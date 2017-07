TC, Nga Cùng Chống Mỹ

Một, sự kiện và thời sự. Nhiều, nhiều lắm những thông tin nghị luận, lời nói hành động chứng tỏ Nga hậu CS với Tổng Thống Putin, cựu Trung tá KGB của CS Liên xô và Trung Quốc hiện CS với Chủ Tịch Tập cận Bình một hoàng tử Đỏ thế hệ thứ tám TC, hai người CS nòi này đã cố gắng hợp sức lực thực hiện mục tiêu ngắn tầm là chống Mỹ và mục tiêu dài hạn là lập lại Đế Quốc CS. Tiêu biểu như trước khi đặt chân đến Moscow ngày 03/07/2017, Chủ tịch Bình dành cho thông tấn xã Nga Itar-Tass một cuộc phỏng vấn. Ông triệt để chống hệ thống lá chắn THAAD do Mỹ bố trí ở Hàn Quốc, mà cả Nga và TQ đều cùng chống. Về cuộc khủng hoảng CS Bắc Hàn phóng hoả tiễn và nguyên tử 11 lần. Lần thứ 11 mới đây có loại liên lục địa các chuyên gia lo ngại bắn tới tiểu bang Alaska của Mỹ. Theo hãng tin của Anh là Reuters, CS Bắc Hàn phóng hoả tiễn liên lục địa này từ xe tải made in China, của TC. Đài truyền hình quốc gia CS Bắc Hàn hôm 4/7 đã chiếu hình ảnh của một xe tải cỡ lớn, được sơn ngụy trang như xe quân sự và chở một hoả tiễn đạn đạo liên lục địa tới địa điểm phóng. Xe tải này giống với mẫu xe chở gỗ do Trung Quốc sản xuất và bán cho CS Bắc Hàn trước đây. Nếu thái độ của tổng thống Mỹ Donald Trump rất cứng rắn đối với CS Bắc Hàn, thì hai người CS nòi Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin chủ trương nên «đối thoại và thương lượng» với chế độ Bình Nhưỡng, và đổi lại Mỹ cũng phải không tập trận với Nhựt.Hai Ông Bình và Putin gặp riêng và trao đồi bí mật với nhau rất thường và quá nhiều so với các nguyên thủ quốc gia đồng minh cốt lõi như Mỹ, Anh, Đức, Nhựt. Cuộc gặp tại Moscow lần này là cuộc gặp thứ ba giữa chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Vladimir Putin chỉ riêng trong năm 2017. Tính từ khi lãnh đạo họ Tập lên nắm quyền năm 2013, trước cuộc họp thượng đỉnh hôm 04/07, hai ông đã gặp nhau tổng cộng 22 lần.TC hiện CS và Nga hậu CS càng ngày càng thắt chặt tương quan kinh tế, chánh trị, quân sự với nhau. TC ký hiệp ước mua khí đốt của Nga cả 400 tỷ, trong 30 năm sau khi Nga bị Mỹ và Liên Âu trừng phat vì vụ Nga thôn tính bán đảo Crimea. TC đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ tư tại Nga và còn là đối tác thương mại hàng đầu của Nga nữa. Giao thương giữa hai nước Nga và TC tăng 33% trong 5 tháng đầu năm nay, lên tới 32 tỷ đôla.Hai, đi vào phân tích. Công trình Mỹ thời TT Nixon khai thác thế đối địch Trung Cộng-Liên Xô để phá bể đế Quốc CS, làm cho Liên xô đột quỵ, công trình ấy đã hết thời rồi. Hai nước Nga hậu CS và Tàu hiện CS đang hợp lực với nhau để đối đầu với Mỹ và lũng đoạn các nước tự do, dân chủ. Chiến tranh Lạnh tái diễn.Về con người của Chủ Tịch Bình và TT Putin là hai người CS nòi. TT Putin vốn là một cựu trung tá mật vụ KGB của CS Liên xô, và Chủ Tich Tập cận Bình nguyên là hoàng tử CS thứ tám, con của bát nguyên đại lão TC. Cả hai đều có một giấc mơ, mơ về dĩ vãng Đại Hán của vua chúa Trung Hoa và Đại Nga của sa hoàng. Không phải mới đây hai nhà độc tài hậu CS và hiện CS đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu trong việc tạo lại Chiến Tranh Lạnh và tái lập đế quốc CS đệ tam. Họ đã công khai và minh thị làm việc này trong hội nghị APEC tại Bắc Kinh trong hai ngày 10-11/11/2014. Hai tờ báo lớn của Pháp đã loan tải chuyện này. Báo Pháp Le Figaro lúc bấy giờ đã đi bài đề tựa: «Tập Cận Bình và Putin đoàn kết chống phương Tây». Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Putin: «Tôi có cảm giác là chúng ta luôn đối xử với nhau như bạn bè, cởi mở và chân tình. Tính cách của chúng ta lại giống nhau». “Chúng ta sẽ chăm sóc cẩn thận mối quan hệ Nga – Trung”. “Bất cứ sự biến đổi nào trên trường quốc tế, chúng ta cũng gắn nó với con đường đã chọn để mở rộng và tăng cường sự hợp tác toàn diện cùng có lợi”. Ô. Putin đáp lại, rằng sự hợp tác Nga – Trung là “rất quan trọng trong việc giữ cho thế giới trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, làm cho thế giới ổn định hơn, dễ dự đoán hơn”. “Tôi và ngài đã làm rất nhiều và tôi tin chắc chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai”.Tổng thống Putin đã từng trao cho Ô. Tập cận Bình chương hữu nghị St. Andrew - huân chương cao quý nhất của chính phủ Nga dành cho Ô. Bình vì những đóng góp đặc biệt của ông cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước.Về sự việc, hai Ông Bình và Putin đang có một sự tương đồng chiến lược hành động rất lớn, trong đó đáng ngại nhất là hành động bành trướng, bất chấp chủ quyền của các láng giềng. Mới đây hai Ông tuyên bố tại họp báo, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Nga - Trung là “lựa chọn lịch sử” của hai nước, đồng thời mô tả mối quan hệ song phương này là “đồng minh chiến lược”.Các nước vùng Baltic miền Bắc của Nga lo sốt vó, trước hành động Nga tái chiếm những nước từng có thời gian dài nằm trong vòng ảnh hưởng kiềm tỏa của Liên Xô. Mối lo đó vẫn có ở các nước Đông Âu như Ba Lan nay đã là thành viên của NATO từ 15 năm nay. Nhân dân và chánh quyền các nước Đông Âu vẫn lo sợ bị CS tái thống trị như ở vùng Baltic.Các nước láng giềng của TC thì bị TC xâm chiếm biển đảo, khống chế kinh tế chánh trị, biến thành chư hầu của TC. TC còn đang bành trướng thế lực quân sự để khống chế con đường hàng hải huyết mạch qua Biển Đông, khiến Mỹ phải chuyển trục quân sự về đây để bảo vệ tự do hàng hải và giúp đồng minh Nhựt và Hàn Quốc.Có lẽ TC tin rằng đã “đông bình” ở Biển Đông rồi, không có nước Á châu Thái bình dương nào, kể cả Nhựt và Mỹ tỏ ra dám xung đột võ trang với TC. Nên TC hợp tác cùng Nga “tây định”, cùng bày mưu độc sử phục hồi đế quốc CS, trong hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Bây giờ thời hậu Chiến Tranh Lạnh, TC oai hùng hơn Nga hậu CS nên TT Putin sang Thượng Hải luận bàn. Trong hội nghị Thượng Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến thiết lập một «hành lang» kinh tế nối liền Trung Quốc, Mông Cổ và Nga tập trung vào các hợp tác trên lĩnh vực năng lượng, giao thông và môi trường.Ba và sau cùng, sau ba thập niên, người ta thấy rõ những chánh trị gia, những nhà làm chánh sách của Tây Phương, nhứt là Mỹ quá thực dụng, ham lợi gần mà không thấy cái hại xa, nên nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mỹ đã lầm khi tin rằng giúp cho Nga hậu CS và TC hiện CS phát triển kinh tế, điều đó sẽ đưa hai chế độ hậu và hiện CS này phát triển tự do dân chủ. Hy vọng đó đã thành thất vọng, tai hại cho Mỹ như đã thấy hai nước CS này hợp sức chống Mỹ từ Âu sang Á như thời Chiến tranh Lạnh vậy./.(VA)