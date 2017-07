Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bắt đầu trùng tu... Nguyên vật liệu đều nhập cảng từ châu Âu.Bản tin Infonet cho biết để nhà thờ Đức Bà giữ được nét nguyên thủy sau khi trùng tu, Ban Trùng tu và quản lý dự án trùng tu nhà thờ Đức Bà đã quyết định nhập cảng những nguyên, vật liệu từ các nước châu Âu.Ngoài việc chuẩn bị cho các bước thi công phục chế, sửa chữa nhà thờ, Ban Trùng tu và quản lý dự án trùng tu nhà thờ Đức Bà cũng tính toán đến nguyên, vật liệu thay thế.Cụ thể, tất cả nguyên, vật liệu được nhập cảng từ Pháp và Đức. Trong đó, ngói mộc xây, ngói vảy cá, ngói âm dương đều được đặt từ Đức, mỗi loại ngói được bảo hành từ 30 – 40 năm. Việc thay thế ngói sẽ mất hơn 2 tháng.Còn mái tôn kẽm ở 2 tháp chuông đã được đặt hàng một công ty bên Pháp sản xuất, chế tác và Ban Trùng tu sẽ cử kỹ sư sang tư vấn, phối hợp với đơn vị thi công nhằm đảm bảo sự đồng bộ, an toàn cho mái kẽm.Bản tin Infonet ghi rằng hệ thống các rui mèn, vì kèo cũng được Ban trùng tu chọn gỗ Sao Xanh thay thế cho gỗ Sao Đen như trước đây vì gỗ Sao Đen bây giờ rất hiếm.Ngoài ra, đợt trùng tu này sẽ sửa chữa lại hệ thống chuông, đồng hồ của nhà thờ bằng nhiều tiếng nhạc khác nhau.Trải qua 137 năm cùng với thăng trầm của lịch sử và tự nhiên, công trình có nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng cần phải trùng tu, phục chếTổng Đại diện Giáo phận Sài Gòn - Linh mục Hồ Văn Xuân – Trưởng ban trùng tu cho biết: “Chúng tôi cùng đơn vị thi công đã tính toán rất kỹ trước khi tiến hành trùng tu, phục chế, sửa chữa để nhà thờ Đức Bà vẫn giữ được nét nguyên thủy và đảm bảo sự chắc chắn lâu dài cho công trình, để thế hệ mai sau còn sử dụng, chiêm ngưỡng”.Việc trùng tu, sửa chữa nhà thờ Đức Bà sẽ mất khoảng hơn 2 năm (đến cuối 2019 mới hoàn thành) với tổng kinh phí ước tính khoảng trên 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách xã hội hóa.Theo Tự Điển Bách Khoa Mở, nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (tên chính thức: Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, gọi tắt là Nhà thờ Đức Bà) là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Thành phố SG, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Sài Gòn, điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nét đặc trưng của du lịch Việt Nam....Ngày 7 tháng 10 năm 1877, Giám mục Isidore Colombert đặt viên đá đầu tiên trước mặt Phó soái Nam Kỳ và đông đủ nhân vật cấp cao thời ấy. Nhà thờ được xây dựng trong 3 năm. Lễ Phục sinh, ngày 11 tháng 4 năm 1880, nghi thức cung hiến và khánh thành do cố đạo Colombert tổ chức trọng thể với sự có mặt của Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de Vilers. Hiện nay, trên bệ phía trên, bên trong cửa ra vào nhà thờ, có chiếc bảng cẩm thạch gắn trong hành lang (transept) ghi ngày khởi công, ngày khánh thành và tên vị công trình sư.Ban đầu, nhà thờ có tên gọi là Nhà thờ Nhà nước vì nó do nhà nước Pháp bỏ tiền xây dựng và quản lý. Năm 1895, nhà thờ xây thêm hai tháp chuông, mỗi tháp cao 57,6 m và có 6 chuông đồng lớn. Trên đỉnh tháp có đính một cây thánh giá cao 3,50 m, ngang 2 m, nặng 600 kg. Tổng thể chiều cao từ mặt đất lên đỉnh thánh giá là 60,50 m.Trên vườn hoa trước nhà thờ, năm 1903, người Pháp cho dựng tượng đồng Pigneau de Béhaine (còn gọi là Giám mục Bá Đa Lộc hoặc Giám mục Adran vì vị này làm Giám mục hiệu tòa Adran) dẫn hoàng tử Cảnh (con vua Gia Long). Tượng đài này bao gồm một bệ bằng đá hoa cương đỏ hình trụ tròn và bên trên là bức tượng tạc hình Giám mục Adran với phẩm phục Giám mục, tay trái dẫn hoàng tử Cảnh. Tượng làm bằng đồng, được đúc tại Pháp, giới bình dân thời đó thường gọi là tượng "hai hình" để phân biệt với tượng "một hình", là bức tượng của Đô đốc Hải quân Pháp Genouilly ở phía công trường Mê Linh (nay là cuối đường Hai Bà Trưng, gần bờ sông Sài Gòn). Năm 1945, tượng này bị chính phủ độc lập Trần Trọng Kim phá bỏ, nhưng cái bệ đài bằng đá hoa cương đỏ thì vẫn còn tồn tại ở đó mà không có bất cứ một bức tượng nào đặt lên trên....Từ khi xây dựng tới nay, nhà thờ này đã trải qua ba cuộc trung tu. Lần trung tu đầu tiên là việc xây dựng thêm mái nhọn cho tháp chuông nhà thờ vào năm 1895. Lần thứ hai vào năm 1903, mặt tiền nhà thờ được tôn tạo, xây thêm vườn hoa và tượng đài Bá Đa Lộc. Lần thứ ba là lần dựng tượng Đức Bà Hòa Bình vào năm 1959.Đến năm 2015, Tòa Tổng giáo mục Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thực hiện cuộc đại tu Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, khởi công chính thức ngày 29 tháng 6 năm 2017 (dịp Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ), và kéo dài trong ba năm, dự kiến đến cuối năm 2019 hoặc giữa năm 2020 sẽ hoàn thành,[5][6] với kinh phí được ước tính không dưới 100 tỉ đồng.