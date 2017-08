Biển Đông: Qùy Lạy TQ?

Ngày càng căng thẳng... Biển Đông thế chiến sẽ bùng nổ từ tranh chấp biển dầu? Hay sẽ bùng nổ vì tranh chấp tuyến hàng hải? Hay chỉ vì muốn chiếm đảo?Một cuộc hội nghị thượng đỉnh ASEAN với tham dự của nhiều nhà ngoaị giao sắp diễn ra đang được quan sát. Nhà nước Ba Đình sẽ nhượng bộ? Có đúng rằng Nguyễn Phú Trọng và tướng?Ngô Xuân Lịch bỏ phiếu để nhượng bộ CSTQ, trong khi 17 người kia trong Bộ Chính Trị bỏ phiếu nói rằng đừng nhượng bộ TQ gì hết?Bản tin The Diplomat cho biết từ ngày 2/8/2017 tới 8/8/2017, các lãnh đaọ ASEAN và các đối tác đối thoại -- trong đó có TQ và Mỹ -- sẽ họp tại Philippines về an ninh khu vực.Người ta sẽ thây rõ hơn thái độ của TQ sau nhiều tuần lễ hung hăng. Mới tuần trước, TQ hăm dọa tấn công các đảo VN trong vùng Biển Đông nếu VN không bảo công ty Repsol (hợp đồng với VN) phải ngưng khoan dầu ở lô Block 136-03 — nơi TQ tuyên bố là của TQ.Repsol và CSVN không nói minh bạch, khi báo chí hỏi chuyện đó.Nhưng theo The Diplomat, phát ngôn nhân Bộ Ngoaị Giao TQ Lu Kang lộ ý xác nhận bản tin dọa đánh VN nếu VN không chia sẻ tài nguyên nơi tranh chấp.Nghĩa là, VN lùi bước ở Biển Đông, và có thê sẽ đền hàng trăm triệu đola cho công ty Repsol.Bản tin CNN ghi rằng hôị nghị thượng đỉnh Philippines sẽ bàn về nhiều vấn đề, kể cả Biển Đông, căng thẳng Bắc Hàn...Họp Ngoại Trưởng ASEAN (AMM)hôm Thứ Bảy tới và sẽ họp Diễn Đàn Khu Vực ASEAN (ARF) vào Thứ Hai, lúc đó sẽ có mặt các bộ trường các nước khác.Họp phía VN là Ngoaị Trưởng Phạm Bình Minh và các ngoại trưởng Brunei, Cam Bốt, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan.Họp ARF sẽ có thêm các ngoại trưởng hay Đaị diện ngoại giao: Úc, Bangladesh, Canada, Trung Quốc (Wang Yi), Ấn Độ, Nhật Bản, Bắc Hàn, Nam Hàn, Mông Cổ, Tân?Tây Lan, Pakistan, Papua New Guinea, Nga, Sri Lanka, Timor-Leste, Hoa Kỳ (Rex Tillerson), Liên Âu (Federica Mogherini).Tổng Thư Ký ASEAN là Lê Lương Minh cũng sẽ hiện diện ở các buổi họp.Trong khi đó, bài viết của Bill Hayton nhan đề “The Week Donald Trump Lost the South China Sea” (Tuần Lễ Mà Trump Mất Biển Đông) trên tạp chí Foreign Policy cho thấy một số tình hình đáng ngại:-- trong tháng 7/2017, nhà nước Hà Nội đã quỳ trước áp lực Bắc Kinh trong khi cả thế giới chứng kiến, sau khi TQ hăm dọa tấn công các đảo Biển Đông (buộc Talisman Vietnam, chi nhánh của Repsol, ngưng khai thác dầu trong biển VN).-- chính phủ Trump lộ ý không bận tâm vê Biển Đông, thế là các chính phủ Đông?Nam Á tự hiểu là phải tự lo thân, và từ từ trôi vào áp lực TQ.-- Trong một buổi họp chính trị bộ ở Hà Nội, 17 trong 19 ủy viên nói rằng TQ chỉ hù dọa, không có gì VN phải bảo Repsol ngưng khoan dầu. Nhưng 2 ủy viên thê lực nhất lại lạnh cẳng: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Trưởng Ngô Xuân?Lịch.Thế là sau 2 buôi họp, CSVN quỳ gối trước CSTQ. Lý do: đoán rằng chính phủ Trump sẽ không bận tâm gì đê giúp VN, và chính trị bộ CSVN nói với hãng dầu Repsol rằng nếu bà Hillary Clinton làm Tổng?thống, VN tin rằng bà Clinton sẽ cứng rắn với TQ ở Biển Đông và “mọi chuyện sẽ khác hẳn.”Tuy nhiên, nhiều phânt ích gia nói rằng sẽ chẳng có Mỹ nào giúp VN, vì chưa chính phủ Mỹ nào xem VN như là đồng minh.Thê là, Philippines tuyên bô rằng sẽ khai thác dầu chung với TQ ở mỏ khí đô1t khổng lồ dưới rạn Reed Bank ở Biển Đông.Sau VN và Philippines, các chính phủ ASEAN cũng sẽ lạnh cẳng, vì 2 tuyến đầu đã đầu hàng rồi.Chính phủ Trump sau này có suy nghĩ lại cũng trễ rồi.Bản tin này nói, giàn khoan Trung Quốc HYSY760 và một hải đội tàu chiến bảo vệ đang tiến vào Biển Đông... Nghĩa là, sóng gió sắp bùng dậy.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án kế hoạch của Anh quốc đưa hàng không mẫu hạm tham gia sứ mạng duy trì tự do hàng hải trên Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hải lộ mang tính chiến lược này.Người phát ngôn Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên báo chí về tuyên bố của các giới chức Anh rằng “một số nước” ở ngoài khu vực “cố tình khuấy đục nước trong khi tình hình đang có chiều hướng bình lặng trên Biển Nam Trung Hoa.”Phát ngôn viên này nói tiếp: “Bất chấp những nước hoặc những cá nhân đó đi theo chiêu bài nào hay lý lẽ nào họ có thể đưa ra, âm mưu của họ luôn là can thiệp vào nội tình của các khu vực, gây ra hỗn loạn và thảm họa nhân đạo, khiến các nước trong khu vực phải luôn đề cao cảnh giác.”VOA cũng ghi thêm rằng Trung Quốc cực lực phản đối sứ mạng tự do hàng hải do hải quân Hoa Kỳ cùng với sự góp mặt của hải quân Nhật Bản, Úc và những nước khác trong hải lộ này tấp nập nhất thế giới với giá trị hàng hóa đi qua lại hàng năm lên đến 5.000 tỉ đôla.Trong khi đó, bản tin BBC nêu lên các câu hỏi về tin Biển Đông của Bill Hayton.Thông tin của nhà báo và nhà nghiên cứu Biển Đông Bill Hayton về diễn biến khoan dầu khí ở Biển Đông của Việt Nam trong hạ tuần tháng Bảy là hơi kỳ khôi và cần tìm hiểu kỹ hơn về nguồn, theo ý kiến của một nhà quan sát, bình luận thời sự, chính trị khu vực từ Singapore.Bình luận với BBC hôm 29/7/2017 về thông tin ông Hayton đưa ra tại Bàn tròn của BBC tuần trước cho rằng dường như đã có một biểu quyết trong Bộ Chính trị Việt Nam liên quan việc nước này tiếp tục khoan thăm dò dầu khí hay là không, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas), nói:"Chi tiết ấy hơi buồn cười, bảo là có cuộc họp như thế, tôi có hỏi lại ở Hà Nội, người ta bảo rằng không có cuộc họp như thế hết... Mà đã không có cuộc họp như thế thì không có chuyện biểu quyết ở đấy."Thứ hai, ông Bill Hayton có nói một thông tin không đúng. Ông ấy bảo rằng cuộc họp ấy có 19 ủy viên Bộ Chính trị họp, nó không đúng về con số. Hiện nay Bộ Chính trị của Đảng CSVN chỉ có 18 người. Chúng ta biết trường hợp của ông Đinh La Thăng rút khỏi Bộ Chính trị thì từ 19 chỉ còn 18 thôi."Những người có khả năng đi họp, nếu mà họp, thì cũng không thể là 18 người được, nó phải ít hơn, vì có người này vì lý do này, lý do kia bận hay là mệt mỏi, xin đi nghỉ phép chẳng hạn, không họp."Nhiều lắm thì có đến 16, hay 17 người thôi, nếu mà bảo là mười chín người, sau đó lại có cuộc biểu quyết, trong ấy có hai người muốn dừng lại, nói rất rõ tên là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Ngô Xuân Lịch, thì tôi thấy thông tin rất nguy hiểm, nó không ăn nhằm vào đâu cả, nó rất dễ dãi, đến mức mà không thể chấp nhận được."Hayton viết đúng hay sai?Nguồn tin có khả tin chăng?Dù sao đi nữa, ai cũng thấy rõ là có sóng gió rồi vậy.