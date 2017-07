Bang Hội Tàu Ở Paris

Trong một bài trước, Cỏ May có nói phớt qua Hội Tam Điểm của Tàu ở Paris. Nay, Cỏ May trở lại với thêm vài chi tiết để thấy Hội kín của Tàu hoạt động ở Paris, điều này muốn nói lên một sự thật là nơi nào có Tàu tới ở và làm ăn thì sau đó Bang Hội, Hội kín sẽ bám theo để hoạt động trong cộng đồng người Tàu. Báo chí Pháp gọi Hội Tam Điểm (La Triade hay Tam Hiệp Hội) là mafia Tàu do hoạt động của tổ chức bí mật này.Một lãnh thổ Tàu trên đất PhápỞ Pháp do chánh sách "hội nhập", mặc cảm thực dân cũ và nặng nề hơn hết là phiếu cử tri gốc di dân mà chánh phủ mặc nhiên chấp nhận trong thành phố có những khu gần như hoàn toàn tự trị của di dân định cư. Tới thành phố Marseille, Miền nam nước Pháp, người ta sẽ có cảm tưởng ngay đó là thành phố Phi châu. Chỉ có ông Thị trưởng là người Pháp. Ngoại ô phía Bắc Paris, tỉnh Seine Saint Denis (93), có nhiều thành phố ở đó khó tìm được một người Pháp chánh cống. Nhiều gia đình không cho con em đi học vì không muốn học theo văn hóa Pháp. Họ sống như đang sống ở Phi châu, với cả những tập tục bộ lạc của họ. Cũng ở tỉnh 93 này, thành phố Aubervilliers, nằm sát Paris, nay thuộc người Tàu "làm chủ". Người Tàu này tới từ lục địa. Họ không thuận với Tàu tới trước như ở Quận 13 vì Tàu ở đây đi theo làn sóng tỵ nạn cộng sản ở Đông dương cộng thêm ít tàu Hồng kông ăn có, tới với giấy tỵ nạn mua ở trại. Nhóm Tàu nữa tới từ lục địa lập nghiệp ở Quận XX cũng không mấy ăn ý với 2 nhóm kia. Họ cũng tổ chức đời sống riêng của họ ở đây, giữ truyền thống đặc sệt Tàu như xí xô xí xào ầm ỉ, khạc nhổ xuống đất, cả trong tiệm ăn, giành nhau ưu tiên, không biết xếp hàng theo thứ tự. Còn việc làm ăn của Tàu, nói chung, chỉ có người trong cuộc mới biết.Báo chí Pháp ngày nay cũng phải thừa nhận Aubervilliers là một vùng lãnh thổ hoàn toàn bị mất của Cộng hòa Pháp. Cảnh sát CRS - như cảnh sát dả chiến - bị cấm tới. Nhiều người dân Pháp sanh sống trước giờ ở đây nay bị bắt buộc phải bỏ trốn tới nơi khác ở để tránh cho con cái những thảm cảnh xảy ra không biết lúc nào.Aubervilliers kết nghĩa với thành phố á rặp Beit Jala ở Palestine nên đã trở thành thành phố hồi giáo. Hơn 88% (trên dân số là 75 000) dân ở đây là Á rập và Đen Hồi giáo.Người Tàu di dân từ lục địa tới đây lập nghiệp, nhờ điều kiện kinh doanh dễ dàng do chánh quyền thị xã dành cho cùng với cam kết sẽ thâu nhận công nhơn là dân ở đây. Chẳng mây lúc, Aubervilliers trở thành nơi nhập xuất cảng, sản xuất hàng hóa tàu, phân phối đi các nơi khác ở Âu châu, nhứt là qua Đông Âu, cả Nga.Dân hồi giáo bắt đầu cảm thấy tự ái bị tổn thương trước sự năng động làm ăn ngày càng phát triển của người Tàu mới tới xứ của mình trong lúc đó mình lại sống vất vưởng bằng tiền trợ cấp xã hội. Thế là dân hồi giáo, chủ nhà, bắt đầu đặt ra luật lệ của mình. Người Tàu trở thành nạn nhơn. Họ bị xách nhiểu, hành hung, móc túi, trấn lột khi họ ra về hoặc tại cơ sở buôn bán. Người tàu khiếu nại chánh quyền. Thị xã biết và đề nghị thâu nhận dân hồi giáo Đen và Á rặp làm việc thì sẽ chấm dứt tình trạng bất ổn này nhưng người Tàu từ chối bởi dân Đen và Á rặp không thể làm việc như dân Tàu. Hơn nữa, mục đích của người Tàu là thâu nhận công nhơn người Tàu, vừa giúp đở đồng bào, khuyến khích người Tàu tới Pháp sanh sống đông đảo, vừa kín đáo trong việc làm ăn của họ.Dân hồi giáo tăng cường bạo loạn chống Tàu, cả với khẩu hiểu " Tàu hảy cút đi ". Hằng chục cửa hàng bị đập phá, cướp giựt hàng hóa.Một hôm, chủ nhơn Tàu tổ chức một buổi họp gồm chánh quyền Thị xả, Đại diện Tòa Đại sứ Tàu ở Paris để tìm giải Pháp. Trong buổi họp, họ đã nói thẳng "Nếu chánh quyền Pháp bât lực, họ sẽ nhờ mafia Tàu bảo vệ họ (Tuần bbáo Marianne, Paris,số 852).Tin buổi họp loan truyền ra ngơài. Từ nay, tình hình tự lắng dịu từ từ. Có lẽ vì dao mác nhà bếp ngán so với dao mác nhà nghề! Hơn nữa, phim Kongfu vẫn còn gấy ấn tượng sâu đậm ở dân Đen và Á rặp.Aubervilliers bắt đầu thay đổi bộ mặt mới, trở thành một thành phố của cộng đồng người Tàu tới từ hoa lục ngự trị với qui luật của họ. Nơi xuất cảng, phân phối hàng hóa rẻ tiền cho các chợ. Và cũng là nơi làm ăn lậu, công nhơn không giấy tờ,...Dân Đen và Á rặp đành bằng lòng, sáng ra, tụ tập trước cổng khu Tàu, chờ hàng hóa tời, công nhơn tàu làm không kịp, được mướn với năm ba chục euros, trả ngay tiền mặt.Chánh sách hội nhập, tính đa văn hóa của Pháp chủ trương, có lẽ như thế đã thành công!Tam Điểm, Thiên Địa Hội, MafiaBang Hội tàu là tổ chức ái hữu, tương thân tương trợ thật sự, đúng nghĩa. Kìều dân tàu sống khi gặp khó khăn nhờ Bang Hội giúp đở cụ thể. Họ tuân hành tiếng nói của Bang Hội. Ông Bang trưởng có ảnh hưởng, cả uy quyền rất lớn đối với kiều dân đồng hương. Bang Hội hoạt động mạnh, được trọng nhờ kinh nghiệm sống lưu lạc qua nhiều thế hệ.Ngoài Bang Hội, người Tàu còn có hội kín hoạt động trong bóng tối vi phạm pháp luật nhưng vẫn tồn tại qua suốt thời gian dài cho tới ngày nay, cả ở hải ngoại, tức chổ nào có người Tàu sanh sống là có Hội kín. Báo chí, sách vở tây phương gọi là "mafia tàu " hay nói rỏ hơn, đó là "Triade".Triade, có người gọi là Tam Điểm. Đúng ra là Thiên Địa Hội hay Tam Hoàng.Gọi Thiên Địa Hội (Tiandihui) vì nó được tượng trưng bằng một tam giác mà con người làm gạch nối giửa Trời và Đất.Thiên Địa Hội đầu tiên ra đời từ năm 1644, lúc nhà Minh bị nhà Mản Thanh lật đổ. Một nhóm 108 vị tu sĩ Phật giáo đứng lên chỉ huy cuộc nổi loạn chống lại nhà Mản Thanh ở phía Đông-Nam nước Tàu. Hội Tam Điểm ngày nay có nguồn gốc từ đó.Tam Điểm gồm có 2 cánh rất riêng biệc rỏ ràng. Một cánh có nguồn gốc quốc gia chủ trương phản Thanh phục Minh. Nhóm này gồm lối 50 hội nhỏ họp lại, hoạt động bí mật, đều có căn cứ trên đất tàu. Tới năm 1949, Mao Trạch-đông chiếm trọn nước Tàu, lập chế độ cộng sản, ra lịnh cấm Hội Tam Điểm hoạt động nên họ phải trốn khỏi lục địa, chạy qua Hongkong, Macao và Tạwan. Từ đây, Hội Tam Điểm hay Thiên Địa Hội chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ hào hùng, ái quốc. Họ biến chất trở thành băng đảng mà hoạt động là tội phạm có tổ chức. Trong số 50 hội này có ít lắm 7 hội có tầm vóc quốc tế. Ngoài Hội Tam Điểm, Tàu lục địa ngày nay có thêm nhiều băng đảng mới thành hình dưới chế độ cộng sản, nếu báo chí Tây phương gọi mafia tàu thì không xa thực tế lắm.Những băng đảng mới hay mafia tàu đang có mặt trên khắp thế giới, trong cộng đồng người Tàu. Họ làm tiền bằng buôn bán ma túy, tống tiền, rửa tiền, buôn lậu võ khí, đưa lậu người ra ngoại quốc.Họ hoạt động trong cái thế giới riêng của họ và kín đáo, không đụng chạm vô cớ tới xã hội bình thường.Tại sao Tam Đìểm Tàu ở Paris phát triển mạnh?Vì Hội kín nên Tam Điểm hay Thiên Địa Hội hay mafia tàu ở Paris, không ai biết họ là những người nào, ở đâu? Nhưng có điều mà ai cũng biết là họ rất đáng sợ. Vì họ có mặt ở khắp nơi, bất cứ lúc nào, dám làm bất kỳ điều gì theo lịnh Đại ca. Họ bám rất chặc Paris và vùng Paris.Tam Điểm hay Thiên Địa Hội không giống mafia Ý hoặc mafia Nga. Họ rất năng động và tầm hoạt động rất rộng và bám sát môi trường của họ. Trong một báo cáo hằng năm của Pháp về tổ chức tội phạm có tổ chức xác nhận mafia tàu rất kín đáo và rất hữu hiệu. Giám đốc cơ quan sưu tầm và phân tách chiến lược tội phạm có tổ chức (CIRASCO), ông François-Xavier Masson, xác nhận họ là một thế giới không dễ xâm nhập vào được.Ở Pháp khác với Ý hay Espagne, không có những cuộc hành quân cảnh sát lớn nhằm vào băng đảng tàu. Nhưng họ theo dỏi sát một số hoạt động của băng đảng tàu. Một nhơn viên cảnh sát (CIRASCO) cho biết trên 3 hồ sơ khác nhau về mải dâm, làm lậu và ma túy vừa được giải quyết, kết luận thì tất cả đều qui về người trách nhiệm dẩn lên tới đỉnh hình tháp.Không giống những tổ chức xã hội đen khác, băng đảng tàu không dùng nước Pháp làm nơi ẩn núp, rửa tiền, mà họ chỉ huy nhiều cơ sở thương mãi, từ mãi dâm tới ma túy, làm giả hàng hóa, làm giấy tờ giả, đưa lậu người ra ngoại quốc hoặc vào Pháp. Băng đảng tàu luôn luôn hoạt động tự túc, độc lập làm cho mọi theo dỏi của cảnh sát Pháp gặp nhiều khó khăn.Từ lâu nay, họ tập trung mạnh vào việc rửa tiền và chuyển tiền mà phần lớn chuyển về Tàu. Những nhà điều tra của Pháp ước tính cho tới nay dịch vụ này hằng năm lên tới cả trăm triệu euros.Giới chức Pháp theo dỏi, biết rất rỏ một số hoạt động của băng đảng tội phạm có tổ chức của Tàu trên đất Pháp, nhưng họ chờ khi nào có đủ bằng cớ, nắm trọn mạng lưới, mới ra tay tóm một lần cho trọn gói. Nhưng tránh né là nghề của băng đảng tài ba như Tam Đìểm. Cảnh sát chưa kịp ra tay thì họ bìến mất, thay đổi địa bàn hoạt động làm cho cảnh sát bắt lại đường dây theo dỏi nữa.Băng đảng tuy ghê gớm nhưng họ không đụng chạm tới đời sống bình thường của dân chúng Pháp. Nhưng gần đây, vì có nhiều trường hợp khá nghiêm trọng, làm cho cộng động người Tàu ở Paris đã phải lên tiếng và tố cáo nên họ đã phải lắng dịu bớt. Cá sống nhờ nước mà nước dậy sớng thì cá phải tạm thời lẩn trốn !Nguyễn Thị Cỏ May