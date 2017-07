Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn: Tìm Về Bạn Cũ Trường Xưa

Trong Đại Hội của Liên Trường Qui Nhơn.

Westminster (Bình Sa)- - Đại hội diễn ra trong hai ngày. Tiền Đại Hội được tổ chức vào lúc 4:00 chiều đến 10: đêm tại phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam địa chỉ số 10872 Westminster Ave #214-215 Thành phố Garden Grove CA92843.Đại hội chính thức bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Thành Phố Westminster, Nam California.Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Nam California vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 9 Tháng 7 năm 2017, đông đảo thầy cô, quan khách, cựu học sinh liên trường Qui Nhơn về từ khắp nơi trên thế giới tham dự Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn 2017.Đại hội Thế Giới Liên Trường Trung Học Qui Nhơn, 2017 sau 18 năm sinh hoạt, Đại hội qui tụ khoảng 500 các Thầy, Cô giáo và các cựu học sinh thuộc các trường Trung Học Qui Nhơn trong số có: Trường Sư Phạm Qui Nhơn, Vị Nhân, Lê Lợi, Qui Nhơn Nghĩa Thục, Đống Đa, Trinh Vương, Kỹ Thuật Qui Nhơn, Cường Để, Tự Lực, Bồ Đề, Tân Bình, Nhân Thảo, Tây Sơn, Đặng Đức Siêu, Triều Thuận, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Nữ Trung Học La San… Quan khách có sự tham dự của qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội Đồng Hương, Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới và một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình với hai MC. Nguyễn Thị Nghĩa và Cai Văn Khiêm.Trước khi vào chương trình chính thức, cựu học sinh Cai Văn Khiêm lên tuyên bố lý do chương trình đại hội.Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.Sau đó giới thiệu qúy vị quan khách, qúy Thầy, Cô…Tiếp theo, lời chào mừng và cảm ơn của cựu học sinh Văn Công Định, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hôi, ông cho biết: “Đây là lần Thứ 18 chúng tôi tổ chức buổi họp mặt Liên trường Quy Nhơn. Trên tinh tần bất vụ lợi, đoàn kết tự nguyện đóng góp công sức tài lực của tất cả thành viên trong ban tổ chức đã giúp cho tổ chức Liên Trường Quy Nhơn ngày càng uy tín và lớn mạnh. Hiện tại chúng tôi có Ban Đại Diện, có trang web, có Đặc San Liên Trường và nhất là có đông số lượng cựu học sinh tham gia trên toàn thế giới. Thật sự trong tâm tư chúng tôi rất tự hào về bốn chữ Liên Trường Quy Nhơn. Lại một lần nữa, hôm nay chúng ta có dịp gặp lại, cùng hàn huyên tâm sự, nhớ lại những kỷ niệm thời niên thiếu với tuổi học trò đầy mộng mơ, không gì vui bằng, không gì hạnh phúc bằng, chúng ta tìm về “Bạn Cũ Trường Xưa” mà đại hội liên trường Trung Học Quy Nhơn hôm nay thể hiện cái tình cảm và ước nguyện ấy..”Sau lời chào mừng của Trưởng ban tổ chức, một số các cựu học sinh trong ban chấp hành lên tặng hoa cho tất cả các Thầy, Cô.Trong dịp nầy Giáo Sư Trần Hiến, đại diện các Thầy Cô phát biểu, Ông đã ca ngợi việc làm của các em cựu học sinh, trong nhiều năm qua các em đã gắn bó với nhau để mỗi năm chúng ta lại có dịp gặp nhau. Sau lời phát biểu Ban tổ chức đã tặng qùa lưu niệm đến Thầy.Sau đó là lời tâm tình của các cựu học sinh: Lê Phụng và Nguyễn Thị Thọ. Những cựu học sinh phát biểu không dấu được niềm cảm xúc khi cùng tìm lại những kỷ niệm bên nhau của một thời dưới những mái trường thân yêu của đất Quy Nhơn.Tiếp theo chương trình cựu học sinh Phạm Thiên Thu, Trưởng Ban Báo Chí lên giới thiệu Đặc San Liên trường Quy Nhơn 2017.Cựu học sinh Phạm Thiên Thu cho biết: “Hàng năm cứ vào đầu mùa thu, cũng là dịp kỷ niệm lễ Độc lập Hoa kỳ thì tất cả anh chị em chúng ta, những cánh chim lưu lạc tận bốn phương trời, và cả những người còn ở lại quê nhà, lại có dịp hội ngộ ở nơi được mệnh danh là Thủ Đô của Người Việt tỵ nạn để cùng hàn huyên tâm sự, ôn lại một thời áo trắng sân trường...Và như một người tình thủy chung và luôn đúng hẹn, ĐSLT được ban tổ chức gửi đến cho tất cả chúng ta như một món quà kỷ niệm làm nặng thêm hành trang trước lúc lưu luyến chia tay.Năm nay người tình thủy chung ấy lại đến với chúng ta qua chiếc áo màu hình toàn cảnh Qui Nhơn, với khổ sách quen thuộc và độ dày là 390 trang với nhiều bài viết được đóng góp từ công sức của nhiều anh chị em cựu học sinh liên trường từ khắp nơi gửi về, những bài viết thấm đượm nghĩa tình thày trò, những kỷ niệm của bạn bè từ thời cắp sách, cho đến những gian truân phải trải qua sau tháng tư đen tối của đất nước.Và đặc biệt những bài viết về cảm tưởng và tình cảm trong những lần hội ngộ không hẹn trước, khi có một thày cô hay bạn nào đó có dịp về thăm lại nơi chốn cũ. Ngoài ra cũng có những bài viết mang tính tham khảo giúp cho chúng ta hiểu thêm về quê hương, để thêm yêu mến và biết ơn mảnh đất mà chúng ta đã từng có thời sinh sống, như bài viết của tác giả Phan Trường Nghị về tổng Vĩnh Thạnh và chánh tổng Kham hay bài viết về không gian và thời gian của tác giả Lư Trung Tử, nhìn chung theo ý riêng của tôi thì đặc san lần này rất phong phú về nội dung... Xin để lại phàn đánh giá cho tất cả mọi người sau khi đọc xong gửi thư về góp ý trong trang của Liên Trường...”Tiếp theo cựu học sinh Tạ Phan Liên Hương, thủ quỹ, báo cáo tài chánh của ban điều hành tính đến ngày đại hội.Buổi tiệc bắt đầu, xen lẫn với chương trình văn nghệ do 2 MC Tạ Chí Thân và Mây Lan điều hợp với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân hữu và anh chị em Liên trường trong đó có Nhạc Sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca...Trong phần trình diễn qua nhạc cảnh “Bức Tâm Thư” do ban văn nghệ Liên Trường Quy Nhơn trình diễn đã làm khán giả tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.Được biết Hội Liên Trường Trung Học Qui Nhơn thành lập năm 1999 với mục đích kết chặt tình Thầy, trò tình thân hữu, bạn học đồng môn nơi xứ người. Đến nay, sau 18 năm hoạt động, hội như là một mái ấm để các cựu học sinh trung học Qui Nhơn có nơi hội ngộ tâm tình, giúp đỡ nhau trong các dịp lễ tết, chia sẻ vui buồn, hàn huyên tâm sự. Với tinh thần tự nguyện và tình thân, đến nay hội ngày càng vững mạnh.