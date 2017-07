Mỹ Tấn Công Phủ Đầu Bắc Hàn?

Một cuộc thách thức của CS Bắc Hàn đầy xúc phạm đối với Mỹ. Ngay đúng vào ngày Quốc khánh của đất nước và nhân dân Mỹ, 4 tháng 7, CS Bắc Hàn phóng hoả tiễn Hwasong-14, bay trên không trung gần 40 phút, đạt độ cao 2.802 km và đi được quãng đường 933 km thì rớt. Chính “thằng nhóc phì lũ”, tên do Thượng Nghị sĩ Chủ Tịch Uỷ ban Quân vụ Thượng Viện đặt cho Kim Jong-un, kẻ đã ra lịnh và thị sát tại hiện trường cuộc thử nghiệm này, mừng cười lên như điên, vinh thăng người chỉ huy cuộc thử nghiệm này. Một số chuyên viên Mỹ xác nhận đó là hoả tiễn liên lục địa tầm xa có thể mang đầu đạn, có thể phóng tới tiểu bang Alaska trên bờ Thái bình dương của Mỹ.TT Trump của Mỹ tuyên bố đang tính tới “những điều tàn khốc” dành cho CS Bắc Hàn nhưng khẳng định sẽ không vạch “giới hạn đỏ” giống như người tiền nhiệm Barack Obama. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson quả quyết Mỹ "không bao giờ chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí nguyên tử". Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Bà Nikki Haley đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới và nói nếu Nga, Trung Quốc không ủng hộ hành động này, “chúng tôi sẽ tự làm theo cách của mình”. Liên quân Mỹ - Hàn sau đó đã tiến hành cuộc tập trận chung, phóng hàng loạt hoả tiễn ra biển Nhật Bản nhằm "gửi thông điệp cảnh cáo" tới CS Bắc Hàn.Trung Quốc, đồng minh kinh tế chính của CS Bắc Hàn, và Nga thì kêu gọi Bắc Hàn ngưng chương trình hoả tiễn đạn đạo để đổi lấy việc ngưng các hoạt động tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Nam Hàn.Nhật Bản hôm thứ Ba nói "những khiêu khích lặp đi lặp lại như thế này là hoàn toàn không thể chấp nhận được" và đã lên tiếng phản đối.Tại Nam Hàn, ngày 5 tháng 7 năm 2017, Quân đoàn 8 và quân đội Nam Hàn báo động đỏ, ra lịnh cấm trại quân nhân, phối hợp mở cuộc tập trận lớn, có nữ Ngoại Trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha thị sát. Quân Đoàn 8 của Mỹ là quân đoàn 67 năm trước trong Chiến Tranh Triều Tiên đã anh dũng đánh đuổi quân Tàu, Hàn Cộng chạy dài khỏi Nam Hàn và ở lại giúp bảo vệ độc lập tự do, an ninh ổn định cho Nam Hàn tức Hàn Quốc, hiện trở thành siêu cường kinh tế hạng 5 ngang hàng với TB Cali của Mỹ.Gần đây quân lực Mỹ điều Tướng Lương xuân Việt, sau khi vinh thăng lên Thiếu Tướng, xuất thân từ một gia đình quân đội VN Cộng Hoà, nhiều kinh nghiệm chiến tranh chống CS, được cử làm tư lịnh phó đặc trách hành quân của Quân đoàn 8, bộ tư lịnh chỉ cách CS Bắc Hàn 80 km. Quân Đoàn này mới đây cùng lực lượng bạn Nam Hàn sáng sớm ngày 5/7 diễn tập, tung một loạt hỏa tiễn chiến thuật bắn vào vùng lãnh hải biên giới phía đông Nam Hàn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis nói với các phóng viên: "Đây là một hệ thống có thể được khai triển nhanh chóng, cung cấp chính xác và cho phép liên minh Nam Hàn-Mỹ tham gia vào một loạt các mục tiêu quan trọng trong mọi điều kiện thời tiết."Kinh nghiệm hành quân và hiện tình căng thẳng của Mỹ với CS Bắc Hàn cho thấy, nếu Mỹ đánh CS Bắc Hàn, Mỹ sẽ tấn công phủ đầu, để làm tê liệt khả năng chiến tranh huỷ diệt của CS Bắc Hàn đối với thủ đô Seoul và đất nước Nam Hàn và một phần Nhựt, hai nước còn khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ.Mỹ tấn công CS Bắc Hàn trước không phải vì sợ CS Bắc Hàn dùng hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử phóng tới Mỹ, tiểu bang Cali hay Alaska. Chắc chắn tình báo, trinh sát, không thám Mỹ biết CS Bắc Hàn chưa có khả năng đó. Chắc chắn Bộ Quốc phòng, Quân đội Mỹ cũng đã dự trù những giàn hoả tiễn lá chắn để diệt hoả tiễn của bất cứ nước thù địch nào bắn vào nước Mỹ. Tiêu biểu như Quân đoàn 8 đang thử nghiệm xem có sơ xuất gì không, đã thấy kết quả lá chắn, phòng chống rất hữu hiệu. Và Mỹ cũng có những toạ độ mà kẻ thù đặt giàn hoả tiễn tấn công Mỹ. Cỡ CS Bắc Hàn cái miệng khoa trương ồn ào, chớ cả một hai chục năm nữa chưa chắc có khả năng phòng chống hoả tiễn liên lục địa như Mỹ.Có người nói CS Bắc Hàn có trên một triệu quân, có rất nhiều giàn trọng pháo chĩa xuống thủ đô Seoul của Nam Hàn và các căn cứ Mỹ. Có chiến tranh xảy ra, CS Bắc Hàn sẽ trải thảm Seoul bằng trọng pháo, đó là lý do Mỹ dè dặt trong chiến tranh với CS Bắc Hàn, và đó cũng là lý do tân Tổng Thống Nam Hàn muốn hoà giải với CS Bắc Hàn.Biện luận này do các “báo đài” của Đảng Nhà Nước CSVN một chế độ ủng hộ CS Bắc Hàn đồng chí của họ thường biện luận không tấn công CS Bắc Hàn. CSVN là chế độ thường chở hàng trăm tấn gạo cho không “đồng chí anh em Bắc Hàn” tiếng là để cứu đói cho dân nhưng thực tế là nuôi quân đội CS Bắc hàn “anh em”.Nhưng CS nói lui mà làm bộ quên nói tới cho tròn “logic”. Khi Mỹ tấn công Saddam Hussein ở Iraq không một chiến đấu cơ nào của Không Quân Iraq lên chống đỡ. Sau này báo chí Mỹ tiết lộ vì các máy computers điều khiến truyền tin, lịnh lạc hoàn toàn bị đóng băng bởi tin tặc (?!). Mấy chục năm đã quá nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật của Mỹ là quê hương của computer và Internet và Nam Hàn là nước sản xuất những máy điện thoại di động vô cùng tiên tiến. Triệt tiêu hệ thống truyền tin quân sự của CS Bắc Hàn nếu cần phải làm, chỉ là việc dễ như ăn nhanh cái bánh mì McDonald vậy.Và nhiều lý cho chiến lược, chiến thuật để Mỹ khi tấn công CS Bắc Hàn, Mỹ sẽ đánh phủ đầu. Chắc chắn Mỹ sẽ dập nát các cơ sở quân sự của Bắc Hàn, bằng máy bay, hoả tiễn, trọng pháo, tia laser từ ngoài biển, từ trên trời tấn công vào. Mỹ sẽ dùng hoả lực cày nát các cứ điểm chiến lược, chiến thuật, dưới hầm ngầm thì đã có bom địa chấn do một khoa học gia Mỹ gốc Việt chế, sức ép, tiếng động sẽ giết chết người ở dưới hầm sâu bằng bê tông, cốt sắt. Và triết lý dùng quân của Mỹ là không tiếc tiền vũ khí, luôn tiền pháo, cày nát trận địa mới đổ quân để ít tốn sinh mạng quân nhân rất quí.Đừng quên rằng Mỹ đã đưa về Á châu Thái bình dương hai Hạm đội: 3 và 7. Vùng biển của CS Bắc Hàn là điểm 1 và Biển Đông VN là điểm hai. Ngoài biển của CS Bắc Hàn Mỹ có 3 hàng không mẫu hạm, cả mấy trăm chiến hạm và máy bay chiến đấu. Còn CS Bắc Hàn hầu như không quân và hải quân không đáng kể.Vấn đề đặt ra là CS Bắc Hàn hiện có vũ khí tầm xa chưa. Một số chuyên gia tin rằng cuộc thử nghiệm hôm thứ Ba cho thấy Bắc Hàn đã có một hỏa tiễn có thể đi tới tận Alaska. Tuy nhiên, hỏa tiễn đó có mang được đầu đạn nguyên tử hay không, CS Bắc Hàn có đầu đạn nguyên tử chưa vẫn là vấn đề chưa rõ đối với công luận. Nhưng tình báo Mỹ, không ảnh Mỹ có thể biết vì đó là điều quan trọng sanh tử của Mỹ.Và sau cùng, coi như phần chắc, không như Chiến tranh Triều Tiên sau Thế Chiến 2, nếu Mỹ đánh CS Bắc Hàn Nga và TC sẽ không có quyền lợi thiết thực gì để tham chiến, nhảy vào giúp CS Bắc Hàn.Trung Quốc, đồng minh kinh tế chính của Bình Nhưỡng, và Nga đã kêu gọi Bắc Hàn ngưng chương trình tên lửa đạn đạo để đổi lấy việc ngưng các hoạt động tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Nam Hàn. Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị G-20 đã diễn ra tại Đức hôm 4/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý cần phải ngưng cả chương trình hoả tiễn nguyên tử quy mô lớn của Triều Tiên lẫn các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc.Còn TT Trump thì bất mãn Chủ Tịch TC đã không áp lực CS Bắc Hàn ngưng thử nghiệm như đã thoả hiệp./.(VA)