Vũng Tàu: Công Nhân Đình Công

Hơn 100 công nhân ngưng việc tập thể vì không được... tăng ca...

Báo Tuổi Trẻ kể rằng từ tối ngày 10/7/2017, sáng 11 và 12-7, hơn 100 công nhân Công ty TNHH Eclat Fabrics (100% vốn nước ngoài, đóng tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu) ngưng việc tập thể.

Ngày 12-7, ông Lê Xá, phó trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết thông tin trên. Đáng chú ý, lý do chủ yếu của việc công nhân công ty này ngưng việc là yêu cầu được làm việc tăng ca quá quy định.

Cụ thể, trước đây, công ty tăng ca 100 giờ/tháng nên thu nhập của công nhân 9 triệu đồng/tháng. Hiện nay, thời gian tăng ca của công ty giảm nên thu nhập của công nhân giảm xuống còn 6 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, công nhân còn kiến nghị một số vấn đề khác như: tiền phép khi công nhân không nghỉ hết phép, chất lượng bữa ăn kém.

Báo Tuổi Trẻ ghi rằng tại buổi làm việc với ngành chức năng ngày 11-7, lý giải về nguyên nhân không tăng ca 100 giờ/tháng, đại diện công ty cho biết trước đây công ty tăng ca 100 giờ/tháng là do có nhiều đơn hàng gấp và “người lao động mong muốn”. Tuy nhiên, số giờ tăng ca như hiện nay cũng còn cao hơn so với quy định.

Ông Lê Xá cho biết quy định của luật, mỗi năm không được tăng ca quá 300 giờ nên công ty giảm giờ tăng ca là đúng.