622-9307 đã tổ chức thành công Khóa Tu “Tôn Giả A Nan - Nhị Tổ Thiền Tông”, tại hội trường Nhật báo Việt Báo số 14841 Moran St., Thành Phố Westminster CA 92683 vào các ngày Thứ Bảy 05 và Chủ Nhật 06 tháng 8 năm 2017, trong hai ngày tu học, rất đông đồng hương Phật tử tham dự trong số có một số đồng hương đã từng tham dự “Khóa Tu Thiền Ca Diếp” vào cuối tháng 9 năm 2016.Giáo Thọ hướng dẫn Khóa Tu: Đều là chư Tôn Thiền Đức, Thượng Toạ, trụ trì các tự viện nam Cali và cùng chư Tôn Đức, về từ các tiểu bang lân cận, những vị giáo thọ hướng dẫn khóa tu nầy đều là bậc giảng sư, có chiều sâu công phu đã từng đi thuyết giảng nhiều nơi cho đồng hương Phật tử có dịp tu học.Chứng minh và hướng dẫn khóa tu “Tôn Giả A Nan - Nhị Tổ Thiền Tông” có Hòa Thượng Thích Chân Tôn đến từ Arizona, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Minh Chí, HT. Thích Quảng Mẫn, qúy Thượng Tọa: Thích Từ Hạnh, Thích Tâm Bình, Thích Trung Duệ, Thích Minh Tiến, Thích Minh Ngọc, Thích Quảng Vị, Thích Minh Thanh, Thích Thường Hạnh, Thích Minh Chánh, Thích Niệm Tâm cùng qúy chư Đại Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Tiếp xúc với Thượng Tọa Thích Trung Duệ, Viện Chủ Chùa Duy Pháp được Thầy cho biết, Chư Tổ có dạy: "Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, Thời khắc dễ qua, Đạo nghiệp khó thành". Thượng Tọa tiếp: “Tuy được dạy như vậy, chúng ta vẫn ham vui ngụp lặn trong biển khổ của luân hồi sanh tử; trong chúng ta không mấy ai để ý đến việc sanh tử của chính mình là vô cùng trọng đại! Chúng ta cứ lo toan đủ điều ngõ hầu được cuộc sống giàu sang, phú quý, đầy đủ phương tiện vật chất để thỏa mãn cho thân ta và những người thân của ta, nhưng lại xao lãng việc chăm sóc cho Tâm của ta.Tại sao chúng ta không dành thời gian, dù chỉ vài phút mỗi ngày, để chăm sóc, trưởng dưỡng cho Tâm của ta? Cái Tâm này, do tập khí, vì thân mà bận rộn chăm chút cho năm thứ hưởng lạc Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy; và cộng thêm vào đó là lo lắng buồn rầu khi thân có bệnh, v.v... Do vậy, chúng ta đã quên rằng: Cái thân sanh diệt này khi chết đi, thiêu thì thành tro, chôn thì thành đất, đến khi Diêm Ma Vương buộc tội, tâm ta vì thân gánh chịu hết tội lỗi nhân quả, rồi thọ báo trong sáu nẻo luân hồi sanh tử.”Nghĩ đến vấn đề trên, Chùa Duy Pháp hằng năm tổ chức khóa tu cốt yếu giúp đồng hương phật tử, giải tỏa những nổi khổ buồn phiền trong cuộc sống, từ đó nhận diện ra muốn chấm dứt khổ đau chỉ có Pháp Tham Thiền của Phật chuyên chở mình đến Bờ Giác. Như đức Phật dạy: “Ta hiện hữu nơi đời chỉ cho chúng sanh thấy sự khổ, nguyên nhân của sự khổ và dạy cho chúng sanh phương pháp chấm dứt tất cả Sự Khổ”.Cũng thế, khoá tu Tôn Giả A Nan chuyên dạy Tham Thiền, là phương pháp tu tập để chấm dứt Khổ, Nguyên nhân Sự Khổ và tất cả Sự Khổ v.v... Trong hai ngày tu học, đồng hương Phật tử đã cùng nhau tu học, nghe pháp, thực tập thiền pháp, và thực tập cách tham chiếu "mặt mũi" nào là thật của ta và vấn đề sanh tử của ta "sanh từ đâu đến, chết ta đi về đâu…..."Trong dịp nầy qúy Thầy Giáo Thọ cũng đã giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan đến đề tài tu học do qúy Phật tử nêu ra.Kết thúc khóa tu học lễ cúng dường trai tăng cũng được long trọng tổ chức. Sau phần nghi thức tác bạch của Phật tử đại diện cho khóa tu học, qúy Thầy trong ban tổ chức lần lượt đến đảnh lễ từng vị và tận tay trao lễ vật cúng dường.Trong hai ngày tu học, qúy đồng hương Phật tử đã được Ban tổ chức của Chùa Duy Pháp cung cấp đầy đủ tiện nghi, Ban trai soạn của chùa cũng đã lo đầy đủ các bữa ăn tại chổ để Phật tử khỏi mất thì giờ tập trung vào việc tham thiền tu học.Kết thúc khóa tu học chúng tôi tiếp xúc với một số đồng hương tham dự, những người nầy đều vui vẽ cho biết, “đây là khóa tu học tuy thời gian ngắn ngũi nhưng đã đem lại những điều thực tế nhất, để về áp dụng trong đời sống hằng ngày, những người nầy nói: “Rất cảm ơn Thầy Trung Duệ” và mong làm sao có nhiều hơn nữa những khóa tu học như thế nầy để cho đồng hương Phật tử có dịp tham gia tu học.”Được biết, Thầy Trung Duệ cũng đã trải qua nền giáo dục trường sở chính thống về Phật Học từ thấp lên cao. Thầy đã tham học theo truyền thống Tổ Sư Thiền của Cố Thiền Sư Duy Lực từ thập niên 1980s tại Việt Nam. Thầy Trung Duệ kiên trì đường lối tu Tổ Sư Thiền từ đó đến nay. Chùa Duy Pháp dù không công khai nhưng là đạo tràng tu tập Thiền từ khi thành lập đến nay được 10 năm. Thầy Trung Duệ thường nhập thất để tự nỗ lực thâm nhập pháp môn Tham Tổ Sư Thiền hằng năm.Chùa Duy Pháp ngoài những việc sinh hoạt thường xuyên của chùa, đặc biệt chùa luôn luôn chú trọng đền việc tu học của đồng hương Phật tử cho nên mỗi năm chùa sẽ tổ chức một khóa tu học và tiếp tục duy trì bữa cơm chay gieo duyên hằng tháng đó là hai việc không thể thiếu trong chương trình sinh hoạt của chùa.Trong dịp nầy Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Duy Pháp cũng đã thông báo kính mời qúy đồng hương cũng như Phật tử đến dùng bữa cơm chay gieo duyên vào cửa miễn phí do chùa Duy Pháp tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày Chủ Nhật của Tuần lễ Thứ Hai mỗi tháng. Bữa cơm chay trong tháng 8 sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 năm 2017. tại Nhà Hàng Phở Quyên 6944 Westminster Ave., Thành Phố Westminster CA 92683. Điện thoại số (714) 896-0928. Trong bữa ăn chay nầy có các món ăn chay truyền thống như: Mì Ngũ Qủa – Bún Măng – Bánh Xèo – Cơm Ru Ti- Cơm Đậu Hủ Nướng- Cơm Ba Tri – Món Cuốn Vua Gia Long về quê – Món cuốn nhà hàng Phở Quyên và nhiều những món chay khác rất đặc biệt do tự tay Thầy Viện Chủ nấu để khoản đãi qúy đồng hưong.Cũng nên biết, bữa cơm chay gieo duyên mà Chùa Duy Pháp đã thực hiện đến nay là năm Thứ Tư.Đặc biệt là đồng hương đến ăn muốn gọi món gì cũng được, không giá cả, không tính tiền, mọi người đều tùy hỷ, có cũng được, không có cũng không sao, những Phật tử phục vụ lúc nào cũng vui vẽ vì họ nghĩ đây là bữa cơm gieo duyên để cho những người chưa biết ăn chay đến thưởng thức các món chay, những người ăn chay thường xuyên có dịp đến để ủng hộ tinh thần cho Chùa….Chùa Duy Pháp cách khu Thương Xá Phước Lộc Thọ chừng 5 phút lái xe, Chùa Duy Pháp đã có mặt ở Thành Phố Midway City hơn 10 năm. Ngôi Chùa đang xây dãy nhà phía sau Chánh Điện để làm nơi sinh hoạt và dạy tiếng Việt cho các em Phật tử.Mọi chi tiết liên lạc: Điện thoại: (714) 622-9307, (714) 988-8883, hoặc Email: chuaduyphap@gmail.com