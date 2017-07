G-20: Trump-Putin Gặp Nhau

TT Trump Ông Già Gân của Mỹ và TT Putin như tân Sa Hoàng Nga gặp nhau lần đầu tiên. Tuy chỉ bên lề nhưng làm mờ hội nghị thượng đỉnh G 20 Nhị Thập Siêu Cường Thế giới tại thành phố Hamburg, Đức quốc.Về hình thức cái bắt tay của TT Trump với TT Putin của Nga, cách ngồi đàm đạo của hai nhân vật là cả một đầu đề của hao giấy tốn mực của báo chí trên thế giới. Thời lượng dự trù 30 phút, nhưng kéo dài tới 2 giờ 15 phút, 6 lần lâu hơn dự trù. Đến đỗi Đệ Nhứt Phu Nhân Mỹ Bà Melania ngồi bên ngoài được nhiều nhân vật Mỹ nhờ vào trình tổng thống sắp tới cuộc hẹn khác, nhưng TT Trump vẫn tiếp tục đàm đạo với TT Putin. Cuộc đàm đạo gắn bó, tha thiết như thế thông thường là dấu chỉ một cuộc hợp tác xây dựng và lâu dài.Cuộc gặp gỡ này của TT Trump với TT Putin của Nga trong hoàn cảnh nội bộ Mỹ rất khó khăn cho TT Trump. Ông bị cáo giác là Nga đã xen vào bầu cử 2016 giúp Ông đắc cử. Nên Ô Già Gân phải dòm trước ngó sau, lo đối lập dùng dao to và truyền thông dùng búa lớn nhảy vào tấn công Ông.Nên bộ Tham mưu thân cận của Ông trong Toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao cử những phụ tá, cố vấn tin cẩn, am hiểu tình hình chuẩn bị hồ sơ rất kỹ, và Ngoại Trưởng Tillerson kề cận bên Ông. Với tập hồ sơ «dầy cộm» phân tích từng điểm tâm lý của Ô Putin cựu điệp viên KGB, do tình báo Mỹ cung cấp. Với bà Fiona Hill, một nữ chuyên gia Mỹ đặc trách hồ sơ nước Nga trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, tháp tùng phái đoàn tổng thống với nhiệm vụ mỗi ngày thuyết trình cho vị tổng thống có tiếng thích nghe hơn đọc.Cuộc gặp cũng khiến không ít đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ lo ngại về triển vọng quan hệ Washington - Moscow. Quan hệ giữa Mỹ và Nga được cải thiện và thúc đẩy thì những đồng minh, đối tác kia như TC sẽ khó khăn trong việc duy trì tầm quan trọng của họ đối với Mỹ.Nhưng cuộc gặp diễn ra trong sự hài hòa, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa 2 nhà lãnh đạo. Hai vị dành cho nhau những lời tốt đẹp, tôn trọng cái khác biệt của nhau trong niềm tương kính. Không khí ấy và kết quả đạt được giúp 2 nước có khởi đầu suông sẻ cho thời kỳ quan hệ mới.Sau cuộc diện kiến của hai nhân vật hàng đầu Nga, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói trong một buổi họp báo không cho thu hình, cho biết: "Tổng thống đã mở màn cuộc họp bằng việc nhắc đến lo ngại của người Mỹ về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Ông Putin đã bác bỏ việc đó, giống như ông từng bác bỏ trước đây". TT Trump nhiều lần chất vấn lại, “nhưng tổng thống Nga bác bỏ mọi cáo buộc”.Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận trong một cuộc họp báo được truyền hình rằng "Tổng thống Mỹ Trump nói rằng ông đã nghe những khẳng định chắc chắn từ Tổng thống Nga Putin rằng điều đó không đúng và chính quyền Nga đã không can thiệp vào cuộc bầu cử".Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sau đó đã dành phần lớn thời gian để bàn bạc về xung đột ở Syria, khủng hoảng Ukraine và cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hai vị đã tỏ ra bất đồng về hồ sơ Bắc Triều Tiên, nhưng Mỹ và Nga, Jordanie đã thỏa thuận được về ngưng bắn ở miền nam Syria.Ngày 8/7 TT Trump ca ngợi cuộc gặp gỡ đầu tiên với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 là «tuyệt vời»…“đã đến lúc cùng bước tới trong sự cộng tác tích cực với Nga”. Ông cho biết ông và nhà lãnh đạo Nga "đã thảo luận về việc thành lập một đơn vị an ninh mạng không thể xâm nhập được cốt để ngăn chặn tấn công tin tặc vào bầu cử và nhiều việc xấu khác, bảo đảm an toàn cho bầu cử và các hoạt động khác".Báo chí Pháp theo sát tình hình hội nghị G20 nhận thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đặt chân đầu tiên đến Ba Lan đã chiếm cảm tình sâu sắc của nhân dân và chánh quyền Ba Lan, một nước lật đổ chế độ CS đầu tiên ở Đông Âu. Ông vẫn tiếp tục chiếm trung tâm điểm thời sự quốc tế trong khuôn khổ G20 tại Hambourg, Đức Quốc, mà nổi bật nhất là cuộc gặp lần đầu tiên với tổng thống Nga Vladimir Putin. Báo Figaro đưa nhận định của Iouri Rogoulev, chuyên gia Nga tại đại học nhà nước MGU ở Moscow nói «nếu không thành công thì Donald Trump bị chê là không có tài thương lượng, nhưng nếu đạt được thỏa hiệp nào đó thì chủ nhân Nhà Trắng sẽ bị lên án phản bội quyền lợi nước Mỹ».Còn cuộc thảo luận giữa Donald Trump và Tập Cận Bình được Le Figaro dự báo là «bế tắc». Mỹ không chấp thuận đề nghị có qua có lại của Bắc Kinh: Bình Nhưỡng ngưng thử hoả tiễn và nguyên tử, Mỹ và Hàn Quốc ngưng tập trận.Tờ báo Pháp này khen chánh quyền Mỹ chuẩn bị rất kỹ chuyến đi này cho TT Trump, đề phòng mọi tình huống cho Ông.Nhưng có mấy vị Thượng nghị sĩ Mỹ Cộng hoà và Dân chủ chống lại việc TT Trump phối hợp với Nga chống tin tặc và tin Nga không xen vào bầu Mỹ vừa rồi.Nhưng ông Reince Preibus, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, trả lời trong chương trình “Fox News Sunday” rằng “tổng thống hoàn toàn không tin lời bác bỏ của Tổng Thống Putin.”Nãy giờ phân tích toàn là những việc suy nghĩ nhức đầu, xin kết thúc bài này, kể một chuyện để cùng nhau thư giãn. Chuyện ÔngGià Gân Trump làm trên đất Mỹ quê hương xứ sở, đồng bào và quân đội Mỹ mà Ông đươc uỷ nhiệm lo việc bảo quốc an dân. TT Trump có lẽ do thâm tâm, bản tánh đã làm một hành động quân vận, dân vận tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân, chánh quyền, quân đội Mỹ. Như Napoleon người hùng của Pháp, thất bại bị Anh giam, vượt ngục Anh, từ đảo về được đoàn quân trung thành với Tổ Quốc Pháp và Tư lịnh quân đôi Pháp từng vào sanh ra tử, chiếnthắng khắp Âu châu. Đoàn quân Pháp này quay súng ngược lại ủng hộ Napoléon, chào kính Ông quay về đất mẹ và các đồng đội sẽ sống chiến đấu bên nhau, chết cùng nằm bên nhau.Còn TT Trump thì báo Hill chuyên thông tin, nghị luận về đồi Capitol, căn cứ của chánh quyền trung ương của Mỹ,cho biết vào ngày 8-7 trong lúc TT Trump chuẩn bị bước lên trực thăng Marine One ở căn cứ không quân Andrews để trở vềToà Bạch Ốc, ông nhìn thấy chiếc mũ của một thủy quân lục chiến Mỹ đứng gác cạnh trực thăng rơi xuống sân. Người quân nhân trong tư thế chào kính, nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân theo quân lịnh không thể di động nhặt lên. TT Trumpcúi người xuống nhặt chiếc mũ màu trắng và đội lên đầu người quân nhân đang làm nhiệm vụ, sau đóÔ Trump vỗ vai anh lính này ba cái. Nhưng gió của chong chóng trực thăng rất mạnh làm chiếc mũ tiếp tục bay xuống sân nữa. TT Trump lại chạy theo chiếc mũ này và nhặt và đội lên đầu một lần thứ hai cho người quân nhân. Trước khi bước lên chiếc Marine One, ông Trump còn vỗ nhẹ vào người của người lính thủy quân lục chiến này đang đứng gác nghiêm trang. Một chuyệnnhỏ mà ý nghĩa lớn, nói lên tình quân dân ở bất cứ cấp bậc nào cũng như cá với nước. Nó nói lên thâm tâm, bản tánh của TT Trump rất kính trọng quân đội, thương yêu những người làm nhiệm vụ vì nước và vì dân. Như Napoléon khi tiếp xúc với quân nhân thường học trước tên tuổi, gia cảnh, hỏi thăm như người nhà vậy.Đúng là “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” như đại thi hàoNguyễn Du của VN viết trong Truyện Kiều bất hủ của văn học VN. Và cũng đúng là “Đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân” như câu của hiền triết Trung Hoa cổ đại đã để. Và cũng đúng như hiền triết Tây Phương để lại “Khoa học mà không lương tâm chỉ là bại hoại của tâm hồn” (Science sans conscience n’est que ruine de l’âme)./.(VA)