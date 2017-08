Mục Sư Nguyễn Công Chính Lên Tiếng Tố CS Đàn Áp Tôn Giáo Cảm Ơn DB Alan Lowenthal, Ed Royce, Cộng Đồng Việt Hải Ngoại...

Trong cuộc họp báo lần đầu tiên sau khi đến Mỹ, Mục Sư Nguyễn Công Chính lên tiếng.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal cùng Mục Sư Nguyễn Công Chính đã tổ chức buổi họp báo để trình bày cùng các cơ quan truyền thông và cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại về việc chính quyền cộng sản Việt Nam trục xuất cựu tù nhân lương tâm Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình sang Hoa Kỳ sau gần 6 năm bị giam cầm trong trại tù cộng sản.Tham dự buổi họp báo có, Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ có Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng Chủ Tịch, Linh Mục Mai Khải Hòan, Thành Viên HĐLT/HK, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký HĐLT/HK và các thành viên trong Hội Đồng Liên Tôn, về phía dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, Cô Nguyễn Thu Hà, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, BS. Võ Đình Hữu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, TS. Nguyễn Bá Tùng, ông Đoàn Thế Cường, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, ông Lê Quang Dật, Phong Trào Yểm trợ Tự Do Tôn Giáo Việt Nam, Mục Sư Chinh Nguyễn đến từ Dalas TX, Mục Sư Dức Nguyễn đến từ Vancauver WA, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông...Điều hợp chương trình buổi họp báo do Anh Lý Vĩnh Phong, Phụ Tá Dân Biểu Lowenthal.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Anh Lý Vĩnh Phong mời Dân Biểu Lowenthal, Giám Mục Trần Thanh Vân, Đại diện Giáo Hội Lutheran, Mục Sư Nguyễn Công Chính và phu nhân lên bàn chủ tọa.Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Biểu Địa Hạt-47) lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả những người có mặt trong buổi họp báo, Ông chúc mừng gia đình của Mục Sư Nguyễn Công Chính đã đến được Hoa Kỳ.Ông tiếp: “Tôi rất vui mừng khi thấy Mục Sư Chính được trả tự do và được an toàn. Nhưng tôi rất buồn, một người lãnh đạo tôn giáo và một người tranh đấu vì công lý mà bị bách hại như Mục Sư,“Tôi cám ơn Giám Mục Trần Thanh Vân đã cùng văn phòng chúng tôi giúp cho chuyến đi của gia đình Mục Sư được đến Mỹ an toàn. Tôi vui mừng khi Mục Sư ra khỏi ngục tù và vợ con không còn bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam cho đến khi tất cả các tù nhân lương tâm được tự do, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thể đuổi hết những nhà đấu tranh cho nhân quyền và tù nhân lương tâm ra khỏi đất nước của họ như một vũ khí bịt miệng những tiếng nói chống đối. Ví dụ trường hợp của blogger Nguyễn Văn Hải-Điếu Cày, blogger Tạ Phong Tần, và Giáo Sư Phạm Minh Hoàng. Ong cũng đã nhắc lại, ngay sau khi thả Mục Sư Chính, cộng sản Việt Nam đã bắt giữ thêm bốn người khác, điều này không chấp nhận được.”Ông cũng đã cho biết: vào năm 2014, Dân Biểu Alan Lowenthal chính thức nhận đỡ đầu cho tù nhân lương tâm này qua chương trình “Defending Freedoms Project” của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ, và từ đó, ông không ngừng tranh đấu cho việc trả tự do cho Mục Sư Chính và đã nhiều lần lên tiếng với chính quyền cộng sản Việt Nam cũng như Hoa Kỳ.Trong dịp nầy, Dân Biểu Lowenthal cám ơn những người đã cùng ông đấu tranh cho Mục Sư Chính và hy vọng mọi người cùng ông ủng hộ và giúp đỡ Mục Sư Chính trong ngày tháng tới. Ông bày tỏ sự vui mừng khi mục sư và gia đình đã được tự do, đồng thời cũng rất buồn khi một người đấu tranh ôn hòa lại bị buộc phải rời khỏi quê hương đất nước mình.Tiếp theo Giám Mục Trần Thanh Vân đại diện Giáo Hội Lutheran, lên chào mừng và cảm ơn tất cả, ông cho biết Mục Sư Nguyễn Công Chính là người đại diện cho Giáo Hội Lutheran trong nước, ông cũng đã nói về qúa trình hoạt động của Mục Sư Chính, sau khi nhận được giải nhân quyền do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao tặng, nhà cầm quyền cộng sản gia tăng đàn áp và kêu án 11 năm tù về Điều Khoản 87 làm mất đoàn kết dân tộc...Sau đó ông trình bày về diễn tiến mà ông đã nhờ các dân biểu Hoa Kỳ can thiệp, trong đó có các dân biểu liên bang, như Ed Royce và Alan Lowenthal. Ông cho biết, ngoài việc liên lạc với hai dân biểu trên, ông cũng đã viết thơ gởi đi các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền để xin can thiệp...Thay mặt Giáo Hội ông cảm ơn qúy vị Dân Biểu, qúy cơ quan tranh đấu cho nhân quyền, qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông đã tích cực yểm trơ cho công cuộc đấu tranh để Mục Sư Chính có được tự do như ngày hôm nay.Thị Trưởng Tạ Đức Trí thay mặt Hội Đồng Thành Phố Westminster lên ngỏ lời chào mừng Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình ông.Ông tiếp: “Chúng tôi đón mừng Mục Sư Nguyễn Công Chính đến được bến bờ tự do đặc biệt đến với thành phố Westminster. Cám ơn Dân Biểu Alan Lowenthal đã có nhiều nỗ lực để đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, ông cũng là người bỏ nhiều thời gian, cùng một số dân biểu tại Hoa Kỳ đã lên tiếng trong trường hợp của Mục Sư Chính và một số tù nhân lương tâm đang bị tù đày tại Việt Nam. Chúng ta hãy tiếp tục giúp đỡ Mục Sư Chính vì ai cũng biết người từ Việt Nam mới sang thì gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi xin kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người.”Tiếp theo, Mục Sư Nguyễn Công Chính lên chào mừng và cảm ơn tất cả ông nói: “Trước hết tôi xin cám ơn Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Cô Nguyễn Thu Hà, và chúng tôi trân trong cảm ơn các vị dân biểu Hoa Kỳ, như Dân Biểu Ed Royce, và nhất là Dân Biểu Alan Lowenthal, cũng như Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS, đã can thiệp để chúng tôi hôm nay đến được đất nước Hoa Kỳ.” Cảm ơn ông bà Giám Mục Trần Thanh Vân. Bác Sĩ Võ Đình Hữu... Đặc biệt ông cảm ơn người vợ của ông đó là phần thưởng mà Chúa Trời đã ban cho ông.Ông kể lại những ngày tháng trong ngục tù Cộng Sản với bản án 11 năm tù vào Tháng Ba, 2012. ông kể lại những kỷ niệm mà ông đã làm trong đó ông cho biết: ông đã từng bồng những bạn tù lên xe cứu thương, trong đó có anh Trần Hữu Hạnh (Cao Đài) bị tù 13 năm, nhưng đã chết khi anh ở tù được 11 năm. Chỉ chết hai năm trước ngày mãn án, thế nhưng gia đình anh không được lấy thi hài về chôn cất,”Ông tiếp: “Tôi chỉ là một người chăn chiên, không vũ khí, không có quân đội, cũng vẫn bị kết án tù. Còn năm năm nữa mới hết hạn tù, làm sao tôi có thể tin tưởng rằng họ sẽ thả tôi, dù đã được tòa đại sứ Hoa Kỳ phỏng vấn?”Vì thế trên đường ra phi trường, cho đến khi máy bay cất cánh tôi mới dám cảm tạ ơn Chúa và cám ơn các hội đoàn đã cầu nguyện cho gia đình tôi. Chúng tôi trải qua bao khó khăn, vì cộng sản Việt Nam dùng tôn giáo để chống tôn giáo. Họ lập nên mặt trận để đàn áp chúng tôi. Tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đưa cộng sản Việt Nam trở lại danh sách đáng quan tâm (CPC) vì những hành động vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền trầm trọng.Tiếp theo lời phát biểu của Phu nhân Mực Sư Chính, Bà cho biết Bà là một thành viên trong Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Bà nói: “Bà rất buồn khi phải xa quê hương, bây giờ hãy cố gắng làm được gì để giúp anh em trong nước. Cảm ơn qúy ông, bà, anh chị em, qúy hội đoàn, đoàn thể... Bà luôn luôn ghi khắc những ân tình mà mọi người đã dành cho gia đình bà. Đặc biệt bà cảm ơn Giám Mục Trần Thanh Vân và phu nhân đã lo cho Giáo Hội ở Việt Nam và nhất là lúc vợ chồng bà trong khi tù tội.Sau đó Ban tổ chức dành thì giờ để các cơ quan truyền thông và đồng hương nêu lên những câu hỏi với Mục Sư Chính.