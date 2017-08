Hội Anh Em Dân Chủ Phản Đối VC

Hội Anh em Dân chủ vào ngày 31 tháng 7 lên tiếng phản đối về việc bắt giữ bốn cựu tù nhân lương tâm vào ngày 30 tháng 7 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Bản tin RFA ghi rằng Bản Lên tiếng của Hội Anh em Dân chủ nêu ra bốn thành viên của hội bị bắt gồm Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Kỹ sư Phạm Văn Trội, Nhà báo tự do Trương Minh Đức, Luật sư Nguyễn Bắc Truyển.

Theo Hội Anh em Dân chủ thì đây là một tổ chức xã hội dân sự độc lập với tôn chỉ hoạt động là đấu tranh bảo vệ và thực thi các quyền con người được Hiến pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế ghi nhận; vận động xây dựng một xã hội dận chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh.

Hội Anh em Dân chủ lên án và phản đối việc đàn áp, bắt giam, khởi tố 4 thành viên của Hội như vừa nêu, cũng như tình trạng bắt bớ và cầm tù bị Hội này gọi là ‘tràn làn’ gồm nhiều trường hợp khác như Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Bùi Hiếu Võ, Phan Kim Khánh, Hoàng Đức Bình, Trần Văn Hoàng Phúc…

Qua Bản Lên tiếng, Hội Anh em Dân chủ đòi hỏi Nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những người bị bắt giữ mà theo hội này là ‘một cách tùy tiện’ trong ngày 30 tháng 7; cũng như tất cả những nhà hoạt động và tù nhân lương tâm khác.

RFA ghi thêm rằng Hội Anh em Dân chủ cũng kêu gọi người Việt trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội dân sự độc lập cùng chính phủ các nước, các tổ chức của Liên hiệp Quốc, các tổ chức bảo vệ quyền con người, các hãng thông tấn lên tiếng về những trường hợp được cho là bị đàn áp ở Việt Nam.

Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh nói rằng vụ bắt 4 người mới đây dường như là một nỗ lực của chính quyền nhằm chặn tiếng nói về những diến biễn xấu, bất lợi cho Việt Nam về kinh tế, xã hội và ở Biển Đông, trong đó có tin Việt Nam phải ngừng khoan dầu ở một lô trên biển dưới áp lực của Trung Quốc. Ông Chênh nói:

“Nhà nước muốn bắt trong bối cảnh có những rối loạn ngoài Biển Đông, rồi dân tình đang không đồng tình với việc quản lý kinh tế đưa đến những sai sót lớn, thiệt hại lớn về kinh tế. Việc bắt bớ này có lẽ để dọa mọi người. Tôi nghĩ chuyện này không có tác dụng, bởi nó làm mọi người phẫn nộ và lên tinh thần, và ai cũng trong tư thế, trong tinh thần sẵn sàng bị bắt”.

Ông Chênh cho biết Hội Anh em Dân chủ và một số nhóm XHDS khác trong chiều 30 và sáng 31/7 đã đến thăm, động viên tinh thần cho bà Huyền Trang, vợ của nhà hoạt động Phạm Văn Trội ở Hà Nội.

VOA ghi lời lời ông Chênh rằng, hai con ông Trội rất buồn rầu về việc cha bị bắt, còn bà Trang vẫn trong trạng thái “bàng hoàng” nhưng “không bị suy sụp”.

Bà Trang nói với những người đến thăm rằng trong suốt 3 ngày trước khi ông Trội bị bắt, luôn luôn có 15 nhân viên công an bao vây nhà bà, vì vậy bà đã chuẩn bị tinh thần là ông sẽ bị bắt.

Bản tin thêm:

“Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh khẳng định với VOA các vụ bắt bớ mới nhất này không làm cho ông và nhiều người khác buồn, mà trái lại ông và các bạn bè “chuẩn bị tinh thần” để tiếp tục “đấu tranh cho nhân quyền” và các hoạt động khác để “thúc đẩy đất nước càng ngày càng tiến bộ hơn”.”

Cũng nên nhắc rằng theo thông tin công bố chính thức của cơ quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An, được cac1 nhà hoạt động trên FaceBook ghi nhận:

1. 4 người mới bị bắt hôm nay 30/07/2017 bị khởi tố tạm giam theo Điều 79/BLHS "âm mưu lật đổ chính quyền": Phạm Văn Trội (Hà Nội), Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa), Trương Minh Đức (Saigon), Nguyễn Bắc Truyển (Saigon).

2. 2 người bị bắt trước đó (16/12/2015) là Nguyễn Văn Đài và Trần Thu Hà theo Điều 88, nay theo Lệnh khởi tố mới bị chuyển tội danh thành Điều 79/BLHS.

3. Cả 6 người này đều bị ghép trong "Vụ án Nguyễn Văn Đài", đều là thành viên HAEDC - Có thể hiểu là đợt trấn áp mới này đích nhắm vào HAEDC.

4. Kết hợp với sự kết án nặng 2 phụ nữ (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga), và 1 số vụ bắt giữ trước đó, cho thấy chính quyền CSVN đang tiến hành 1 đợt trấn áp mới, có thể sẽ có thêm nhiều người đấu tranh sẽ tiếp tục bị bắt giam, khởi tố.

5. Đó là những chỉ dấu rõ ràng chính quyền CSVN đe dọa, trấn áp nặng nề mọi mầm mống đối kháng, để cố gắng nắm giữ chặt quyền lực độc tôn; hoàn toàn không đang và sẽ có cởi mở về chính trị, dân chủ, tự do trong tương lai gần.

6. Không loại trừ tình trạng tồi tệ về tự do, nhân quyền này ở VN đang diễn ra, là chịu 1 phần ảnh hưởng từ chính sách, thái độ của Mỹ và tình hình quốc tế hiện nay.

Đó là 1 thực tế mà những người đấu tranh VN phải đối diện, tỉnh thức và hết sức thận trọng.