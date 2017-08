Thư của Hội Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam

Ngày 5-8-2017

Kính gửi Bà Chrystia Freeland Bộ Trưởng Ngoại Giao Canada

125 Sussex Dr., Ottawa, ON K1A 2N8

Kính thưa Bà,

Tôi xin thông báo để Bà rõ một vài biến chuyển nghiêm trọng mới đây về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nuớc Cộng Sản Viêt Nam.

down-harder-bloggers), chỉ trong 2 tuần vừa qua, có 5 “bloggers” đã bị bắt về tội “âm mưu lật đổ nhà nuớc” hoặc “có hành động chống nhà nước” theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự, tội có thể bị xử tử hình. Những người này là:

Theo bản tin của tổ chức “Phóng Viên Không Biên Giới” ( https://rsf.org/en/news/ vietnam-why- party-cracking-

- Bốn cựu tù nhân lương tâm -- “bloggers” Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn, nhà báo Trương Minh Đức và luật sư nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển – bị bắt ngày 30-7- 2017. Họ bị buộc tội liên lạc với luật sư Nguyễn Văn Đài, là hội viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức của các cựu tù nhân lương tâm. Ông Đài bị bắt lại vào tháng 12, 2015 về tội “tuyên truyền chống nhà nướx Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự.

- “Blogger” Lê Đình Lương bị công an chìm bắt ngày 24-7 tại Nghệ An, Trung phần, khi ông sắp sửa đi thăm bà vợ ông Nguyễn Văn Oai, một nhà báo độc lập tranh đấu cho nhân quyền bị bắt từ ngày 19-1-2017.

Ngoài ra, còn có 2 nữ “bloggers” nổi tiếng, có con thơ, bị kết án tù nhiều năm vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”:

- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút hiệu Mẹ Nấm) bị kết án 10 năm tù ngày 29-1-2017;

- Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù ngày 27-7-2017.



Tôi thỉnh cầu Bà lên tiếng bầy tỏ sự quan tâm của Canada trước những diễn biến đáng lo ngại kể trên. Những diễn biến này chứng tỏ nhà nuớc Việt Nam ngày càng tàn bạo đối với những người bất đồng chính kiến, và không ngần ngại dùng các thủ đoạn dã man để đàn áp họ.

activist-sentenced-9-years- one-day-trial), “từ 10 năm qua, bà Trần Thị Nga đã tranh đấu chống bất công mặc dầu bị doạ nạt và hành hung. Vào tháng 8, 2015, sau khi đi thăm một tù nhân chính trị mới được thả ra, bà Nga bị công an chìm lôi ra khỏi xe buýt để đánh đập. Tháng 5, 2014, bà Nga bị 5 người đàn ông đánh trên đường phố Hà Nội tới độ bị gẫy cả tay và chân. Tuy vậy, bà Nga vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục lên tiếng tố cáo các vụ hành hung và những hành vi bạo động đầy rẫy của nhà nước.

Theo tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền ( https://www.hrw.org/news/ 2017/07/27/vietnamese-

Tôi xin Bà đặc biệt lưu ý đến trường hợp của bà Trần Thi Nga, vì, theo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, hiện nay bà ấy đang bị biện pháp kỷ luật trong tù, có thể là bị biệt giam trong những điều kiện kinh hoàng nhất - một kỹ thuật độc ác để các nhà đối kháng chính trị phải từ bỏ lý tưởng của họ.

. Vì thế, tôi cũng thỉnh cầu Bà gửi đại diện của Toà Đại Sứ Canada tại Việt Nam tới thăm bà Trần Thị Nga để đoan chắc bà ấy không bị tra tấn hay đối xử vô nhân đạo, đặc biệt trong tình huống vừa xảy ra những sự kiện bi thảm như trường hợp ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị cắt cổ chết tại cuộc thẩm vấn một ngày vì bị tình nghi may cờ Việt Nam Cộng Hoà ( https://www.amnesty.org/en/ documents/asa41/6657/2017/en/

Tôi tin tưởng lời thỉnh cầu của tôi sẽ được Bà chấp thuận. Trân trọng,

(Cô) Nguyễn Khuê-Tú

Chủ Tịch,



ĐKG. Ông Peter Kent, Dân Biểu, M.P., Đặc trách Ngoại Giao của Đảng Đối Lập (Bảo Thủ) Bà Hélène Laverdière, Dân Biểu, Đặc trách Ngoại Giao của Đảng Tân Dân Chủ

Ông Robert D. Nault, M.P., Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực Hạ Viện về Ngoại Giao và Phát Triển Quốc Tế

Thượng Nghị Sĩ Raynell Andreychuk, Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực Thượng Viện về Ngoại Giao và Mậu Dịch Quốc Tế

Ông James Bezan, Dân Biểu Ông Don Davies, Dân Biểu

Bà Anne Quách Minh Thư, Dân Biểu

Giáo sư Irwin Cotler (cựu Bộ Trưởng Tư Pháp)

Ông David Kilgour (cựu Quốc Vụ Khanh đặc trách Á Châu Thái Bình Dương)

oo0oo

August 5, 2017

The Honourable Chrystia Freeland, P.C., M.P. Minister of Foreign Affairs

125 Sussex Dr., Ottawa, ON K1A 2N8

Dear Minister:



I would like to inform you of some recent serious developments in the situation of violations of human rights in Vietnam by the Vietnamese Communist government.

down-harder-bloggers), over the last two weeks five bloggers have been arrested on charges of “attempting to overthrow the government” or “anti-state activities” under Article 79 of the Penal Code, and are facing the possibility of a death sentence, including:

According to Reporters without Borders ( https://rsf.org/en/news/ vietnam-why-party-cracking-

- Four former prisoners of conscience – bloggers Pham Van Troi and Nguyen Trung Ton, journalist Truong Minh Duc and human rights lawyer Nguyen Bac Truyen – were arrested on July 30, 2017. They were accused of being in contact with Nguyen Van Dai, a fellow member of the Brotherhood of Democracy, an association of former prisoners of conscience. Dai was himself arrested in December 2015 on a charge of “propaganda

against the State of the Socialist Republic of Vietnam” under Article 88 of the Penal Code.

- Blogger Le Dinh Luong was arrested by plainclothes police in the Province of Nghe An in Central Vietnam on July 24, as he was about to visit the wife of Nguyen Van Oai, a human rights defender and citizen journalist who has been detained since January 19, 2017.

In addition, two other well-known female bloggers, who have small children, have been given long jail terms on charges of “anti-state propaganda,” including:

- Nguyen Ngoc Nhu Quynh (pen name “Mother Mushroom”) sentenced on June 29, 2017 to 10 years,

- Tran Thi Nga sentenced on July 27, 2017 to 9 years.



I urge you to voice Canada’s concern over the above worrisome developments which show that the Vietnamese government has become increasingly cruel against dissidents and would not hesitate to brutally suppress them.

one-day-trial), “for a decade, Tran Thi Nga has carried out her fight against injustice despite government intimidation and assault. In August 2015, she was dragged from a bus and beaten by plainclothes police after visiting a recently released political prisoner. A May 2014 attack by five men on the street in Hanoi left her with a broken arm and leg. Yet she was unyielding, continuing to speak out against the assaults and broader state violence.”



I would particularly like to draw your attention to the case of Tran Thi Nga, who, according to Reporters without Border, “is being subjected to ‘disciplinary measures’ in prison, which probably include isolation in the most appalling conditions, a cruel technique often used in an attempt to purge dissidents of their ideals.”

According to Human Rights Watch ( https://www.hrw.org/news/ 2017/07/27/vietnamese- activist- sentenced-9-years-

.

I therefore also urge you to send a representative of the Canadian Embassy in Vietnam to visit Tran Thi Nga to ensure that she will not be tortured or treated inhumanely, especially given recent tragic events like the case of Nguyen Huu Tan, a Hoa Hao Buddhist follower, who had his throat slit during a one-day investigation for suspicion of making the flag of the former Republic of Vietnam ( https://www.amnesty.org/en/ documents/asa41/6657/2017/en/

Trusting that my request will receive a positive response from you, I remain, Yours respectfully,

Khue-Tu Nguyen (Ms.)

President