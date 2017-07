Sư Đoàn 6 Không Quân Hội Ngộ: “Khung Trời Cũ, Núi Sông Xưa”

Hội ngộ Không Quân.

Anaheim (Bình Sa)- - Vào lúc 7 giờ tối ngày 7 tháng 7 năm 2017, tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, Nam California, Sư Đoàn 6 Không Quân đã tổ chức Hội Ngộ tòan Sư Đoàn lần đầu tiên từ sau biến cố tháng Tư năm 1975, với chủ đề: “Khung Trời Củ-Núi Sông Xưa” khoảng 600 các niên trưởng, các chiến hữu và gia đình, một số quan khách và các hội đoàn thân hữu,Điều hợp chương trình khai mạc do Không Quân Võ Ý, Trưởng ban tổ chức và Không quân Nguyễn Trọng Lễ.Trung Tá KQ Bắc Đẩu Võ Ý, Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 118, Trưởng Ban Tổ Chức nói trước giờ khai mạc rằng: “Không Quân hào hùng trên không, hào hoa dưới đất” vì vậy nên buổi họp mặt sẽ diễn ra rất đúng giờ theo truyền thống của Không Quân.Trên sân khấu thiết kế một bàn thờ tổ quốc với đầy đủ lễ nghi, Phù hiệu của binh chủng Không Quân với 4 chữ “Tổ Quốc – Không Gian.”Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban hợp Ca Sư Đoàn 6 Không Quân.phụ trách, trong phút tưởng niệm mọi người đã im lặng để tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt các chiến hữu Sư Đoàn 6 KQ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ vùng trời biên trấn, trong lúc nầy mỗi bàn mọi người đều đốt nến do ban tổ chức đã để sẵn, dưới ánh nến bập bùng trong tiếng kèn truy điệu, qua giọng nói trầm buồn của Không Quân Nguyễn Trọng Lễ: “xin quý vị dành giây phút nầy để Tưởng Niệm những đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống khắp nơi cho trọn nghĩa tình Không Quân Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè, dù âm dương cách biệt!” KQ Võ Ý, tiếp: “Sự hy sinh nào cũng đáng được tri ân, nhưng không có sự hy sinh nào cao cả cho bằng hy sinh vì Tổ Quốc như liệt vị. Liệt vị đã tan xác trên vùng trời lửa đạn, hoặc ngã xuống trong oan khiên trên các chiến trường khốc liệt như Pleime, Đất Tô, ChưPao, Bồng Sơn, Sa Huỳnh. Xương máu của liệt vị đã tô thắm rừng núi vùng II chiến thuật, tạo nên những chiến công hiển hách mà tiêu biểu là Kontum kiêu hùng, một số chiến hữu đã hiên ngang, bất khuất trong ngục tù công sản, trên đường vượt thoát tìm tự do.”Trong lúc nầy Ban tổ chức đã mời bà quả phụ cố Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 6 KQ Phạm Ngọc Sang lên trước bàn thờ đặt cây nến tưởng niệm. Trong lời nói đầy xúc động Bà nói: “Tôi tin rằng anh linh của các tử sĩ của QL/VNCH nói chung và anh linh của các tử sĩ Sư Đoàn 6 KQ nói riêng cũng như anh linh của nhà tôi đang hiện diện nơi đây để sum vầy với các anh em trong Sư Đoàn nhân dịp hội ngộ này.”Sau nghi thức Ban hợp ca cùng hát bản “Không Quân Việt Nam Hành Khúc” và “Sư Đoàn 6 Không Quân”.“Đàn ta dù bay ngàn phương cũng về, để rồi ngày ngày sống hòa nhịp đời cùng ngàn kiếp chim,Đây Pleiku gió sương lạnh lùng, đây tam biên núi cao chập chùng, đây Phù Cát nắng thiêu quanh năm, Gặp lại từng gương mặt cũ. Gặp lại từng bóng dáng thân quen. Ta nhìn nhau chợt thấy ra sông núi. Khắp bốn phương trời đậm tình nghĩa không quân!”Tiếp theo KQ Võ Ý tuyên bố khai mạc đêm hội ngộ Sư Đoàn 6 KQ với chủ đề “Khung Trời Cũ - Núi Sông Xưa” trong tình đồng hương, tình chiến hữu, tình quân chủng và tình đơn vị và ông long trọng tuyên bố khai mạc trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người tham dự.Sau đó phần trình diễn của Đoàn trống Thiên Ân đã được sự tán dương của mọi người, những tràng pháo tay thật lớn, theo những tiếng trống dập dồn, như thúc dục lòng người hãy vùng lên chống xâm lăng.Tiếp theo Niên Trưởng Nguyễn Cầu, Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Kiểm Báo lên giới thiệu các Niên Trưởng và quan khách tham dự trong đó có Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh Không Quân, Bà Qủa Phụ Cố Chuẩn Tướng Lê Trung Trực, cựu Đại Tá KQ. Lê Văn Thảo và một số các vị Đại Tá, Trung Tá chỉ huy các Phi Đoàn... Các chiến hữu không quân về từ phương xa.Trong lúc nầy, Ban tổ chức mời Bà quả phụ cố Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang, Bà qủa phu cố Chuẩn Tướng Lê Trung Trực và một số các Bà qủa phụ lên sân khấu để ban tổ chức vinh danh và trao quà kỷ niệm.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem chương trình văn nghệ đặc sắc dưới sự điều hợp của Không Quân Trương Minh Ẩn (Phi Đoàn Thái Dương 530) Anh hiện là Phó Thị Trưởng một thành phố tại Texas, nơi có 95% người Mỹ trắng. Anh nói, “Kỳ tới tôi sẽ là thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại thành phố này.”Anh cho biết anh đã vẽ bức tranh thật lớn với chủ đề “ Khung Trời Cũ - Núi Sông Xưa,” để diễn tả Khung Trời Cũ với một phi đội máy bay đang bay lượn trên bầu trời, và ở dưới, những núi đồi trùng điệp, những dòng sông uốn khúc trên vùng trời thuộc phạm vi hoạt động của Sư Đoàn 6 Không Quân VNCH, Anh kêu gọi tất các chiến hữu trước khi ra về hãy ghi tên mình vào bức tranh nầy để làm kỷ niệm lần họp mặt đầu tiên của Sư Đoàn 6 Không Quân.Chương trình văn nghệ với sự góp mặt của các ca sĩ nhự:Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Tấn Đạt cùng các ca sĩ KQ, vũ đoàn Lạc Cầm và ban nhạc Trung Nghĩa.Kết thức chương trình Ban tổ chức đồng ca “Bài Ca Hội Ngộ Sư Đoàn 6 Không Quân” để tiễn chào quan khách và chiến hữu.Hẹn gặp lại nhau trong kỳ hội ngộ tới.