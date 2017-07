Sài Gòn: Tới 50% Thực Phẩm Bẩn, Độc

Khoảng 50% thực phẩm trên thị trường Sài Gòn không an toàn...

Chiều 5/7, Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân Thành phố SG tiếp tục phiên thảo luận về chủ đề an toàn thực phẩm (ATTP), ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết, mới chỉ khoảng 50% thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn đảm bảo an toàn, số còn lại chưa thể kiểm soát được.

Trong 2 năm 2015 – 2016, các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cả 3 cấp đã kiểm tra hơn 98.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và phát hiện hơn 14.000 cơ sở vi phạm chiếm tỷ lệ 15%. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Bỉnh thừa nhận, vấn đề kiểm soát ATTP vẫn còn khó khăn, việc xử phạt vẫn còn khiêm tốn và còn nhiều cửa hàng ăn uống, thức ăn đường phố nhỏ lẻ, chưa đăng ký, chưa thể xử phạt vi phạm…Do đó, vẫn còn khoảng 50% thực phẩm đang tiêu thụ trên địa bàn là chưa an toàn.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Mạnh Trí cho rằng, người dân rất hoang mang trước “ma trận” thực phẩm không an toàn bởi từ khâu trồng trọt, chăn nuôi đến vận chuyển, chế biến, kinh doanh đều có vấn đề. Do vậy, câu hỏi mà đại biểu này đặt ra là Thành phố đã kiểm soát được bao nhiêu phần trăm lượng thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn? Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đã thực hiện rốt ráo, triệt để hay chưa?

Cũng về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Nga cho rằng, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm hiện nay của Thành phố mới chỉ kiểm soát được từ khâu giết mổ đến tiêu dùng, trong khi đó quá trình trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng thức ăn gì, chất kích thích gì thì vẫn chưa quản lý được.

Bên cạnh đó, một số đại biểu lo ngại tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh trong chăn nuôi, hơn 50% cửa hàng ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố vẫn chưa kiểm soát được. Hay việc trong khi chờ kiểm nghiệm thì thực phẩm đã được tiêu thụ hết cũng là vấn đề mà các đại biểu lo ngại.

Trong khi đó, báo Dân Việt cho biết rằng khi có kết quả xét nghiệm, thực phẩm bẩn đã vào bụng người dân

Khi lấy mẫu thực phẩm tươi sống đi kiểm nghiệm, ít nhất 3 ngày sau mới có kết quả. Nếu kết quả này dương tính thì thực phẩm bẩn cũng đã vào bụng người dân.

Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ghi lời bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm TPSG thông tin, trong Bộ luật Hình sự sửa đổi có đề cập hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hành vi gây hại đến nhiều người bằng việc sử dụng hóa chất, chất cấm và gây hại cho cộng đồng có thể bị xử phạt mức tù chung thân.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với công an để đối với những trường hợp vi phạm nặng sẽ xử lý rất nghiêm khắc, phải khởi tố hình sự”, bà Phạm Khánh Phong Lan cam kết tại phiên thảo luận tại hội trường kỳ họp HĐND TPSG chiều nay (5-7) sau khi nhiều đại biểu phản ánh bức xúc của người dân với thực phẩm bẩn tại thành phố.