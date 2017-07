Nửa Đầu Năm 2017, Khách Quốc Tế Đến VN Tăng 30%

Một đoàn khách nước ngoài dạo chơi khu trung tâm Sài Gòn.

Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6-2017 đạt gần 950,000 lượt. Tuy ít hơn tháng 5 và đang là mùa thấp điểm về khách quốc tế nhưng con số này đã góp phần đưa tổng lượng khách nước ngoài nửa đầu năm 2017 lên 6.2 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, VnExpress.net. đưa tin.Trong đó, khách đến chủ yếu từ vùng Đông Bắc Á, chiếm 58% tổng lượng khách quốc tế. Riêng khách Trung Quốc là gần 1.9 triệu lượt, Hàn Quốc là 1 triệu lượt. Lượng khách đến từ các nước được miễn visa đã tăng 10-28%, riêng khách Nga tăng đến 53%.Theo VnExpress, số khách đến bằng đường hàng không là 5,2 triệu lượt (chiếm 83%), tức vẫn chiếm đa số và có mức tăng trưởng cao (33% so với cùng kỳ). Khách đến bằng đường biển đạt gần 171,000 lượt, tăng 26%; khách đến bằng đường bộ là hơn 823,000 lượt, tăng gần 16%.Về khách nội địa, ứớc tính lượng trong 6 tháng đầu năm đạt 40.7 triệu lượt, trong đó có 19.2 triệu lượt khách lưu trú.Tổng thu từ du lịch ước đạt 254,700 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ.Như vậy, so với mục tiêu ngành du lịch đề ra hồi đầu năm, đến hết tháng 6, lượng khách quốc tế đã đạt 53% và tổng thu đạt 55%, VnExpress nhận xét.